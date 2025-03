Șeful CCA a mai inventat un alibi pentru greșelile revoltătoare ale arbitrilor din camera VAR. Sunt oameni supuși greșelii. Amin!

Mesajul adresat poporului fotbalistic de Kyros Vassaras se încheie în cheie optimistă. Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, urând tuturor - jucători, antrenori, conducători, public și presă, „un final de sezon corect și captivant, în care spiritul jocului să strălucească și cele mai bune performanțe să prevaleze”.

Hai că nici noi, ziariștii, nu puteam s-o zicem mai frumos! Poți să juri că textul e scris de unul de-ai noștri, și alta nu.

Aroganță și dispreț versus respect și empatie

Dincolo de stil, comunicatul lui Vassaras constituie un apel la participanții la fenomen prin care li se cere să nu uite că și arbitrii sunt oameni, deci sunt supuși greșelii.

Perfect adevărat, cu precizarea că reciproca ar trebui să fie de asemenea valabilă. Adică sunt oameni și jucătorii, și antrenorii, sunt și ei supuși greșelii, au și ei dreptul la un tratament bazat nu doar pe respect, ci și pe empatie.

Deranjează mult imaginile din care răzbate aroganța arbitrului în relația cu jucătorii și cu antrenorii, aerul superior și discreționar al celui care deja nu mai împarte dreptatea, ci pedepsele.

Ce spirit al jocului să triumfe când îl vezi pe maestrul Bîrsan cum îi concediază din gesturi marțiale pe cei cu care ar putea avea un dialog?

Am mai scris, școala aceasta a disprețului, a atitudinii sub egida „Dispari!” îl are ca membru fondator pe nimeni altul decât pe Istvan Kovacs, candidatul nostru la finala Champions League ca Mircea Cărtărescu la Premiul Nobel.

Doar derby-ul în 4K!

Mesajul domnului Vassaras nu conține însă doar literatură, ci și un alibi pentru arbitrii care operează în camera VAR.

Un alibi construit pe baza unui fals, în sensul că respectivii nu ar beneficia de un semnal la fel de bun ca telespectatorii. Motivul ar fi că publicul acasă primește semnal 4K, deci o calitate superioară, în vreme ce în camera VAR ar intra semnal normal.

Ne-am interesat pentru dumneavoastră exact la sursă. Lucrurile nu stau deloc așa. Digi a început să producă în sistem 4K meciuri din Superligă sau din cupele europene în care sunt implicate echipe românești de-abia de la începutul acestei primăveri.

Prima astfel de transmisie a fost aceea de la FCSB-PAOK, după aceea urmând de regulă un meci pe etapă, derby-ul de regulă. Carul care asigură difuzarea în 4K nu acoperă așadar și celelalte partide. Deocamdată.

Trebuie 4K să vezi coatele lui Șeroni?

În afară de asta, Digi precizează că semnalul 4K, atunci când este cazul, intră și în carul VAR. Ce fel de semnal asigură mai departe tehnologia achiziționată de deținătorul de drepturi nu mai este sub controlul televiziunii care produce evenimentul.

Altfel spus, nu e altcineva vinovat dacă tu ai acasă un televizor analog, care nu redă nici semnal HD.

Întrebarea de bun simț este alta. Dacă arbitrii din camera VAR nu beneficiază într-adevăr de imagine la calitate 4K nici atunci când televiziunea produce evenimentul la standardul amintit, sistemul HD (high definition) nu este totuși suficient pentru o interpretare corectă a fazelor?

Hențul lui Ngezana din FCSB - Dinamo

Chiar este nevoie de 4K pentru a vedea coatele în gura adversarului ale lui Șeroni? La fel cu hențul lui Ngezana din meciul FCSB - Dinamo, nesancționat de Istvan Kovacs ca urmare chipurile a dubiilor celor din camera VAR. Dubii sau dubi-dubi?

Una este să nu te ajute tehnologia (deși după părerea mea deja este cam multă tehnologie) și alta e să te ascunzi în spatele vulnerabilităților acesteia.

Mutați VAR-ul la Vassaras acasă!

În rest, trebuie să fim măcar parțial de acord cu Kyros Vassaras. E de așteptat să avem un final de sezon captivant. Dacă va fi și corect, urmează să vedem. Dacă nu, dăm vina pe învechitul HD și plângem după 4K.

Comică oricum și chestia asta, că noi acasă vedem mai bine decât Ovidiu Hațegan sau Cătălin Popa. Mutați VAR-ul în apartamentul lui kir Kyros, tot stă neocupat în majoritatea timpului!