Plan special pentru San Siro Fanii ar putea pleca acasă cu scaunele de pe stadionul echipei lui Cristi Chivu +5 foto
San Siro. Foto: Imago
Campionate

Plan special pentru San Siro Fanii ar putea pleca acasă cu scaunele de pe stadionul echipei lui Cristi Chivu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 17:52
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 17:52
  • Inter și AC Milan vor ca suporterii să poată pleca acasă cu o amintire amintire concretă de pe vechiul stadion San Siro.
  • Cele două cluburi analizează posibilitatea de a vinde sau chiar de a oferi o parte dintre scaunele stadionului, înainte ca arena să fie demolată.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ideea apare în Raportul de Mediu realizat pentru proiectul noului stadion și vizează, în primul rând, abonații din ultimul sezon disputat pe actualul „Giuseppe Meazza”/San Siro.

„E nevoie” Mesajul naționalei cu o zi înainte de meciul cu Suedia » Cine va interpreta imnul
Citește și
„E nevoie” Mesajul naționalei cu o zi înainte de meciul cu Suedia » Cine va interpreta imnul
Citește mai mult
„E nevoie” Mesajul naționalei cu o zi înainte de meciul cu Suedia » Cine va interpreta imnul

Inter și Milan, plan special pentru San Siro

San Siro are în prezent 75.817 locuri, iar planul prevede ca aproximativ 80% dintre scaune să fie recuperate.

Asta ar însemna că 60.654 de scaune ar putea ajunge la suporteri, conform gazzetta.it.

San Siro/Giuseppe Meazza
San Siro/Giuseppe Meazza

Galerie foto (5 imagini)

San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza
+5 Foto
labels.photo-gallery

Operațiunea ar urma să fie organizată înainte de demolarea propriu-zisă a stadionului, cu rezervare în prealabil și acces controlat pe sectoare.

Demontarea scaunelor ar urma să fie supravegheată, iar predarea acestora să fie înregistrată.

273 de tone de plastic
ar putea fi reutilizate dacă peste 60.000 de scaune de pe San Siro vor ajunge la suporteri. Fiecare scaun cântărește, în medie, aproximativ 4,5 kilograme

Documentația estimează că lucrările vor genera aproximativ 225.000 de tone de moloz provenit din structuri, circa 100.000 de tone de oțel din acoperiș și alte zeci de mii de tone de materiale scoase din stadion.

Costul demolării stadionului San Siro este estimat la 115 milioane de euro.

Dacă sunt incluse și lucrările la Tunelul Patroclo, pasajul rutier subteran aflat în zona stadionului, care urmează să fie reconstruit în cadrul proiectului noii arene, suma totală depășește 127 de milioane de euro.

Sper ca cluburile să prezinte foarte curând noua randare a stadionului și să garanteze că noua arenă va fi gata pentru Campionatul European din 2032. Demolarea stadionului Meazza? Vorbim despre 2033. Sincer, nu reușesc să înțeleg de ce există acum atât de multă atenție în jurul acestui subiect. Giuseppe Sala, primarul orașului Milano

Planul actual prevede ca noua arenă să fie finalizată în 2031, cu un an înainte de EURO 2032. Lucrările ar urma să înceapă după încheierea sezonului 2026-2027, dacă toate procedurile și contestațiile vor fi depășite.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Traian Băsescu nu exclude o viitoare candidatură a Mirabelei Grădinaru: „Nu spun o răutate”
Traian Băsescu nu exclude o viitoare candidatură a Mirabelei Grădinaru: „Nu spun o răutate”
Traian Băsescu nu exclude o viitoare candidatură a Mirabelei Grădinaru: „Nu spun o răutate”
San Siro Inter Milano ac milan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:42
România gafelor în serie! 92% din golurile naționalei în Liga Națiunilor, primite după greșeli individuale. Radiografia horror
România gafelor în serie! 92% din golurile naționalei în Liga Națiunilor, primite după greșeli individuale. Radiografia horror
11:12
Omagiu pentru Cătălin Hîldan Dinamo, mesaj emoționant pentru „Unicul Căpitan”, la 26 de ani de la decesul acestuia
Omagiu pentru Cătălin Hîldan  Dinamo, mesaj emoționant pentru „Unicul Căpitan”, la 26 de ani de la decesul acestuia
09:50
Hagi surprinde din nou România suferă în apărare, iar cel mai experimentat fundaș a fost lăsat în tribune pentru meciul cu Suedia! Cum arată lotul
Hagi surprinde din nou România suferă în apărare, iar cel mai experimentat fundaș a fost lăsat în tribune pentru meciul cu Suedia! Cum arată lotul
10:28
Scene șocante la handbal FOTO. Părinții s-au luat la bătaie în tribune la un meci de juniori din Timișoara
Scene șocante la handbal  FOTO. Părinții s-au luat la bătaie în tribune la un meci de juniori din Timișoara
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
Top stiri
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Nationala
04.10
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Citește mai mult
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Nationala
04.10
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Citește mai mult
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Nationala
04.10
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Citește mai mult
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
FOTO | Centrul Vech, cum l-am uitat: în paragină, fără terase și pub-uri. Imagini din Bucureștiul milionarilor săraci din 2003, când salariul mediu net era de 140 de dolari
B365
04.10
FOTO | Centrul Vech, cum l-am uitat: în paragină, fără terase și pub-uri. Imagini din Bucureștiul milionarilor săraci din 2003, când salariul mediu net era de 140 de dolari
Citește mai mult
FOTO | Centrul Vech, cum l-am uitat: în paragină, fără terase și pub-uri. Imagini din Bucureștiul milionarilor săraci din 2003, când salariul mediu net era de 140 de dolari

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share