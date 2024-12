POLI IAȘI - FCSB 0-2. Gigi Becali (66 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, l-a elogiat pe Mihai Toma (17 ani).

La finalul partidei din Copou, Latifundiarul din Pipera a vorbit despre evoluția echipei sale și a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Toma.

POLI IAȘI - FCSB. Gigi Becali, laude la adresa lui Mihai Toma

Acesta a transmis că puștiul de 17 ani va rămâne în continuare titular, în fața unor jucători importanți din angrenajul celor de la FCSB.

„Știam deja ce echipă avem, acestea sunt confirmări. Nu că am câștigat, ci că am făcut-o fără teamă, fără emoție. Iașiul nu este o echipă chiar atât de slabă, iar noi am dominat-o clar, nu dăm vreo șansă adversarului.

În fața lui Toma nu mai poate juca nimeni. Este fix jucătorul care îmi place, nu pierde absolut deloc mingea. Le-am transmis să aibă mai mult tupeu în a doua repriză. La 17 ani, să joci atât de bine, să nu pierzi deloc mingea, să ai o asemenea viziune, nu mi-a fost dat să văd așa ceva. Nu poate juca nimeni în fața lui.

Chiar și fără regulă, Toma este titular în fața oricui, și a lui Ștefănescu, Tănase sau Miculescu. Cu el începe echipa. Pe cuvântul meu de onoare! Nu am avut așa un jucător” , a transmis Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Toma profită de problemele FCSB cu regula U21

Sezonul trecut bifase 44 de minute în 4 meciuri, iar acum a ajuns titular. Puștiul Toma și-a făcut loc în primul „11” profitând de regula U21, dar și de problemele campioanei la acest capitol, Lixandru și Octavian Popescu fiind accidentați, în timp ce Pantea este nerefăcut.

În total, Toma a bifat 8 meciuri în acest sezon în toate competițiile, un total de peste 400 de minute jucate.

Darius Olaru, omul decisiv al campioanei la Iași

FCSB a avut nevoie de 44 de minute pentru a deschide scorul la Iași.

Darius Olaru a primit o pasă de la Adrian Șut în preajma careului, și-a făcut mingea pe piciorul stâng și l-a surprins pe Fernandez cu un șut din întoarcere, din afara careului.

Olaru a reușit „dubla” în minutul 76, când a fost lansat perfect de Radunovic. Muntenegreanul a observat demarcarea căpitanului FCSB și a trimis de la mijlocul terenului o pasă peste apărarea gazdelor

Fernandez a ieșit să intercepteze balonul, însă Olaru a ajuns primul și a „ciupit” balonul din fața goalkeeperului și a înscris apoi în poarta goală.

După reușitele de la Iași, căpitanul celor de la FCSB a ajuns la 15 reușite în acest sezon, în toate competițiile. Opt dintre ele în Liga 1, unde este la doar 2 lungimi de Daniel Bîrligea, lider în clasamentul golgheterilor.