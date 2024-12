Dezvăluirile lui Mbappe Starul francez, la un pas să nu semneze cu Real Madrid! „Ce rost are dacă pui capăt carierei fratelui tău?”

Kylian Mbappe (25 de ani) a oferit un interviu în cadrul emisiunii Clique, moderată de Mouloud Achour, care a fost difuzată duminică seara.

Atacantul a vorbit despre momentele prin care a trecut la Real Madrid, despre echipa națională, dar și despre relația cu PSG.

Francezul este recunoscător pentru modul în care a fost primit la Real Madrid și nu se lasă învins de criticile primite pentru prima partea a sezonului.

Mbappe, despre mutarea la Real Madrid: „M-au primit ca pe un rege”

Atacantul francez e extrem de încântat de echipa din care face parte și nu se lasă afectat de valul de critici pe care le-a primit pentru că nu s-a adaptat încă la jocul Realului.

„Sunt foarte fericit, încep o nouă etapă în viața mea, prima mea experiență în străinătate. Descopăr o țară minunată, cu oameni primitori. Descoperi un context nou, un nou club, un nou climat, un nou mediu.

Oamenii ne văd ca pe niște roboți, suntem ființe umane ca toți ceilalți. Dar asta e, oamenii ne critică sau ne laudă.

Întotdeauna am visat la Real Madrid. Nu știam când sau cum, dar știam că voi juca aici. Cu o zi înainte de prezentare, a fost o informare de trei ore și a trebuit să traduc pentru mama și tatăl meu.

A doua zi, am avut prima interacțiune cu băieții, apoi am mers la Bernabeu și publicul m-a primit ca pe un rege”, a declarat Mbappe, într-un interviu pentru Canal+, potrivit marca.com.

180 de milioane de euro este cota de piață a lui Kylian Mbappe, potrivit transfermarkt.com

Mbappe, despre PSG: „Ei cred că nu-mi mai pasă”

Starul lui Real Madrid a vorbit și despre relația cu fosta sa echipă, cu care încă se află într-un proces prin care așteaptă 55 de milioane de euro de la club.

„PSG a însemnat mult pentru mine. Am petrecut șapte ani acolo și este un loc cu momente bune și rele. Am trăit șapte ani extraordinari. Poate că greșeala pe care am făcut-o a fost că am amestecat lucrurile.

Am avut conflicte cu oamenii, mi-am apărat drepturile ca jucător, dar asta nu a reprezentat clubul. Ei cred că lui Kylian nu-i pasă, ei cred că era un hobby ce făceam înainte de a merge la Madrid, dar încă mă uit la meciurile lui PSG. Când pierd, mi-e greu, am fost mereu aproape de ei”, a mai spus Mbappe în interviu.

256 de goluri în 308 meciuri a marcat Mbappe pentru PSG

Mbappe, despre fratele său: „Aș fi renunțat la visul meu pentru el”

Ethan Mbappe (17 ani) l-a urmat pe fratele său la PSG, echipa de care și el era foarte atașat, iar Kylian spune că ar fi renunțat la Real Madrid dacă fratele său și-ar dorit să continue la campioana Franței.

„I-am spus: «dacă vrei să rămâi, o să reînnoiesc contractul și o să stăm împreună o vreme». Aș fi renunțat la visul meu de a juca la Madrid pentru el. Ethan este fratele meu, nu poți să-l atingi. Ce rost are să semnezi pentru cel mai bun club din lume dacă pui capăt carierei fratelui tău?”, a mai adăugat Kylian.

Ethan Mbappe a ajuns de la PSG la Lille, în prezent fiind absent din cauza unei rupturi musculare.

Mbappe, despre echipa națională: „Dragostea mea pentru echipă nu s-a schimbat”

Atacantul francez este nerăbdător să revină la naționala Franței, după ce anul acesta a avut multe obstacole în a ajunge în formația lui Deschamps.

„Dragostea mea pentru echipa naţională nu s-a schimbat. Da, mi-e dor, pentru că nu am mai fost acolo de mult. În septembrie i-am cerut antrenorului să nu merg. Tocmai ajunsesem în Madrid și am avut o vacanță super scurtă.

În octombrie am fost accidentat. În noiembrie antrenorul mi-a spus că e mai bine să nu vin, el este șeful. Am vrut să merg, dar nu pot spune de ce nu m-a chemat”.

Întrebat despre finala Campionatului Mondial din 2022 și relația cu Messi, Mbappe a răspuns:

„Am fost foarte supărat, dar îl respecți, pentru că este Messi. Am râs amândoi, chiar dacă s-a dat o bătălie. Ne-am creat amintiri din acea finală. Cred că finala ne-a apropiat.”

48 de goluri a înscris Mbappe în 86 de meciuri pentru echipa națională, alături de care a devenit campion mondial în 2018