Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României, consideră că Gică Hagi ar greși dacă ar decide să plece de la echipa națională după cele patru înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor.

România a pierdut toate partidele disputate până acum în grupă: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, 0-6 cu Polonia și 0-1, luni seară, din nou cu Suedia.

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După ultimul meci, Hagi a evitat să ofere un răspuns clar în privința viitorului său și a spus că situația nu depinde doar de el.

Pițurcă îi cere lui Hagi să continue: „Este obligatoriu să termine această competiție”

„Viața merge înainte, trebuie să fim sănătoși. Gică Hagi nu cred că e sănătos, îmi imaginez, trece prin clipe grele, dificile. E greu pentru el.

Nu știu dacă va renunța sau nu, nu știu ce să spun, dar cred că ar face o greșeală mare dacă se lasă. Ar da o dovadă de neprofesionalism.

El trebuie să își termine mandatul. Nu știu până când are contract (n.r. până în 2030), dar este obligatoriu să termine această competiție.

Mai are două jocuri, eu cred că așa e bine și corect, ca el să termine acest prim stagiu”, a declarat Pițurcă, potrivit fanatik.ro.

Trebuie să facă ce face un profesionist, nu poți să renunți așa repede, dai dovadă că ești slab. Gică Hagi nu e slab. A fost un jucător mare și cred eu că trebuie să gândească de maniera asta. Cu siguranță nu se aștepta la așa ceva și cred că asta e greșeala unui antrenor, nu doar a lui Gică Hagi. Trebuie să analizezi toate scenariile Victor Pițurcă, fost selecționer

Pițurcă consideră că rezultatele din amicalele cu Georgia și Țara Galilor i-au oferit lui Hagi o imagine prea optimistă înaintea partidelor oficiale.

„El a crezut în jucători, l-au păcălit puțin și acele două jocuri amicale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), când a schimbat echipa. Asta s-a întâmplat, însă realitatea este cruntă în momentul de față.

Ai pierdut toate meciurile, unul la scor foarte mare. Sunt sigur că trece prin clipe grele. Eu când pierdeam un meci nu puteam să dorm noaptea”, a mai spus fostul selecționer.

FOTO. România - Suedia 0-1

Pițurcă, despre huiduielile primite de Ianis Hagi: „Nu merita tratamentul ăsta”

Ianis Hagi a început pe banca de rezerve meciul României cu Suedia, însă a fost trimis pe teren în repriza secundă.

Momentul intrării sale a provocat o reacție dură în tribune. Victor Pițurcă a vorbit și despre acest moment.

„Nu merita Ianis tratamentul ăsta. Huiduielile au fost îndreptate împotriva lui, Gică Hagi fiind iertat. Orice alt antrenor care avea rezultatele astea ar fi avut o atmosferă ostilă.

Oricum, am fost la meci aseară, iar suporterii au fost fantastici. Au fost lângă echipă. Îi simțeam vibrând și dorind ca echipa României să obțină un rezultat bun.

Ianis a avut anumite realizări la echipa națională, dacă nu le avea, nu mai intra să joace la echipa națională”, a mai spus acesta, conform sursei citate.

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