„Mintea mea a făcut scurtcircuit” Fotbalist profesionist, despre depresie: „Când am depășit 250 kg, mă gândeam că nu mă mai trezesc”

Breno Eduvige, 32 de ani, jucător brazilian de futsal la Botafogo, povestește drama vieții. Cum a căzut în depresie și cum și-a revenit.

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Breno Eduvige, cunoscut ca Brenao, visa cândva să joace și să câștige bani mulți din sport.

A fost profesionist la futsal, a renunțat, a trecut prin clipe extreme, la care nu s-ar fi gândit niciodată, dar și-a revenit, reintrând în circuitul sportiv, la Botafogo.

E activ și pe social media, are acum 1,1 milioane de followers pe Instagram.

Brenao: „Nu mai vedeam nicio cale de ieșire”. Nașterea copiilor a fost un șoc

Ajuns la 32 de ani, brazilianul retrăiește drama vieții, depresia care a declanșat obezitatea și apoi lupta dificilă cu kilogramele.

„Am fost diagnosticat cu depresie aproape de pandemie. Mă îngrășam mult.

Sportul îl ajută pe Brenao să-și revină. Foto: Instagram

Când s-a născut prima fiică, cântăream 150 de kilograme. Un an mai târziu, cu a doua fiică, 180. În 2020, aveam 200 kg”, a povestit el pentru Globo Esporte, preluat și de Marca.

Apariția copiilor a fost un șoc pentru el. „Descoperind că voi fi tată, mintea mea a făcut scurtcircuit. Am renunțat la orice activitate fizică pentru a munci și a mă dedica familiei”.

A ajuns la 251 kg. Atunci a sunat alarma, la indice de greutate de gradul III. Amintirile încă îl sperie: „Nu mai vedeam nicio cale de ieșire. Mă gândeam că nu mă mai trezesc”.

Afectat că a crescut fără tată

Șansa lui, „nu aveam comorbidități, precum hipertensiune arterială sau diabet.

La sfârșitul lui 2023, am decis să-mi iau sănătatea în serios. Am început să joc din nou cu o echipă de prieteni.

Am postat odată când coborâsem la 180 de kilograme. Într-un meci, am marcat un gol cu ​​două secunde rămase. Videoclipul a devenit viral. De atunci, am crezut că mă pot întoarce”.

Am început terapia și mi-am dat seama că exista un gol imens din cauza absenței tatălui meu, care murise când eu aveam cinci ani. Dacă ar fi fost aici, poate că deciziile mele ar fi fost mai bune. Brenao, jucător brazilian de futsal

Brenao: „Astăzi, am 143 kilograme. Mi-am împins corpul la limită”

Continuă să slăbească. „Am dat jos 108 kilograme și mai trebuie să scap de 50 până ajung la greutatea ideală, fără a lua în considerare excesul de piele, 15 kg.

Am 32 de ani și visez, dar știu că e greu. Mi-am împins corpul la limită. Astăzi, am 143 kilograme. Mă joc cu greutatea asta, însă eram obișnuit cu alte mișcări. Mi-e frică să nu mă accidentez, mi-ar împiedica progresul”.

De ce a insistat să-și spună povestea: „Am vrut să inspir și să ajut oamenii”.

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