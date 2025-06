„L-am studiat și am simțit” România U21 le-a dat mari bătăi de cap italienilor: „Am suferit” + Ce spun despre penalty-ul ratat de Louis Munteanu

ITALIA U21 - ROMÂNIA U21 1-0. Carmine Nunziata (57 de ani), selecționerul peninsularilor, a lăudat naționala lui Daniel Pancu (47 de ani).

Italienii au avut mai mulți eroi în partida de la Trnava, însă toți i-au mulțumit portarului Sebastiano Desplanches (22 de ani) pentru victorie: „L-am studiat pe Louis Munteanu”.

România a debutat cu stângul la Europeanul din Slovacia, însă jucătorii lui Pancu le-au pus multe probleme unor fotbaliști care evoluează deja în ligi importante de pe continent.

ITALIA U21 - ROMÂNIA U21 1-0 . Carmine Nunziata: „O echipă bună, organizată”

„Primul meci din grupă este întotdeauna fundamental. Nu e niciodată uşor, am făcut multe lucruri bune, sunt şi aspecte de corectat, dar băieţii s-au descurcat bine.

Baldanzi a jucat foarte bine astăzi, cred că în curând va face pasul către formația de seniori.

A fost bine pentru noi, pentru că Desplanches a fost foarte bun şi a apărat penalty-ul. Am fi putut închide meciul mai devreme, fără să suferim până la final”, a declarat Nunziata pentru Rai, citat de orangesport.ro.

România e o echipă bună, cu jucători buni și cu organizare. Când adversar e un fotbalist așa cum e Munteanu, e bine să fii atent în permanență. Carmine Nunziata, selecționer Italia U21

Eroii Italiei: „Un meci în care am suferit”

Unicul gol al partidei a fost marcat de Tommaso Baldanzi, mijlocaș la AS Roma, în minutul 26.

„ Sunt foarte fericit, era important să începem cu dreptul și nu a fost deloc ușor, s-au închis bine și am suferit pe contraatac.

Am găsit golul și ne-am apărat bine, pe final am căzut un pic, dar asta se poate întâmpla Desplanches a fost fantastic!

Este un gol important pe care îl dedic celor care mă iubesc, familiei, prietenilor și bunicului meu.

Ne gândim deja la următorul meci, trebuie să îndreptăm unele lucruri cu Slovacia, știm deja că va fi dificil”, a spus Baldanzi, potrivit tuttomercatoweb.com.

Luca Koleosho a fost desemnat „Jucătorul meciului”, după ce a avut cele mai importante ocazii ale italienilor, nimerind chiar și bara.

Mi-a plăcut foarte mult acest meci, știu că și echipei i-a plăcut. Primul meci este greu, evident, așa că trebuie să arătăm cât de important este să fim uniți. Să obții o victorie cu 1-0 împotriva unei echipe bune este un sentiment extraordinar. Luca Koleosho, atacant Italia U21

L-a studiat pe Louis Munteanu: „Simțeam că va trimite acolo”

Sebastiano Desplanches, portar la Palermo, a ieșit în evidență prin câteva ieșiri hazardate, dar și prin intervenția de la penalty-ul executat de Louis Munteanu.

„A fost o paradă importantă. Sunt fericit. Îl studiasem și simțeam că va trimite în direcția aceea, și mă bucur că așa a funcționat totul.

Sunt fericit că am parat penalty-ul, a fost un meci în care am suferit și sunt 3 puncte foarte importante. Mă bucur că am început bine, dar ne gândim deja la următoarea partidă, cu Slovacia”, a spus Desplanches.

Clasamentul Grupei A la EURO 2025

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 3 2. Italia 3 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România (Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00)

(Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00) Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

