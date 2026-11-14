Zi importantă în familia fostului premier Ilie Bolojan. Fiica cea mare a liderului liberal, Lucia Maria, s-a căsătorit, sâmbătă, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist al FC Bihor.

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Printre invitați s-au numărat mai multe nume cunoscute din politica românească.

Fost fotbalist, ginerele lui Ilie Bolojan. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier

Cununia civilă a fost organizată la Primăria Oradea, unde invitații au început să sosească în jurul orei 15:40. Ilie Bolojan a fost prezent alături de partenera sa, Ioana Fâșie, și a ales să își întâmpine personal oaspeții, scrie ebihoreanul.ro.

La eveniment a participat și Florentina Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Printre invitați s-au aflat europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, dar și Ioan Todoca, primarul orașului Aleșd.

Lucia Maria și Daniel Bota au intrat în clădirea Primăriei printr-un acces secundar. Mireasa a ales o rochie albă elegantă, cu fustă amplă, talie marcată și partea superioară din dantelă, cu guler înalt și mâneci lungi, transparente. Ținuta a fost completată de un voal și un buchet de cale albe.

Mirele a purtat un costum negru, accesorizat cu papion și o floare albă la rever.

Cununia civilă a fost oficiată de primarul municipiului Oradea, Florin Birta, mai scrie sursa citată.

În fața Primăriei s-au adunat și câteva persoane care au aflat despre eveniment și au dorit să fie aproape de familia Bolojan. Unii dintre cei prezenți au venit cu flori, dorind să își arate aprecierea față de liderul liberal.

La ieșirea din biserică, Ilie Bolojan a fost așteptat de jurnaliști și a făcut o scurtă declarație despre momentul special din familia sa.

Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Ilie Bolojan

Conform sursei citate, aproximativ 400 de invitați erau așteptați la eveniment. Printre ei, și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Cine este Daniel Bota, ginerele lui Ilie Bolojan

Daniel Bota, soțul Luciei Maria Bolojan, este fost fotbalist și a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în anul 2013, perioadă în care formația orădeană evolua în Liga a II-a.

Deși nu este o persoană cunoscută publicului larg, numele său este legat de fotbalul bihorean, prin experiența avută la clubul din Oradea.

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan este arhitectă, absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara.

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