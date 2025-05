„Nu se poate așa ceva!” Hermannstadt, deranjată de tragerile de timp ale celor de la CFR Cluj: „Nu pot să accept să stea numai pe jos”

CFR CLUJ - HERMANNSTADT 3-2. Sergiu Buș (32 de ani) și Tiberiu Căpușă (27 de ani), fotbaliștii celor de la Hermannstadt, au vorbit despre finala pierdută în fața clujenilor.

Cei doi jucători au criticat dur adversara pentru tragerile de timp din repriza secundă.

Hermannstadt a pierdut cea de-a doua finală de Cupa României în decurs de doar 7 ani, după ce, în 2018, sibienii erau învinși în ultimul act de către Universitatea Craiova.

CFR CLUJ - HERMANNSTADT. Sergiu Buș și Tiberiu Căpușă, dezamăgiți după ce sibienii au pierdut finala

Cei doi fotbaliști de la Hermannstadt i-au criticat dur pe adversarii de la CFR Cluj pentru tragerile de timp „exagerate” din cea de-a doua repriză.

„Nu a însemnat foarte mult golul marcat de mine, deoarece la final, a câștigat CFR-ul. Îi felicit, noi suntem puțin dezamăgiți pentru că am avut câteva șanse.

Toată lumea știe, CFR Cluj are spirit de campioană, dar totuși, nu cred că se procedează așa, să stai pe jos. Cred că au exagerat. Noi am făcut o figură frumoasă în acest sezon, suntem bine văzuți și asta e foarte important.

Cred că noi am avut mai mulți suporteri decât cei de la Cluj și ne pare sincer rău că i-am lăsat cu un gust amar”, a declarat Sergiu Buș.

Tiberiu Căpușă, unul dintre componenții importanți ai lotului celor de la Hermannstadt a avut o reacție foarte vehementă la adresa celor de la CFR Cluj, în legătură cu tragerile de timp.

„Fotbal în a doua repriză nu s-a jucat, nu se poate așa ceva, să stea numai pe jos. Ăsta nu e fotbal. Le urăm felicitări, dar nu pot să accept ca o echipă precum CFR să stea numai pe jos.

Am strigat de pe bancă să jucăm fotbal, pentru că din minutul 52, toată lumea stătea pe jos. Mie nu mi s-a părut ok ce s-a întâmplat, dar din asta învățăm, analizăm și vom deveni din ce în ce mai buni.

Suporterii ne-au susținut non stop, sunt mândru de ei, de echipă. Avem un grup unit și n-o să fie prima finală pe care o s-o jucăm”, a declarat Tiberiu Căpușă.

