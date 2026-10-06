„Ar fi o mare greșeală” Sfatul lui Pițurcă pentru Hagi  + Îl apără pe Ianis: „Nu merita asta” +33 foto
Victor Pițurcă și Gică Hagi. Foto: Sport Pictures + Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Ar fi o mare greșeală” Sfatul lui Pițurcă pentru Hagi + Îl apără pe Ianis: „Nu merita asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 16:33
  • Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României, consideră că Gică Hagi ar greși dacă ar decide să plece de la echipa națională după cele patru înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor.
  • România a pierdut toate partidele disputate până acum în grupă: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, 0-6 cu Polonia și 0-1, luni seară, din nou cu Suedia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ultimul meci, Hagi a evitat să ofere un răspuns clar în privința viitorului său și a spus că situația nu depinde doar de el.

„Aveți două zile să puneți antrenorii” Reacția ironică a lui Hagi legată de posibilii săi înlocuitori: „În a treia zi...”
Citește și
„Aveți două zile să puneți antrenorii” Reacția ironică a lui Hagi legată de posibilii săi înlocuitori: „În a treia zi...”
Citește mai mult
„Aveți două zile să puneți antrenorii” Reacția ironică a lui Hagi legată de posibilii săi înlocuitori: „În a treia zi...”

Pițurcă îi cere lui Hagi să continue: „Este obligatoriu să termine această competiție”

„Viața merge înainte, trebuie să fim sănătoși. Gică Hagi nu cred că e sănătos, îmi imaginez, trece prin clipe grele, dificile. E greu pentru el.

Nu știu dacă va renunța sau nu, nu știu ce să spun, dar cred că ar face o greșeală mare dacă se lasă. Ar da o dovadă de neprofesionalism.

El trebuie să își termine mandatul. Nu știu până când are contract (n.r. până în 2030), dar este obligatoriu să termine această competiție.

Mai are două jocuri, eu cred că așa e bine și corect, ca el să termine acest prim stagiu”, a declarat Pițurcă, potrivit fanatik.ro.

Trebuie să facă ce face un profesionist, nu poți să renunți așa repede, dai dovadă că ești slab. Gică Hagi nu e slab. A fost un jucător mare și cred eu că trebuie să gândească de maniera asta. Cu siguranță nu se aștepta la așa ceva și cred că asta e greșeala unui antrenor, nu doar a lui Gică Hagi. Trebuie să analizezi toate scenariile Victor Pițurcă, fost selecționer

Pițurcă consideră că rezultatele din amicalele cu Georgia și Țara Galilor i-au oferit lui Hagi o imagine prea optimistă înaintea partidelor oficiale.

„El a crezut în jucători, l-au păcălit puțin și acele două jocuri amicale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), când a schimbat echipa. Asta s-a întâmplat, însă realitatea este cruntă în momentul de față.

Ai pierdut toate meciurile, unul la scor foarte mare. Sunt sigur că trece prin clipe grele. Eu când pierdeam un meci nu puteam să dorm noaptea”, a mai spus fostul selecționer.

FOTO. România - Suedia 0-1

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
labels.photo-gallery

Pițurcă, despre huiduielile primite de Ianis Hagi: „Nu merita tratamentul ăsta”

Ianis Hagi a început pe banca de rezerve meciul României cu Suedia, însă a fost trimis pe teren în repriza secundă.

Momentul intrării sale a provocat o reacție dură în tribune. Victor Pițurcă a vorbit și despre acest moment.

„Nu merita Ianis tratamentul ăsta. Huiduielile au fost îndreptate împotriva lui, Gică Hagi fiind iertat. Orice alt antrenor care avea rezultatele astea ar fi avut o atmosferă ostilă.

Oricum, am fost la meci aseară, iar suporterii au fost fantastici. Au fost lângă echipă. Îi simțeam vibrând și dorind ca echipa României să obțină un rezultat bun.

Ianis a avut anumite realizări la echipa națională, dacă nu le avea, nu mai intra să joace la echipa națională”, a mai spus acesta, conform sursei citate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
echipa nationala a romaniei victor piturca romania gica hagi ianis hagi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:42
Cazul Dinamo 2 A murit la două luni de la accidentul din Câmpulung Muscel
Cazul Dinamo 2 A murit la două luni de la accidentul din Câmpulung Muscel
13:04
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
12:18
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
11:21
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Top stiri
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Special
09:55
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Campionate
08:42
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Citește mai mult
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Superliga
06.10
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Citește mai mult
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
B365
05.10
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
Citește mai mult
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta

Echipe/Competiții

fcsb 21 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 17 rapid 7 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share