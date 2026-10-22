„Mintea mea a făcut scurtcircuit” Fotbalist profesionist, despre depresie: „Când am depășit 250 kg, mă gândeam că nu mă mai trezesc”
Brenao, cursa spre refacerea vieții. Foto: Instagram
Campionate

„Mintea mea a făcut scurtcircuit” Fotbalist profesionist, despre depresie: „Când am depășit 250 kg, mă gândeam că nu mă mai trezesc”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 06:45
  • Breno Eduvige, 32 de ani, jucător brazilian de futsal la Botafogo, povestește drama vieții. Cum a căzut în depresie și cum și-a revenit. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Breno Eduvige, cunoscut ca Brenao, visa cândva să joace și să câștige bani mulți din sport.

Român de record în Ligă Cel mai tânăr portar al lui Stuttgart în Champions League, debut bun la 1-1 cu Atletico: „Mândri de tine!”
Citește și
Român de record în Ligă Cel mai tânăr portar al lui Stuttgart în Champions League, debut bun la 1-1 cu Atletico: „Mândri de tine!”
Citește mai mult
Român de record în Ligă Cel mai tânăr portar al lui Stuttgart în Champions League, debut bun la 1-1 cu Atletico: „Mândri de tine!”

A fost profesionist la futsal, a renunțat, a trecut prin clipe extreme, la care nu s-ar fi gândit niciodată, dar și-a revenit, reintrând în circuitul sportiv, la Botafogo.

E activ și pe social media, are acum 1,1 milioane de followers pe Instagram.

Brenao: „Nu mai vedeam nicio cale de ieșire”. Nașterea copiilor a fost un șoc

Ajuns la 32 de ani, brazilianul retrăiește drama vieții, depresia care a declanșat obezitatea și apoi lupta dificilă cu kilogramele.

„Am fost diagnosticat cu depresie aproape de pandemie. Mă îngrășam mult.

Sportul îl ajută pe Brenao să-și revină. Foto: Instagram Sportul îl ajută pe Brenao să-și revină. Foto: Instagram
Sportul îl ajută pe Brenao să-și revină. Foto: Instagram

Când s-a născut prima fiică, cântăream 150 de kilograme. Un an mai târziu, cu a doua fiică, 180. În 2020, aveam 200 kg”, a povestit el pentru Globo Esporte, preluat și de Marca.

Apariția copiilor a fost un șoc pentru el. „Descoperind că voi fi tată, mintea mea a făcut scurtcircuit. Am renunțat la orice activitate fizică pentru a munci și a mă dedica familiei”.

A ajuns la 251 kg. Atunci a sunat alarma, la indice de greutate de gradul III. Amintirile încă îl sperie: „Nu mai vedeam nicio cale de ieșire. Mă gândeam că nu mă mai trezesc”.

Afectat că a crescut fără tată

Șansa lui, „nu aveam comorbidități, precum hipertensiune arterială sau diabet.

La sfârșitul lui 2023, am decis să-mi iau sănătatea în serios. Am început să joc din nou cu o echipă de prieteni.

Am postat odată când coborâsem la 180 de kilograme. Într-un meci, am marcat un gol cu ​​două secunde rămase. Videoclipul a devenit viral. De atunci, am crezut că mă pot întoarce”.

Am început terapia și mi-am dat seama că exista un gol imens din cauza absenței tatălui meu, care murise când eu aveam cinci ani. Dacă ar fi fost aici, poate că deciziile mele ar fi fost mai bune. Brenao, jucător brazilian de futsal

Brenao: „Astăzi, am 143 kilograme. Mi-am împins corpul la limită”

Continuă să slăbească. „Am dat jos 108 kilograme și mai trebuie să scap de 50 până ajung la greutatea ideală, fără a lua în considerare excesul de piele, 15 kg.

Am 32 de ani și visez, dar știu că e greu. Mi-am împins corpul la limită. Astăzi, am 143 kilograme. Mă joc cu greutatea asta, însă eram obișnuit cu alte mișcări. Mi-e frică să nu mă accidentez, mi-ar împiedica progresul”.

De ce a insistat să-și spună povestea: „Am vrut să inspir și să ajut oamenii”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
brazilia fotbal futsal Brenao Breno Eduvige
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
10:37
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
10:02
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
10:04
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Stranieri
22.10
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Citește mai mult
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Conference League
22.10
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Citește mai mult
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Superliga
22.10
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Citește mai mult
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share