Istvan Kovacs, analizat Ce au scris spaniolii despre maniera de arbitraj a românului, în Real Madrid - Leipzig

Real Madrid - Leipzig 4-1. Presa din Spania a avut cuvinte de laudă pentru Istvan Kovacs (42 de ani), cel care a arbitrat partida de pe „Santiago Bernabeu”, din Liga Campionilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cu Istvan Kovacs la centru, Real Madrid nu a avut emoții cu Leipzig și a defilat în partida din etapa #3 din faza principală a competiției.

Echipa lui Jose Mourinho a bifat cel de-al treilea succes consecutiv în Liga Campionilor, după ce, anterior, le-a mai învins pe AS Roma (4-3) și Inter (2-1).

Istvan Kovacs, analizat de presa spaniolă după Real Madrid - Leipzig 4-1

Meciul de pe „Santiago Bernabeu” a fost lipsit de controverse. Arbitrul român a acordat doar două cartonașe galbene, câte unul pentru fiecare tabără.

Alvaro Carreras, de la Real Madrid, a fost avertizat în minutul 67, în timp ce Rocco Reitz, jucătorul lui Leipzig, a văzut „galbenul” două minute mai târziu.

Publicația spaniolă La Galerna, axată în special pe clubul Real Madrid, a comentat evoluția lui Istvan Kovacs din meciul de miercuri, dar și a polonezului Tomasz Kwiatkowski, aflat în camera VAR.

„Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs, în timp ce în camera VAR s-a aflat polonezul Tomasz Kwiatkowski.

Ce diferență uriașă între arbitrajul din campionatul Spaniei și cele din competițiile europene, precum Liga Campionilor! Partida a fost lipsită de incidente în această seară, pe «Santiago Bernabeu».

Arbitrul român a ținut meciul sub control și, deși ar fi putut acorda câteva cartonașe în plus, nu a avut probleme pe parcursul celor 90 de minute.

Kovacs a păstrat cartonașele pentru ultimul sfert de oră al partidei. În minutul 67, l-a avertizat pe Carreras pentru că l-a călcat pe Maksimovic, iar două minute mai târziu i-a acordat un cartonaș galben lui Reitz pentru un fault asupra lui Camavinga.

Bernardo Silva, care și-a călcat un adversar, și Baumgartner, pentru un atac dur asupra lui Camavinga, au scăpat fără avertisment.

Restul meciului a fost destul de calm, fără faze controversate la cele două porți.

Kovacs: BUN”, a notat publicația spaniolă.

Brigada de arbitri in meciul Real Madrid - Leipzig:

Arbitru: Istvan Kovacs

Asistenți: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Arbitru AVAR: Bram Van Driessche (Belgia)

Real Madrid a deschis scorul în minutul 43, chiar înainte de pauză, prin Bernardo Silva, care a bifat prima sa reușită în tricoul „galacticilor”.

Echipa lui Jose Mourinho a majorat diferența în minutul 52, prin Arda Guler, iar Mbappe a marcat golul de 3-0 în minutul 83.

Leipzig a redus din diferență prin Tidiam Gomis, dar Real Madrid a răspuns imediat prin execuția superbă a lui Yan Diomande, în minutul 87, care a stabilit și scorul final, 4-1.

FOTO. Golul de 4-1 marcat de Yan Diomande

Pentru Real Madrid urmează celebrul derby cu Barcelona, de duminică, de la ora 22:00. El Clasico va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport