Kevin De Bruyne (33 de ani) mai are doar patru luni rămase din contractul cu Manchester City.

Presa engleză susține că City vrea să îi ofere mijlocașului un nou contract, însă salariul acestuia va suferi o reducere semnificativă.

Una dintre principalele motivații ale belgianului pentru a rămâne în Premier League este dorința de a participa la al treilea său Campionat Mondial, în 2026, care va fi găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

De Bruyne speră ca, menținându-se în forma sa fizică de la Manchester City, o să fie la cel mai înalt nivel pentru naţionala Belgiei.

„Nu am vorbit cu ei (n.r. - oficialii lui City) până acum. Am vrut să mă fac mai bine. Vom vedea. Nu cred că voi obține un contract pe zece ani indiferent unde aș merge, așa că nu trebuie să mă stresez

La vârsta mea, trebuie să fii deschis la orice. Se vor discuta sume incredibile în ceea ce ar putea fi sfârșitul carierei mele. Uneori, trebuie să te gândești și la asta

Mai am un an de contract, așa că trebuie să mă gândesc la ce se poate întâmpla. Cel mare (n.r. - copilul lui De Bruyne) are acum 8 ani și a trăit doar în Anglia.

Pentru Michele (n.r. - soția lui De Bruyne), o aventură exotică ar fi în regulă. Acestea sunt discuții pe care le purtăm din ce în ce mai mult ca familie ”, a spus Kevin De Bruyne, conform mirror.co.uk.

Kevin De Bruyne, reducere substanțială de salariu la Manchester City

Manchester City este pregătită să-i prelungească contractul cu 12 luni, însă cu o ajustare semnificativă a salariului său actual de 450.000 de lire pe săptămână, conform sursei citate.

Noua ofertă presupune un salariu săptămânal de 180.000 de lire, la care se vor adăuga bonusuri suplimentare, dar starul belgian ar beneficia de oferte atractive din Arabia Saudită și Statele Unite.

27 de milioane de euro valorează Kevin De Bruyne, conform transfermarkt.com

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre posibila plecare a lui De Bruyne.

„Avem jucători care au depășit vârsta de 30 de ani, dar care fac parte din planurile de viitor ale acestui club. Kevin și clubul vor lua împreună decizia privind viitorul său.

Mă aștept ca toți jucătorii care au contract și sezonul viitor să rămână aici. Ei vor contribui la obiectivele echipei.

Sezonul viitor vom avea multe meciuri, iar noi nu putem să facem față doar cu noii veniți. Experiența lor va fi esențială“, a spus Guardiola, potrivit sursei citate.

412 apariții a adunat De Bruyne în tricoul celor de la City, de la transferul său din 2015, reușind să înscrie 106 goluri și să ofere 174 de pase decisive

Ce urmează pentru Kevin De Bruyne la Manchester City

„Cetățenii” ocupă locul 5 în Premier League, cu 48 de puncte acumulate, în cele 29 de meciuri jucate.

Următoarea partidă a echipei lui Guardiola va avea loc pe 30 martie, împotriva celor de la Bournemouth, în FA Cup.

În campionat, City va juca împotriva lui Leicester, pe 2 aprilie.