Hamilton vrea să piloteze până la 46 de ani Vestea care l-a făcut pe englez să rămână în Formula 1 până în 2031: „E visul meu!”
Lewis Hamilton. Foto: Imago
Formula 1

Hamilton vrea să piloteze până la 46 de ani Vestea care l-a făcut pe englez să rămână în Formula 1 până în 2031: „E visul meu!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 18:02
  • Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul Ferrari și septuplu campion mondial de Formula 1, ia în calcul să-și prelungească cariera.
  • Britanicul ar putea concura până în 2031, când va avea 46 de ani.
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Britanicul își dorește să participe la primul Mare Premiu organizat în Africa după aproape patru decenii.

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Lewis Hamilton ar putea pilota în Formula 1 până la 46 de ani: „Acesta a fost visul meu”

Formula 1 a anunțat pe 13 octombrie că a ajuns la un acord cu Rwanda pentru organizarea unui Mare Premiu al Africii. Acordul presupune o colaborare pe 10 ani, începând cu anul 2030, după ce circuitul va fi finalizat și va îndeplini toate normele cerute de FIA.

Prezent la Austin, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite, britanicul a vorbit despre posibilitatea de a-și prelungi cariera.

„Acum sunt nevoit să rămân mult mai mult timp, pentru că vom avea o cursă în Africa, iar acesta a fost visul meu: să pot concura în Africa.

Trebuie să continui să lupt pentru a mă menține în formă. Dacă voi reuși să obțin rezultate bune și în următorul an, voi continua”, a declarat Hamilton, potrivit reuters.com.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Kimi Antonelli (20 de ani), cel care l-a înlocuit pe Hamilton la Mercedes, l-a încurajat pe britanic să continue până la inaugurarea cursei din Africa.

Trebuie să participi măcar la prima cursă. Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes

În 2031, când ar putea debuta Marele Premiu al Africii, Hamilton va împlini 46 de ani.

Hamilton a făcut presiuni pentru revenirea Formulei 1 în Africa

Africa nu a mai găzduit un Mare Premiu de Formula 1 din 1993, când ultima cursă s-a desfășurat pe circuitul Kyalami, din Africa de Sud.

Hamilton, singurul campion mondial de culoare din istoria competiției, a militat în ultimii ani pentru revenirea Formulei 1 pe continentul african.

„Am avut nenumărate întâlniri cu persoanele implicate, foarte multe discuții cu Stefano Domenicali (n.r. - directorul general al Formulei 1), atât la biroul său din Londra, cât și în weekendurile de cursă.

Am avut nenumărate convorbiri telefonice în care întrebam: «Ce se întâmplă? Unde mergem? Cu cine vă întâlniți?»

Am avut multe întâlniri cu președinți din diferite țări și numeroase discuții telefonice cu lideri ai statelor africane.

Cred că este un loc care merită să aibă un Mare Premiu. Nu este vorba doar despre o singură țară, ci despre întregul continent”, a mai spus Hamilton.

45 de ani
are Fernando Alonso, cel mai în vârstă pilot din Formula 1. Spaniolul, cu patru ani mai mare decât Lewis Hamilton, și-a prelungit contractul cu Aston Martin până la finalul sezonului 2027

Rwanda va găzdui primul Mare Premiu african după 1993

Noul circuit va fi construit pentru a atrage mai mulți turiști în Rwanda și va trebui să respecte cerințele FIA pentru a putea găzdui curse de Formula 1.

Anunțul a provocat însă și critici. Organizația Amnesty International a acuzat Formula 1 că, prin acordul cu Rwanda, contribuie la îmbunătățirea imaginii internaționale a țării, în ciuda problemelor legate de respectarea drepturilor omului.

Nu eu aleg unde mergem. Este evident că în prezent există probleme peste tot în lume. Faptul că mergem acolo nu înseamnă că trebuie să ignorăm lucrurile care se întâmplă în acea regiune. Sper ca tot mai mulți oameni să înceapă să se informeze mai bine despre ceea ce se întâmplă acolo și despre ceea ce s-a întâmplat de-a lungul sutelor de ani. Lewis Hamilton, pilot Ferrari

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