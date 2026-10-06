„Cum să ia atât?” Becali, uimit de veniturile lui Burleanu: „Nu face nimic. Ce muncește?” +11 foto
Gigi Becali, Răzvan Burleanu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Diverse

„Cum să ia atât?” Becali, uimit de veniturile lui Burleanu: „Nu face nimic. Ce muncește?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 16:58
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a reacționat după ce a aflat în direct că veniturile lunare ale lui Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, ajung la aproximativ 27.000 de euro.
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Suma nu reprezintă doar salariul încasat de la FRF, ci include și remunerațiile primite de la UEFA și FIFA.

În 2023, veniturile lunare ale lui Răzvan Burleanu au fost, în medie, de aproximativ 27.000 de euro, iar în 2024 au depășit 30.000 de euro pe lună.

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Becali, uimit de veniturile lui Burleanu: „Nu face nimic. Ce muncește?”

Întrebat dacă suma de 27.000 de euro pe lună i se pare mare, Gigi Becali a reacționat imediat.

„Cum să ia atât? Nu face nimic. Ce muncește? Ce ar trebui să facă? Ar trebui să asculte doleanțele patronilor și ale fotbalului. El a venit peste noi ca stăpân”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

Răzvan Burleanu a fost contestat de o parte dintre suporterii prezenți pe Arena Națională, care au afișat pancarte și au scandat împotriva FRF.

Gigi Becali consideră însă că protestele nu îl afectează pe președintele Federației.

Nu mai poate el de pancarte. Câinele latră, ursul merge. Are el salariul nu știu cât?”, a spus Becali.

Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+11 Foto
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Patronul FCSB a precizat însă că nu îl consideră pe Burleanu direct responsabil pentru rezultatele slabe înregistrate de națională în această perioadă.

„El l-a pus pe ăla, l-a pus pe Hagi. Nu are nicio vină în astea. Eu mă refer la mentalitatea lui. Care nu va dura mult. Sau cât o mai sta, cu șmecherii, cu tiranii

Dar să te pună niște oameni, să te aleagă niște oameni în funcție, să îi iei pe ăia săraci, să comanzi fotbalul cu 7, 8, 10 inși. Să iei de la UEFA zeci de milioane și să dai mingi și tricouri la asociații, ca să iei voturile?

Nu e în regulă. Fă și așa, că toată lumea face, dar ține cont de ce zice flacăra fotbalului”, a mai spus Becali.

Totul se face pentru Liga 1, nu? Dacă pentru asta se face, tu trebuie să ții cont de ăștia 16 oameni. Trebuie să vorbești cu ei. El a venit, a zis că e șmecher, s-a certat cu noi toți… Proștii nu se ceartă că sunt sclavi. „Aoleu, a venit președintele, vai, vai, vai. A venit președintele”. Bă, sclavule, tu ești patron, ai echipă. Ăla e angajatul tău. L-ai ales să administreze Gigi Becali, patron FCSB

Acesta a vorbit din nou și despre regula U21, măsură împotriva căreia s-a exprimat în mai multe rânduri.

„Dacă tu vezi că am adus în România sute de milioane din calificări, din transferuri de jucători. Am făcut cât toți ăștia la un loc. Nici jumătate nu au adus ei cât mine.

Tu nu ții cont de Becali? Sună-l pe Becali. ‘Cum credeți?’ Mircea Sandu suna și întreba «Cum credeți?» Nu am treabă cu Burleanu. Am eu treabă cu el dacă scoate regula (n.r. – Regula U21)?”, a mai spus Becali.

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