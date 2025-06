Corentin Moutet (26 de ani, 91 ATP) s-a impus în primul tur de la Stuttgart, scor 6-4, 6-7(3), 6-3, în fața lui Fabio Fognini (38 de ani, 117 ATP).

Finalul de meci a fost însă tensionat, italianul având un comportament deplasat la adresa jucătorului francez.

Moutet a câștigat primul meci al turneului de la Stuttgart, însă finalul de meci a fost unul controversat din cauza adversarului Fabio Fognini.

Fabio Fognini l-a jignit pe Corentin Moutet în primul meci de la Stuttgart

Pe parcursul meciului, Fognini a avut mai multe episoade în care s-a enervat, iar la un moment dat și-a rupt racheta.

La finalul partidei, după punctul care a adus victoria lui Moutet, aceștia și-au strâns mâna la fileu, însă strângerea a durat destul de mult timp, perioadă în care a existat un schimb de replici.

Ulterior, italianul i-a transmis francezului: „Look at me, little pig! You're a piece of s***!” - „Uită-te la mine, purcelule. Ești un r****!”, potrivit dailymail.co.uk.

Spicy handshake 🌶️@moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini 🍿#BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2025

Fognini a ajuns la acest turneu în urma unui wildcard. Moutet îl va întâlni în turul următor pe Alexander Zverev, favoritul numărul 1 al turneului din Germania.

