Alcool și torțe pe stadioane? Ciprian Paraschiv, ultimele detalii despre posibilele modificări din Legea 4: „Nu există nicăieri în Europa așa ceva!”

Ciprian Paraschiv, președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport , a vorbit despre controversele apărute odată cu posibilele modificări la Legea 4 / 2008 .

Schimbările majore vizează alcoolul pe stadioane și organizarea show-urilor pirotehnice, cu torțe, fumigene și artificii.

Spectatorii ar putea avea în curând noi reguli pe arene, dacă toate modificările la Legea 4 / 2008 vor fi aprobate.

Invitat în studioul Prima Sport, Ciprian Paraschiv a oferit mai multe detalii cu privire la noile modificări.

Ciprian Paraschiv, despre Legea 4: „Cele mai importante noutăți le-am adus pe partea de securitate”

„S-a creat mult folclor. Că suporterii sunt beți cu tomahawk-ul deasupra capului, cu sticla de whisky în buzunar, aruncând o grenadă în spate. Asta cred ei că se va întâmpla.

Nu, nici pe departe. Culmea, din punctul meu de vedere, cele mai importante noutăți le-am adus pe partea de securitate.

În Legea 4 nu se prevedea defluirea spectatorilor spre terenul de joc bun. Deci mi-a ajutat și experiența de observator UEFA.

Pentru că eu când ajungeam la meci, conform regulamentelor UEFA, primul lucru îl verificam și spuneam la ședința tehnică, cu o zi înainte. Sau de securitate, dacă era meci cu grad ridicat de risc. Porțile de urgență trebuie să fie tot timpul deschise. Manageriate de un steward.

Noi nu aveam asta prevăzut în lege. Și trebuie să-i dai șansă, normal, un steward, ca să nu intre oricine pe teren, dar, Doamne ferește!, în caz de ceva, e un lucru extraordinar de important pentru securitate” a explicat Ciprian Paraschiv la Prima Sport.

Ciprian Paraschiv: „Asta face diferența cu Legea 4 din România”

Deputatul AUR și-a continuat discursul și a vorbit și despre prevederile UEFA în ceea ce privește consumul de alcool pe stadioane.

„Rămânem la partea de securitate. Paharele, un singur cuvânt - «open» - în regulamentul UEFA face diferența cu legea 4 din România. Legea 4 din România spune că băuturile pot fi servite în pahare de plastic sau hârtie.

UEFA spune «open safe containers, which cannot be used in a dangerous manner». Deci, recipiente deschise care nu pot fi folosite în manieră periculosă. Pentru că un pahar cu capac poate fi folosit ca un proiectil. Cu lichid îl arunc până spre teren.

Dacă nu are capac, lichidul se pierde oricum. Să spunem Spuneam că zboară două, trei rânduri.

Și ăsta e un lucru foarte important pe care îl prevede UEFA. Am venit cu turnicheți. La meciuri cu grad ridicat de risc sau internaționale, frate, joci pe un stadion cu turnicheți, nu poți risca ca la Liga 3.

Trebuie să ai un stadion cu turnicheți, astfel încât să ai controlul foarte strict al spectatorilor”.

Ciprian Paraschiv: „Nu suntem nebuni”

Totodată, Paraschiv a dezvăluit că în ceea ce privește show-urile pirotehnice, acestea pot fi efectuate doar de o firmă specializată.

„Mergem mai departe, pirotehnice. Am mers cumva după modelul francez, care e în stadiul de test. Un model mult mai aspru.

În Franța spune că suporterii sunt supravegherea unor firme specializate, pot face aceste show-uri. Mediu controlat, clar, securitate, distanță. Dacă suporterii sunt supărați, îmi pare rău.

Am mers direct pe firme specializate. Chiar e super safe, super sigur. Adică, ai un mediu controlat, îți trebuie aprobare de la MAI, Jandarmerie.

Noi plecăm de la securitate în proiectul ăsta, clar. Deci, nu suntem nebuni!

Zona tampon nu există nicăieri în Europa. E logic, eu construiesc un stadion de 35.000 de locuri ca să vând 30.000 de bilete, unde e sensul? Atât timp cât galerile sunt puse în zone separate.

Proiectul se află la Senat, în dezbatere publică. Toate partidele au semnat, mai puțin USR”.

Ciprian Paraschiv: „Undeva pe la final de octombrie această lege ar intra în vigoare”

Potrivit lui Paraschiv, dacă toate lucrurile vor merge conform planului, modificările din Legea 4 ar urma să intre în vigoare în luna octombrie.

„Sesiunea parlamentară începe de la 1 septembrie. Dacă se implică domnul Simonis, pe 10 septembrie legea a trecut.

Lăsând gluma la o parte, eu cred că pașii firești, undeva, dacă nu e blocată, pentru că au și această putere, dar nu văd de ce ar face, undeva pe la final de octombrie această lege ar intra în vigoare și cred că ar ajuta cluburile foarte mult”, a concluzionat Ciprian Paraschiv.

Ce urmează, pentru ca legea să devină aplicabilă:

Obținerea Punctului de Vedere din partea Secretariatului General al Guvernului și a avizului Consiliului Legislativ – termen 15 zile

Senat: avizele comisiilor + dezbatere + adoptare lege – termen 45 zile

Camera Deputaților: dezbatere + avizele comisiilor + vot în Plen

Promulgarea de către Președintele României

Publicarea în Monitorul Oficial

