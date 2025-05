„Mândru de echipa mea” Ioan Ovidiu Sabău, bucuros la finalul meciului cu Rapid: „Jucăm pentru obiective ambițioase”

U CLUJ - RAPID 2-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a comentat evoluția echipei sale, după meciul cu Rapid.

U Cluj și Rapid au remizat în ultimul lor meci din play-off, partidă care s-a disputat pe Cluj Arena.

U CLUJ - RAPID. Ioan Ovidiu Sabău: „Sunt mândru de echipa mea”

Tehnicianul „studenților” a vorbit despre jocul prestat de echipa sa, dar și despre ce va urma la U Cluj. De asemenea, acesta le-a mulțumit suporterilor pentru atașamentul față de echipă.

„Ne-am îndeplinit obiectivul, calificarea în play-off, apoi calificarea în Conference League. Aș fi vrut să încheiem cu o victorie, am controlat și am avut multe situații.

Per total, vreau să le mulțumesc jucătorilor și să îi felicit. Am avut identitate, am practicat un joc frumos și am fost o echipă puternică. De asemenea le mulțumesc fanilor, și ei fac parte din echipa asta.

Acum vom analiza fiecare jucător, vedem ce putem să aducem. Îmi doresc să rămână jucătorii care au dus greul, dar sigur vor fi și achiziții pentru că vrem să ridicăm nivelul, să jucăm pentru obiective ambițioase” , a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Sunt mândru de echipa mea, de clubul care m-a format ca jucător și ca om și sunt foarte bucuros că i-am făcut fericiți pe acești oameni care au așteptat de foarte mult timp o calificare în Europa. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Universitatea Cluj

