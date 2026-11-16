Jurgen Klopp, selecționerul Germaniei, susține că Gianni Infantino a făcut mai mult rău la FIFA decât predecesorul său, Sepp Blatter, acuzat de fapte de corupție.

Fostul tehnician al celor de la Liverpool spune că Infantino trebuie să plece din fruntea forului mondial.

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Klopp spune că situația de la FIFA ar putea fi mai gravă chiar și decât era sub conducerea lui Blatter, care a condus FIFA timp de 17 ani (1998-2015), fiind nevoit să demisioneze în urma unui scandal de corupție. Elvețianul a fost ulterior pus sub acuzare penală, dar a fost achitat.

Jurgen Klopp: „Nu credeam ca poate fi mai rău după Sepp Blatter”

„Urmăresc fotbalul de mulți ani. Există oameni care se pricep mult mai bine la acest sport decât mine. Dar cred că majoritatea oamenilor sunt acum de acord că o schimbare ar fi foarte utilă.

Nu credeam că lucrurile ar putea să se înrăutățească după Sepp Blatter, dar cineva a reușit să facă exact asta”, a declarat Jurgen Klopp duminică, în timpul conferinței de presă premergătoare meciului cu Olanda din Liga Națiunilor.

„În ceea ce-l privește pe Gianni Infantino, cu siguranță următorul care va veni va face o treabă mai bună.

Există oameni cărora le pasă cu adevărat de viitorul fotbalului, oameni care nu sunt motivați de interese financiare. Dacă un astfel de om ar ieși în față, dacă un astfel de om ar deveni președinte, cred că ar fi o îmbunătățire semnificativă.

Cu siguranță există oameni cărora le pasă enorm de viitorul fotbalului și care nu au interese financiare în acest domeniu”, a continuat Klopp.

Infantino a fost ales în funcția de președinte al FIFA în 2016, după ce un scandal de corupție a pus capăt mandatului lui Blatter. Ulterior, Blatter a fost achitat într-un proces penal desfășurat în Elveția privind o plată de două milioane de franci elvețieni către fostul președinte al UEFA, Michel Platini.

Infantino, care va candida pentru cel de-al patrulea mandat în martie 2027, a fost ținta unor critici severe în iulie, după o încercare eșuată de a atrage investitori privați într-o nouă entitate comercială a FIFA care urma să dețină 20% din drepturile pentru competițiile organizate de forul mondial, inclusiv Cupa Mondială.

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