Jorge Linares (41 de ani), fost campion mondial la box la trei categorii de greutate, a fost reținut de autoritățile americane pentru imigrare, în statul Texas.

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Fostul pugilist venezuelean, retras din activitate în 2023, a anunțat că se află în custodia Serviciului pentru Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE).

Jorge Linares, reținut de autoritățile americane: „Este o nebunie”

„ICE m-a reținut la punctul de trecere a frontierei din Texas. Este o nebunie”, a scris Jorge Linares, duminică, pe X. De la acel moment, venezueleanul nu a mai publicat niciun mesaj.

Luni, avocații fostului pugilist au confirmat reținerea acestuia și au precizat că Linares se află legal pe teritoriul Statelor Unite, conform sports.yahoo.com.

Domnul Linares se află legal în Statele Unite și a cooperat pe deplin cu autoritățile. Colaborăm îndeaproape cu ICE și cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) pentru a soluționa această situație cât mai repede posibil. Avem încredere în situația juridică a domnului Linares și ne așteptăm ca această problemă să fie rezolvată odată cu finalizarea procedurilor. Casa de avocatură Wilner & O'Reilly

Gilberto Mendoza, președintele Asociației Mondiale de Box (WBA), a anunțat că se află în contact cu familia fostului pugilist

„Confirm că prietenul meu Jorge Linares, fost campion mondial WBA, se află în custodia ICE.

Cazul său este în mâinile unor avocați specializați în imigrare, iar eu sunt în contact permanent cu familia sa.

În calitate de președinte al WBA, îi voi susține întotdeauna pe campionii noștri, atât în ring, cât și în afara acestuia. Fii puternic, Jorge!”, a transmis Gilberto Mendoza, pe X.

I can confirm that my friend Jorge Linares, former WBA world champion, is in ICE custody. Immigration attorneys are handling his case, and I am in constant contact with his family. As WBA President, I will always support our champions, in and out of the ring. Stay strong, Jorge. 🥊 @WBABoxing @jorgelinaresu — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 16, 2026

Jorge Linares a cucerit titluri mondiale la trei categorii de greutate

Supranumit „The Golden Boy” („Băiatul de aur”), Jorge Linares a avut o carieră de 21 de ani în boxul profesionist, în care a cucerit titluri mondiale la categoriile pană, superpană și ușoară.

Venezueleanul a câștigat primul său titlu mondial în 2007, iar între 2008 și 2009 a deținut centura WBA la categoria superpană.

În perioada 2014-2018, Linares a deținut titlurile mondiale WBA și WBC la categoria ușoară.

Fostul campion mondial și-a încheiat cariera în 2023, după înfrângerea suferită în fața britanicului Jack Catterall, într-un meci disputat la Liverpool.

56 de meciuri a disputat Jorge Linares în cariera de pugilist profesionist, în care a înregistrat 47 de victorii, dintre care 29 prin KO, și 9 înfrângeri

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