„L-aș compara cu Benzema!” Iosif Rotariu, încântat de Louis Munteanu: „Va fi un jucător foarte important pentru România”

Iosif Rotariu (62 de ani) l-a comparat pe Louis Munteanu (22 de ani) cu francezul Karim Benzema (37 de ani, Al-Ittihad).

Fostul mare mijlocaș este sigur că atacantul lui CFR Cluj va deveni un jucător important pentru naționala României: „În 2-3 ani”.

Munteanu este golgheterul Ligii 1, cu 20 de goluri marcate în 28 de partide, iar Roti a fost impresionat de atacantul lui Dan Petrescu, a cărui dezvoltare a urmărit-o încă de când acesta avea 16 ani.

Iosif Rotariu, despre Louis Munteanu: „În 2-3 ani va fi un jucător foarte important pentru România”

„Mi-a plăcut și îmi place foarte mult, e un atacant inteligent, un vârf de atac care creează spații, inteligent în joc, se duce pe culoare, știe când să intre în un-doi-uri, apare la finalizare, are execuții, dar e și un jucător de ultimă pasă. În 2-3 ani va fi un jucător foarte important pentru România.

În plus, are execuții și cu stângul, și cu dreptul. Nu se vede ca la alți fotbaliști, cu ochiul liber, care e piciorul de bază al lui X sau Y în fața porții. El nu pierde timp, fructifică fiecare secundă pe care o are într-o situație clară de a marca. Și asta înseamnă că are și știință și inteligență, dar se și poate baza pe un repertoriu tehnic.

E crescut la academia lui Gică (n.r. - Hagi), are un background excelent. Depinde doar de el cum va progresa, e tânăr.

Are personalitate de când l-am văzut eu prima dată, avea 16 ani, era campion național, juca într-o generație cu un an mai mare. Se vedea clar că e un fotbalist de viitor, tot vârf juca”, a declarat Rotariu, citat de sport.ro.

Ca să-i scot în evidență marea lui calitate... Aș spune că e foarte mobil. Asta îmi place la el cel mai mult și cred că-l va ajuta în carieră. Dacă vă uitați bine la tot ce face în timpul meciurilor, veți vedea că apare unde nu te aștepți, coboară mult să-și ia mingi. Asta denotă că-și dorește să aducă un plus, că e conștient de calitățile sale. Iosif Rotariu, despre Louis Munteanu

Iosif Rotariu l-a comparat pe Louis Munteanu cu Karim Benzema

Fostul mare mijlocaș al naționalei României crede că stilul lui Munteanu este asemănător cu cel al lui Karim Benzema, atacant francez care a influențat peste 500 de goluri în perioada petrecută la Real Madrid.

„L-aș compara cu Benzema! Inteligent în joc, execuții și cu stângul, și cu dreptul. Bineînțeles, păstrând proporțiile. E greu să ajungi la nivelul lui Benzema, dar seamănă ca stil cu fotbalistul francez.

Și e și altruist. Și această trăsătură îmi aduce aminte de Benzema. Intra în combinații... Același gen de jucător și Louis Munteanu. Repet, păstrând proporțiile”, a mai spus Roti.

354 de goluri a marcat Karim Benzema în tricoul lui Real Madrid (648 de meciuri în perioada 2009-2023). A livrat și 151 de pase decisive.

VIDEO Louis Munteanu, gol cu Dinamo în prima etapă din play-off

Louis Munteanu, convocat la naționala României?

Mircea Lucescu nu l-a chemat pe Munteanu la echipa națională pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile pentru CM 2026, decizie care a stârnit discuții în fotbalul românesc.

Rotariu nu-i pune la îndoială alegerea selecționerului, însă consideră că atacantul CFR-ului va deveni un important pentru prima reprezentativă a țării.

„Numai domnul Lucescu știe, dânsul are o carieră uriașă în spate, știe cel mai bine. Louis Munteanu are timp, așa cum ți-am spus, va fi în 2-3 ani un fotbalist de top al României”.

Mircea Lucescu l-a urmărit din tribună pe Louis Munteanu la derby-ul U Cluj - CFR, iar atacantul l-a dezamăgit pe selecționer. Nu va fi convocat nici pentru dubla cu Austria și Cipru, din 7 și 10 iunie, dacă nu vor exista accidentări în rândul celorlalți jucători din linia ofensivă.

