„Hagi are oferte” Farul a ratat barajul pentru Conference League, iar Gică Popescu se teme: „Îl rugăm să rămână”

Gică Popescu (57 de ani), președintele clubului Farul, a explicat că Gheorghe Hagi (60 de ani) ar putea pleca în orice moment de la gruparea constănțeană: „Are oferte întotdeauna”.

Farul a ratat barajul pentru Conference League. Trebuia să termine în Top 4 din play-out, însă s-a clasat doar pe 5, la egalitate cu Petrolul și UTA, echipe care nu au beneficiat de rotunjirea punctelor, așa cum s-a întâmplat în cazul trupei lui Hagi.

Gică Popescu: „Hagi are oferte întotdeauna, e greu de ținut”

Echipa de la malul Mării Negre a fost campioană în sezonul 2022/23 și a terminat pe locul 4 în 2023/24.

Rezultatele sub așteptări din acest an l-ar putea determina pe Hagi să accepte o nouă aventură. Popescu speră că acest lucru nu se va întâmpla.

„Gică are oferte întotdeauna, credeţi-mă ce vă spun. E greu de ţinut. În fiecare an avem aceleaşi discuţii cu el, îl rugăm să rămână.

E clubul pe care Gică l-a făcut, pe care îl iubeşte atât de mult. A investit atât de mult, nu doar partea financiară, ci şi mult suflet şi speranţă.

Împreună sperăm să avem un an mult mai bun decât cel pe care l-am încheiat”, a declarat Popescu, citat de orangesport.ro.

424 de meciuri a adunat Gheorghe Hagi pe banca echipei Viitorul/Farul. A înregistrat 188 de victorii, 102 remize și 134 de înfrângeri.

Gică Popescu: „Calificarea în play-off , obiectiv minim pentru Farul”

„Baciul” speră ca acest sezon să o ajute pe Farul să devină mai bună.

„Să uităm sezonul ăsta? Nu! Să învăţăm din greşelile pe care le-am făcut, pentru că am făcut greşeli în acest an. Le ştim, important e că ştim ce am greşit şi nu dorim să repetăm anul viitor.

Întotdeauna Farul va avea ca obiectiv performanţa, calificarea în play-off e un obiectiv minim pe care ni-l dorim în fiecare an.

De mâine începem să lucrăm. Am pierdut posibilitatea de a juca barajul pentru cupele europene, e o învăţătură şi sperăm să fie un an mai bun”, a mai spus Popescu.

