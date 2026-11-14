Fost fotbalist, ginerele lui Ilie Bolojan FOTO. Cu cine s-a căsătorit  fiica cea mare a fostului premier +9 foto
Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit cu fostul fotbalist de la FC Bihor, Daniel Bota (foto: ebihoreanul.ro)
Diverse

Fost fotbalist, ginerele lui Ilie Bolojan FOTO. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 22:11
  • Zi importantă în familia fostului premier Ilie Bolojan. Fiica cea mare a liderului liberal, Lucia Maria, s-a căsătorit, sâmbătă, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist al FC Bihor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Printre invitați s-au numărat mai multe nume cunoscute din politica românească.

„Sursă uriașă de inspirație”  David Popovici, detalii despre întâlnirea cu Cristi Chivu și obiectivele pentru 2027: „Presiunea care mă interesează e alta”
Citește și
„Sursă uriașă de inspirație” David Popovici, detalii despre întâlnirea cu Cristi Chivu și obiectivele pentru 2027: „Presiunea care mă interesează e alta”
Citește mai mult
„Sursă uriașă de inspirație”  David Popovici, detalii despre întâlnirea cu Cristi Chivu și obiectivele pentru 2027: „Presiunea care mă interesează e alta”

Fost fotbalist, ginerele lui Ilie Bolojan. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier

Cununia civilă a fost organizată la Primăria Oradea, unde invitații au început să sosească în jurul orei 15:40. Ilie Bolojan a fost prezent alături de partenera sa, Ioana Fâșie, și a ales să își întâmpine personal oaspeții, scrie ebihoreanul.ro.

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota (foto: captură ebihoreanul.ro)
Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota (foto: captură ebihoreanul.ro)

Galerie foto (9 imagini)

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota (foto: captură ebihoreanul.ro) Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota (foto: captură ebihoreanul.ro) Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota (foto: captură ebihoreanul.ro) Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota (foto: captură ebihoreanul.ro) Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Daniel Bota (foto: captură ebihoreanul.ro)
+9 Foto
labels.photo-gallery

La eveniment a participat și Florentina Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Printre invitați s-au aflat europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, dar și Ioan Todoca, primarul orașului Aleșd.

Lucia Maria și Daniel Bota au intrat în clădirea Primăriei printr-un acces secundar. Mireasa a ales o rochie albă elegantă, cu fustă amplă, talie marcată și partea superioară din dantelă, cu guler înalt și mâneci lungi, transparente. Ținuta a fost completată de un voal și un buchet de cale albe.

Mirele a purtat un costum negru, accesorizat cu papion și o floare albă la rever.

Cununia civilă a fost oficiată de primarul municipiului Oradea, Florin Birta, mai scrie sursa citată.

În fața Primăriei s-au adunat și câteva persoane care au aflat despre eveniment și au dorit să fie aproape de familia Bolojan. Unii dintre cei prezenți au venit cu flori, dorind să își arate aprecierea față de liderul liberal.

La ieșirea din biserică, Ilie Bolojan a fost așteptat de jurnaliști și a făcut o scurtă declarație despre momentul special din familia sa.

Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Ilie Bolojan

Conform sursei citate, aproximativ 400 de invitați erau așteptați la eveniment. Printre ei, și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Cine este Daniel Bota, ginerele lui Ilie Bolojan

Daniel Bota, soțul Luciei Maria Bolojan, este fost fotbalist și a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în anul 2013, perioadă în care formația orădeană evolua în Liga a II-a.

Deși nu este o persoană cunoscută publicului larg, numele său este legat de fotbalul bihorean, prin experiența avută la clubul din Oradea.

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan este arhitectă, absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
fc bihor Oradea ilie bolojan daniel bota lucia maria bolojan socru mic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
19:28
700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”
700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”
19:20
A plecat din cantonament Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
A plecat din cantonament Gică Hagi  a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
19:36
A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu”
A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat
Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”
Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Top stiri
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Liga Națiunilor
11:15
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Citește mai mult
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
Liga Națiunilor
13:16
Iritat de întrebările despre Ronaldo Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca: „Ce să-mi lipsească?”
Citește mai mult
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Superliga
14:53
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Citește mai mult
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
B365
13.11
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
Citește mai mult
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share