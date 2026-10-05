Partida dintre LPS Banatul Timișoara și Millenium Giarmata, din Campionatul Național de junioare 3, a fost întreruptă după ce doi părinți aflați în tribune au sărit la bătaie.

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Incidentul s-a petrecut duminică, 4 octombrie, la Sala Olimpia din Timișoara. Partida s-a încheiat cu scorul de 28-18 în favoarea jucătoarelor de la Millenium Giarmata.

VIDEO. Părinții s-au luat la bătaie în tribune la un meci de handbal la juniori

Spiritele s-au încins în timpul partidei dintre LPS Banatul Timișoara și Millenium Giarmata. Părinții tinerelor handbaliste, în vârstă de 13 sau 14 ani, au fost nemulțumiți de arbitraj, iar nervii au cedat în tribune.

Doi bărbați s-au îmbrâncit, s-au lovit cu pumnii și au căzut peste scaune. Situația a degenerat, iar mai multe persoane aflate în tribune au intervenit pentru a calma spiritele.

Jucătoarele au privit incidentul de pe teren, fiind speriate, iar una dintre ele chiar a alergat spre tribune pentru a-i despărți pe cei doi părinți.

În cele din urmă, conflictul din tribune a fost oprit după intervenția mai multor persoane.

Meciul de handbal dintre cele două echipe a fost și el unul plin de incidente. Au existat, în total, 20 de eliminări de două minute, iar Attila Horvath, antrenorul de la LPS Banatul Timișoara, a fost eliminat, conform gsp.ro.

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