- Kimi Antonelli (20 de ani), pilotul echipei Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite.
- Italianul a obținut a noua victorie a sezonului, dar mai are de așteptat pentru a deveni campion mondial.
Antonelli a plecat din pole position și a controlat cursa, trecând primul linia de sosire, cu un avans de aproximativ 15 secunde față de Charles Leclerc (Ferrari).
Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al SUA, dar nu și titlul mondial
Pilotul Mercedes a avut o strategie cu o singură oprire la boxe, în timp ce Ferrari și Red Bull au ales câte două opriri pentru piloții lor.
Antonelli și-a păstrat avantajul și a obținut un nou succes într-un sezon în care a dominat lupta pentru titlul mondial.
Antonelli avea șansa să devină campion mondial încă de la Austin, însă rezultatele rivalilor săi au amânat câștigarea titlului.
Top 5 – Marele Premiu al SUA (Formula 1)
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:35:16.650
- Charles Leclerc (Ferrari) - +13.078 secunde
- Max Verstappen (Red Bull) - +17.485 secunde
- Lewis Hamilton (Ferrari) - +18.515 secunde
- Lando Norris (McLaren) - +30.521 secunde
După cursa din Statele Unite, Antonelli are 365 de puncte, cu 123 mai mult decât George Russell, principalul său urmăritor.
Cu numai cinci etape rămase din sezon, italianul are nevoie de doar două puncte în Marele Premiu al Mexicului, programat duminică, 1 noiembrie, pentru a-și asigura primul titlu mondial.
O clasare în TOP 9 ar fi suficientă, indiferent de rezultatele rivalilor săi, conform reuters.com.
Top 10 în clasamentul piloților din Formula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puncte
- George Russell (Mercedes) – 242 puncte
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puncte
- Max Verstappen (Red Bull) – 236 puncte
- Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puncte
- Lando Norris (McLaren) – 211 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puncte
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puncte
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puncte
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puncte
Dacă va câștiga campionatul, Antonelli va deveni, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.
Recordul îi aparține în prezent lui Sebastian Vettel, care a cucerit primul său titlu la 23 de ani, în 2010.