Niță, pe lista lui Contra Internaționalul român dorit și de Dinamo și-ar putea continua cariera în  Arabia Saudită

și-l dorește pe Florin Niță (38 de ani) la . Cei doi au colaborat împreună și la Damac, dar și la naționala României.

Florin Niță și-ar putea continua cariera în Arabia Saudită, după ce înțelegerea sa cu Damac a ajuns la final pe 30 iunie.

Cosmin Contra îl vrea pe Niță la Al-Kholood

Instalat pe banca celor de la Al-Kholood până în vara anului 2026, Cosmin Contra și-a exprimat dorința de colabora din nou cu Florin Niță, portar pe care l-a avut sub comandă în perioada petrecută la Damac și la echipa națională între 2017-2019, informează sport.ro.

Potrivit surselor din Arabia Saudită, bugetul de transferuri al lui Al-Kholood se învârte în jurul sumei de 20 de milioane de dolari!

Portarul român a fost dorit și în România, de Dinamo. Antrenorul „câinilor” a avut numai cuvinte de laudă la adresa internaționalului.

„Da [îl vreau], am o părere bună despre el, despre calitatea lui. Tot ce am auzit despre el personal, ca mentalitate, spirit de echipă, conexiune, e la un nivel înalt. E profilul de jucător și de om pe care vreau să-l am oricând în vestiar”, spunea Kopic la începutul lunii iunie.

200.000 de euro este cota de piață a lui Florin Niță, conform Transfermarkt

Florin Niță a fost portarul titular al celor de la Damac, în sezonul trecut din Arabia Saudită. Românul a evoluat în 31 de partide din prima ligă, primind 46 de goluri. Damac a evitat retrogradarea, terminând pe locul 14, cu 35 de puncte în 35 de meciuri.

Echipele la care a jucat Florin Niță în cariera sa

Concordia Chiajna

FCSB

Sparta Praga

Pardubice

Gaziantep

Damac

