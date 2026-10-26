Îngrijorător Media minutelor jucate la PSV de Dennis  Man il alarmează pe Gică Hagi
Dennis Man nu a reușit până acum să înscrie în acest sezon la PSV. Foto: Imago
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Îngrijorător Media minutelor jucate la PSV de Dennis Man il alarmează pe Gică Hagi

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 13:41
  • Dennis Man nu reușește să-l mai convingă pe Peter Bosz. Antrenorul lui PSV Eindhoven îi oferă foarte puțin timp în acest sezon. Ce s-a întâmplat duminică.
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Într-un sezon care oricum începuse cu incertitudine și nereușite, accidentarea lui Dennis Man l-a afectat și mai mult.

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L-a făcut să piardă două etape (la sfârșitul lui august/startul lui septembrie) și șansa de a reveni în atenția antrenorului la PSV Eindhoven.

Bosz a apelat la Man ca ultimă schimbare la PSV - Feyenoord 1-1

Peter Bosz l-a titularizat o singură dată în Eredivisie 2026-2027, la 1-2 cu ADO Den Haag în deplasare, sacrificându-l la pauză după eliminarea lui Mijnans.

Man, chemat de pe bancă să-l înlocuiască pe Bajraktarevic. Foto: Imago Man, chemat de pe bancă să-l înlocuiască pe Bajraktarevic. Foto: Imago
Man, chemat de pe bancă să-l înlocuiască pe Bajraktarevic. Foto: Imago

Duminică, a venit confruntarea de acasă cu Feyenoord (1-1), și tehnicianul l-a trecut înapoi pe banca de rezerve. L-a ținut acolo 83 de minute.

A apelat la el doar ca ultima schimbare, în locul bosniacului Bajraktarevic.

Man a jucat doar 105 minute la PSV în Eredivisie 2026-2027

Situația lui Man devine îngrijorătoare pentru Gică Hagi. Selecționerul e alarmat de cât de puțin a apărut Dennis la PSV. Și de numărul total de minute, și de media minutelor pe meci.

  • 105 minute a jucat în cinci partide în Eredivisie. 
  • 159 de minute are în șapte dueluri în toate competițiile. 
21 de minute
a evoluat în medie pe meci Man în acest sezon la PSV în campionatul Olandei. În toate competițiile, media crește la 22,7 minute

Ce e mai îngrijorător: în aceste 159 de minute, nu a ieșit în evidență. Nu a mai influențat niciun gol. E departe de sezonul trecut (11 reușite, 7 assisturi).

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