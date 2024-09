HERMANNSTADT - FCSB 2-0. Gigi Becali (66 de ani) l-a criticat din nou pe fundașul Vlad Chiricheș (34 de ani), pe care l-ar scoate definitiv din echipă.

Campioana se află pe locul 15 în Liga 1, dar patronul FCSB nu e îngrijorat: „Câștigăm cu Botoșani și egalăm Rapidul, ce mare nenorocire?”

Becali a găsit o explicație simplă pentru înfrângerea suferită de FCSB la Sibiu: „Nu avem valoare”.

HERMANNSTADT - FCSB. Vlad Chiricheș, găsit vinovat pentru eșec de Gigi Becali

Becali l-a criticat din nou pe Chiricheș, despre care spune că este vinovat pentru ambele goluri încasate de FCSB.

Acesta recunoaște că le-a propus celor din staff să apeleze la improvizații, în loc să îl folosească: Kiki (fundaș stânga) sau Lixandru (închizător), însă ideea a fost respinsă.

Vlad Chiricheș ar urma să fie titular joi la meciul cu LASK Linz, decisiv pentru calificarea în faza principală din Europa League, în locul suspendatului Dawa.

„L-am scos pe Ngezana și l-am băgat pe Chiricheș. Le-am spus că am emoții cu el. Le-am zis: «Hai să jucăm cu Kiki fundaș central, că a jucat pe la Hagi. Hai să-l băgăm pe Lixandru, că mi-e frică cu Chiricheș».

Dacă dai cu călcâiul la adversar. Primul gol nu e al lui? La al doilea e mingea ta, ești cu fața, dai mingea la adversar să dea gol. El arată spre Lixandru. Nu Chiricheș e de vină, trebuia să dăm două goluri, dar nu avem valoare. O să văd ce o să fac pentru meciul cu Linz”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB l-a ironizat apoi pe Târnovanu: „A salvat vreo 5, vreo 5 goluri trebuia să mai luăm și le-a salvat el. El de fapt nu trebuie să se miște. E portar și trebuie să stea să zică: «Hai dă-mi gol». Ce a făcut el? Aveți dreptate, am avut mare noroc cu Târnovanu, a fost foarte bun”.

„Golul lui Ngezana era valabil!”

Arbitrul a anulat golul înscris de Ngezana în prelungirile primei reprize, însă patronul FCSB spune că reușita era valabilă.

„Prima cauză pentru care am pierdut a fost arbitrul. Gol valabil anulat. A doua e că nu mai știe omul cum s-o dea cu voi. Când alegeam ce să joc spuneați că «Domne, păi de aia e fotbal, să joace și competiția și-n Europa». Acum am alergat după doi iepuri, când alergam doar după unul nu era bine”, a adăugat Gigi Becali.

Becali a luat la rând aproape toată echipa și a găsit cu greu jucători pe care să-i laude:

„ Nu avem valoare. Toată echipa. Ai văzut vreun jucător valoros din toată echipa asta, în seara asta? Poate Lixandru s-a mai mișcat, deși l-am criticat, acum s-a mai mișcat. Edjouma mai ajunge acolo cât de cât, a avut două ocazii să dea gol și nu a dat. Popa a avut în minutul 10-12, «Dă, mă, gol, dacă ești atacant». Nu avem valoare. De Panțîru ziceau că nu mai știe fotbal și văd că e cel mai bun de pe teren”.

„Ultimul loc? Ce mare nenorocire?”

Becali a spus că poziția din clasamentul Ligii 1 (15, penultima) nu este îngrijorătoare, însă va merge să îi certe pe jucători în cantonament.

„De ce râd? M-am uitat pe clasament. Câștigăm meciul cu Botoșani și egalăm Rapidul, ce mare nenorocire? Ultimul loc? Las să fie pe ultimul loc, o să vedeți.

Asta e situația, ce să fac? O să mă duc să urlu puțin, să urlu că nu văd mișcare pe teren. Să râd de ei puțin. Eu vreau joc rapid. Ca să ai viteză de joc trebuie să te miști pe teren. Dacă nu vă zice antrenorul, vă zic eu. Mișcați-vă pe teren.

Ce să fac acum? O să stau numai cu un iepure și gata”, a explicat patronul celor de la FCSB.