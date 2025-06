„Vă e rușine de rezultat?” Cristi Chivu a răspuns fără să stea pe gânduri, după remiza lui Inter cu Monterrey, la Mondialul Cluburilor

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), a remizat cu Monterrey, scor 1-1, la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Partida de pe Rose Bowl din Pasadena a reprezentat debutul antrenorului român pe banca nerazzurrilor.

Monterrey - Inter 1-1 . Cristi Chivu: „Nu ne rușinăm de ceea ce facem”

Inter a început bine meciul, dar formația mexicană a preluat conducerea în minutul 25, datorită reușitei lui Sergio Ramos, fostul fundaș de la Real Madrid, care a câștigat un duel aerian după un corner și a înscris cu capul.

„Le-am transmis jucătorilor ideea mea și am decis să schimbăm atitudinea la fazele fixe, pentru că atunci când te aperi om la om, adversarii te studiază și te pun în dificultate.

Totuși, trebuie să spun că, deși am apărat spațiile, pe Sergio Ramos marcajul trebuia să fie om la om ”, a declarat Chivu, conform gazzetta.it.

Italienii au egalat în minutul 42, după o lovitură liberă. Asllani a trimis balonul excelent la Carlos Augusto, care l-a găsit pe Lautaro Martinez cu o pasă în fața porții.

42' INTER MILAN GOAL | Lautaro Martínez



⚽️ TIED UP! LAUTARO levels the score! 🔥🔵⚫️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/RAGYWB3BLR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

În pauza de hidratare, Chivu le-a dat indicații jucătorilor: „Hai să păstrăm posesia. Când facem asta, mai devreme sau mai târziu, ei vor face o greșeală”.

Chivu nu a beneficiat de ajutorul a doi jucători titulari, Dumfries și Calhanoglu, care sunt accidentați.

„Inter a dat tot ce a putut, ce avea mai bun în acest meci. Nu caut scuze, dar în acest moment dispunem de resurse limitate, iar din cauza problemelor avute am întâmpinat unele dificultăți.

Totuși, în ansamblu, prestația a fost una bună. Am creat multe ocazii, însă am greșit la finalizare și la pasele decisive.

Sigur că am fi putut face mai bine, mai ales în repriza a doua când am fost lenți. Dar prefer să subliniez angajamentul echipei”, a mai spus antrenorul român.

Când joci împotriva unui adversar care se apără jos, trebuie să încerci să creezi situații complicate pentru el, să-l surprinzi. Asta am încercat să facem. E important să ai mereu o soluție în plus. Am fi putut face și mai bine, fie când am jucat cu un singur vârf, fie cu doi mijlocași ofensivi. Am făcut tot ce am putut pentru a câștiga, am încercat să apăram agresiv, ieșind rapid în atac și să le luăm lui Monterrey jocul direct. Păcat că nu am reușit să câștigăm Cristi Chivu

Un jurnalist mexican l-a întrebat pe Chivu dacă îi este rușine de egalul cu Monterrey, iar Chivu, iritat, a declarat:

„Nu ne rușinăm niciodată de ceea ce facem pe teren, mai ales pentru că fotbalul nu respectă mereu calculele de pe hârtie”.

Cristi Chivu: „Păcat că nu am reușit să câștigăm”

Chivu a analizat și prestația câtorva nume din echipa sa:

„Sucic și Luis Henrique? Au făcut un antrenament și jumătate cu noi, e prea devreme să ne dăm cu părerea. Dar am văzut lucruri bune, au arătat că sunt la dispoziția echipei”.

Croatul i-a oferit lui Chivu ocazia de a schimba sistemul. Mai întâi a folosit un 3-4-1-2, apoi a trecut la 3-4-2-1:

„Când joci împotriva unei apărări ca a lui Monterrey, încerci mereu să creezi situații dificile pentru adversari, încercând să-i surprinzi. Și asta am făcut, în general este corect să avem mereu o soluție în plus. Am fi putut juca mai bine, atât când am jucat cu un om în spatele atacanților, cât și cu doi mijlocași ofensivi.

Cred că am făcut tot ce am putut pentru a câștiga, am încercat să ne apărăm agresiv în timp ce urcam în atac, ținând-o la distanță pe Monterrey. E păcat că nu am reușit să luăm cele trei puncte”, a spus Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

Următorul meci al formației pregătite de Chivu e programat pe 21 iunie, de la ora 22:00, împotriva celor de la Urawa.

Ultimul meci din grupă pentru Inter va avea loc pe 26 iunie, împotriva celor de la River Plate, la 4:00 dimineața.

Monterrey - Inter 1-1, echipele de start

Monterrey : Andrada - Medina, Ramos, Guzman - Chavez, Canales, Rodriguez, Torres, Arteaga - Berterame, Ocampos

: Andrada - Medina, Ramos, Guzman - Chavez, Canales, Rodriguez, Torres, Arteaga - Berterame, Ocampos Au intrat : Deossa, Aguirre, Ambriz, Cortizo, Rojas

: Deossa, Aguirre, Ambriz, Cortizo, Rojas Antrenor : Domenec Torrent

: Domenec Torrent Inter : Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Martinez, Esposito

: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Martinez, Esposito Au intrat : Luis Henrique, M. Thuram, P. Sucic, F. Dimarco, N. Zalewski

: Luis Henrique, M. Thuram, P. Sucic, F. Dimarco, N. Zalewski Antrenor: Cristi Chivu

Clasamentul din Grupa E:

Loc Echipa Meciuri jucate Puncte 1 River Plate 1 3 2 Inter 1 1 3 Monterrey 1 1 4 Urawa 1 0

