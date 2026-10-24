Încă se tem să vorbească Abuzurile persistă în gimnastică, în ciuda reformelor promise: „Doar măsuri de fațadă! Va dura decenii”
Simone Biles (foto: IMAGO)
Gimnastica

Încă se tem să vorbească Abuzurile persistă în gimnastică, în ciuda reformelor promise: „Doar măsuri de fațadă! Va dura decenii”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 19:50
  • Rosemarie Aquilina (68 de ani), judecătoarea care l-a condamnat pe fostul medic al lotului american de gimnastică, Larry Nassar (63 de ani), susține că practicile abuzive de antrenament și deficiențele sistemelor de protecție continuă să reprezinte o problemă.
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Larry Nassar a fost condamnat la până la 175 de ani de închisoare pentru abuzarea sexuală a tinerelor gimnaste.

În 2018, 160 de victime, majoritatea minore în momentul abuzurilor, au depus mărturie împotriva sa. Printre acestea s-a numărat și legendara Simone Biles.

Cazul a dezvăluit probleme grave în gimnastica mondială, evidențiind un mediu dominat de frică și intimidare.

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Judecătoarea din cazul Nassar critică reformele din gimnastică: „Doar măsuri de fațadă”

Aquilina a criticat reformele superficiale ale federațiilor și a subliniat că sportivele încă se tem că sesizarea abuzurilor le-ar putea afecta cariera.

„Cred că eșuează în aproape toate privințele… Cred că ceea ce au făcut în întreaga lume sunt doar măsuri de fațadă pentru a spune: «Uitați-vă la noi, uitați-vă ce bine ne-am descurcat», dar în continuare nu sunt trași la răspundere pentru lucrurile pe care nu le fac”, a spus judecătoarea în cadrul unui eveniment organizat în timpul Campionatelor Mondiale de la Rotterdam, potrivit insidethegames.biz.

Aquilina a avertizat că sportivele încă se tem să reclame abuzurile și că schimbarea reală va necesita mult timp.

„Siguranța este un drept al omului, și totuși aceste sportive încă simt că nu îl au, deoarece sportul pe care îl iubesc va dispărea pentru ele dacă se plâng de ceva, așa că nu am avansat deloc destul.

Nu cred că vom vedea o schimbare în timpul vieții mele. Cred că va dura decenii. Fără o voce, nu există alegere și nu există schimbare”.

Simone Biles a depus mărturie în procesul lui Larry Nassar (Foto: IMAGO) Simone Biles a depus mărturie în procesul lui Larry Nassar (Foto: IMAGO)
Simone Biles a depus mărturie în procesul lui Larry Nassar (Foto: IMAGO)

Problemele persistă în sălile de antrenament: „Încă există multe lucruri în neregulă”

Aimee Boorman, fosta antrenoare a lui Simone Biles, a confirmat că schimbările sunt încă insuficiente.

În 2021, când a devenit antrenor interimar al lotului național al Țărilor de Jos, federația olandeză (KNGU) era investigată pentru abuz fizic, intimidare și hărțuire psihologică.

Antrenorii investigați erau încă în funcții și, prin urmare, mereu prezenți în sală. Are loc o schimbare în gimnastică, dar, la nivel fundamental, încă există multe lucruri în neregulă. Aimee Boorman, antrenoare de gimnastică

Boorman a remarcat totuși un progres: sportivele concurează la vârste mai mari și revin în competiții inclusiv după ce devin mame.

„În trecut, fetele foarte tinere erau norma. Acum vedem chiar și femei care revin după o sarcină: la acest Campionat Mondial, Vera van Pol (32 de ani, Țările de Jos) și Alice Kinsella (25 de ani, Anglia) și-au făcut revenirea. Cred că este grozav”.

Vera van Pol la Campionatele Mondiale de la Rotterdam (Foto: IMAGO) Vera van Pol la Campionatele Mondiale de la Rotterdam (Foto: IMAGO)
Vera van Pol la Campionatele Mondiale de la Rotterdam (Foto: IMAGO)

Minky Worden, de la Human Rights Watch, a observat îmbunătățiri, dar a subliniat că acestea sunt insuficiente:

„Acum cred că există sisteme de raportare mai bune, deși nu perfecte… Cred că există protecții pentru avertizorii de integritate și o abordare mai adaptată traumelor, dar mai sunt încă multe de făcut”.

La rândul său, Kim Shore, de la Gymnasts for Change Canada, a atras atenția că metodele autoritare continuă: țipetele, antrenamentele în ciuda accidentărilor, umilirea corporală și presiunea de a menține o greutate scăzută.

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