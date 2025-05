„Îi dedicăm trofeul lui Mister” Louis Munteanu, în extaz după câștigarea Cupei României: „De-asta s-au plătit atâția bani pentru mine”

CFR Cluj - Hermannstadt 3-2. Louis Munteanu (22 de ani) a oferit primele reacții după ce echipa sa a cucerit Cupa României.

Atacantul e mândru de golul marcat în finală, dar și de parcursul și munca echipei din acest sezon.

CFR Cluj va pleca acasă cu trofeul de la Arad, fiind a cincea Cupă a României din istoria clubului.

CFR Cluj - Hermannstadt 3-2 . Louis Munteanu: „Sunt mândru de echipă”

Golgheterul Ligii 1 a lăudat performanța CFR-ului și îi dedică trofeul lui Dan Petrescu.

„Suntem fericiți că am reușit să câștigăm, asta ne-am propus de la început, să câștigăm măcar un trofeu

și iată că am reușit împreună, cu Mister, cu staff-ul, cu toată lumea și sunt mândru de echipă.

De-a lungul sezonului eu zic că am făcut meciuri foarte bune, am marcat multe goluri, dar am și primit multe, nu cred că am stat liniștiți în niciun meci, dar am câștigat și îi dedicăm trofeul lui Mister.

Am vorbit și în vestiar să ieșim de la cabine motivați și să facem presiune, să mai marcăm și am reușit să ținem și de rezultat.

Terenul impecabil, fanii la fel și ei. Îmi plac finalele, de-asta s-au plătit atâția bani pentru mine, să fiu decisiv”, a declarat Louis Munteanu după meci, la Digi Sport.

