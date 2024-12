Dezvăluirile lui Jese  Fotbalistul trecut pe la Real și PSG face haz de necaz: „Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine” » Anecdote cu Ronaldo și Bale

Jese Rodriguez (31 de ani) a dezvăluit că a fost tratat foarte prost în perioada petrecută la PSG și l-a îndemnat pe Kylian Mbappe să plece la Real Madrid.

Fotbalistul din Spania a a povestit cum Cristiano Ronaldo l-a obligat pe Gareth Bale să joace pe o altă poziție decât și-ar fi dorit.

Jese susține că mulți fotbaliști de top au folosit substanțe interzise, dar acest lucru „nu a fost făcut public”.

Un adevărat globe-trotter, Jese a semnat la începutul lunii octombrie cu Johor Darul Ta'zim, echipă din Malaysia.

Jese Rodriguez: „Nasser Al-Khelaïfi nici măcar nu voia să mă vadă. Îi plăcea mai mult de soția mea”

În 2016, PSG a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Jese de la Real Madrid.

S-a aflat sub contract cu gruparea franceză până în 2020, însă a jucat doar în 18 meciuri și a fost împrumutat la mai multe echipe.

Deși era plătit cu puțin sub 5 milioane de euro brut, spaniolul spune că a fost „tratat foarte prost”.

„Prima dată când am văzut un milion în cont, am zis: «Wow, asta e doar ca să marchez goluri?».

Mi-am făcut debutul oferind assist-ul victoriei în primul meci, dar apoi am fost plecat două luni cu apendicită și în iarnă mi-au spus că trebuie să plec.

I-am spus lui Unai Emery (n.r. - antrenorul său la acea vreme) că mă simt înșelat. Președintele Nasser Al-Khelaïfi nici măcar nu a vrut să mă vadă. Nu știu dacă îi plăcea mai mult soția mea decât de mine. Nu mi-au dat nicio explicație.

Puteai fi plătit foarte mult, dar am fost tratat foarte prost. Am simțit că am de-a face cu un tip care este miliardar și care folosește jucătorii ca pe niște insigne”, a declarat Jese, citat de Mundo Deportivo.

Jese, sfat pentru Mbappe: „Semnează cu Real Madrid”

Jese a dezvăluit ce sfat i-a oferit lui Kylian Mbappe. Cei doi au fost coechipieri o perioadă la PSG.

„Era deja clar că Mbappe va fi o vedetă. Am avut câteva conversații cu el înainte să plec.

M-a întrebat cum este Real Madrid ca club și i-am spus că este cel mai bun club din lume și că, dacă vrea să câștige Balonul de Aur, ar trebui să semneze pentru Madrid”.

Aventura lui Jese la Real Madrid: „L-am cunoscut pe Ronaldo în timp ce făcea un duș rece”

Jese a ajuns la Real Madrid în 2007, când avea doar 14 ani, și a părăsit gruparea spaniolă în 2016.

În cei 9 ani petrecuți la Madrid, extrema stânga a întâlnit o gramadă de nume importante din fotbalul mondial.

„Pentru mine, [Cristiano Ronaldo] era ca o oglindă. Am vrut să câștig ceea ce el câștigase deja. Era foarte impunător din cauza seriozității și profesionalismului său.

Uneori ne spunea: «hai să mergem să luăm cina cu Sergio Ramos». L-am cunoscut când era încă tânăr, în timp ce făcea un duș rece. Când am fost promovat la prima echipă, el și-a amintit de asta ”.

Jese a reușit să cucerească cu Real Madrid titlul (2012), Cupa Spaniei (2014), Liga Campionilor (2014, 2016) și Mondialul Cluburilor (2014).

Gareth Bale voia să joace pe stânga. Cristiano Ronaldo a refuzat

Fotbalistul spaniol a povestit cum Gareth Bale a fost obligat să evolueze în flancul drept la Real Madrid.

„Eu jucam și Bale nu. El a costat 120 de milioane de euro și eu am plecat gratis. Vorbea foarte puțin și în engleză. Ancelotti a avut curajul să îl pună pe bancă și să mă trimită pe mine pe teren.

Când a venit, Bale a spus că vrea să joace pe stânga. Cristiano a aflat, iar apoi, cu Ancelotti și Florentino, i-a spus: «Tu ești pe dreapta». Iar eu râdeam în hohote în spatele lui. Dar nu au existat certuri între noi. Erau doar fețe triste”.

Jese Rodriguez și dopajul din fotbal: „O mulțime au făcut asta”

Spaniolul susține că mulți fotbaliști au folosit substanțe interzise pentru a ajunge la cel mai înalt nivel.

„Au existat o mulțime de oameni care au luat o mulțime de rahaturi pentru a juca cât mai bine. Asta nu era atât de controlat înainte cum este acum.

Nu critic sau judec pe nimeni, dar așa a fost. Chestia este că poate nu a devenit public”, a concluzionat Jese.