Inter și AC Milan vor ca suporterii să poată pleca acasă cu o amintire amintire concretă de pe vechiul stadion San Siro.

Cele două cluburi analizează posibilitatea de a vinde sau chiar de a oferi o parte dintre scaunele stadionului, înainte ca arena să fie demolată.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ideea apare în Raportul de Mediu realizat pentru proiectul noului stadion și vizează, în primul rând, abonații din ultimul sezon disputat pe actualul „Giuseppe Meazza”/San Siro.

Inter și Milan, plan special pentru San Siro

San Siro are în prezent 75.817 locuri, iar planul prevede ca aproximativ 80% dintre scaune să fie recuperate.

Asta ar însemna că 60.654 de scaune ar putea ajunge la suporteri, conform gazzetta.it.

Operațiunea ar urma să fie organizată înainte de demolarea propriu-zisă a stadionului, cu rezervare în prealabil și acces controlat pe sectoare.

Demontarea scaunelor ar urma să fie supravegheată, iar predarea acestora să fie înregistrată.

273 de tone de plastic ar putea fi reutilizate dacă peste 60.000 de scaune de pe San Siro vor ajunge la suporteri. Fiecare scaun cântărește, în medie, aproximativ 4,5 kilograme

Documentația estimează că lucrările vor genera aproximativ 225.000 de tone de moloz provenit din structuri, circa 100.000 de tone de oțel din acoperiș și alte zeci de mii de tone de materiale scoase din stadion.

Costul demolării stadionului San Siro este estimat la 115 milioane de euro.

Dacă sunt incluse și lucrările la Tunelul Patroclo, pasajul rutier subteran aflat în zona stadionului, care urmează să fie reconstruit în cadrul proiectului noii arene, suma totală depășește 127 de milioane de euro.

Sper ca cluburile să prezinte foarte curând noua randare a stadionului și să garanteze că noua arenă va fi gata pentru Campionatul European din 2032. Demolarea stadionului Meazza? Vorbim despre 2033. Sincer, nu reușesc să înțeleg de ce există acum atât de multă atenție în jurul acestui subiect. Giuseppe Sala, primarul orașului Milano

Planul actual prevede ca noua arenă să fie finalizată în 2031, cu un an înainte de EURO 2032. Lucrările ar urma să înceapă după încheierea sezonului 2026-2027, dacă toate procedurile și contestațiile vor fi depășite.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport