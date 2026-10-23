Lamine Yamal, decizie specială De ce va ajunge la  gala Balonului de Aur separat de FC Barcelona

Lamine Yamal (19 ani), starul echipei FC Barcelona, a închiriat un avion privat pentru a călători la gala Balonului de Aur de la Londra.

Jucătorul a ales să efectueze deplasarea alături de familie și prietenii apropiați, în loc să se alăture delegației oficiale a clubului catalan.

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Ceremonia va începe la 22:00, ora României, și va avea loc la teatrul „London Palladium”.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar capitala Angliei a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

Lamine Yamal a închiriat un avion privat pentru gala Balonului de Aur

Avionul lui Yamal va decola spre Londra luni, înainte de prânz. La bord se vor afla părinții săi, Sheila Ebana și Munir Nosraoui, iubita sa, Ines Garcia, precum și un număr mare de rude, prieteni și membrii agenției sale de management.

Vedeta celor de la FC Barcelona a făcut aceste aranjamente speciale pentru ca oamenii care l-au sprijinit pe tot parcursul ascensiunii și dezvoltării sale să poată împărtăși direct acest moment festiv, notează jurnalistul Víctor Navarro.

Decizia lui Yamal de a călători privat cu cei apropiați repetă pregătirile făcute la ceremonia precedentă desfășurată la Paris.

Atunci, trofeul a fost adjudecat de Ousmane Dembele, în timp ce Yamal s-a clasat pe locul al doilea în voturi, primind totuși Trofeul Kopa, distincție acordată celui mai bun tânăr jucător.

45 de goluri a produs Lamine Yamal în 57 de meciuri disputate între 3 august 2025 și 19 iulie 2026, perioada luată în considerare pentru Balonul de Aur. A marcat de 25 de ori și a livrat 20 de pase decisive. Cele mai importante trofee cucerite au fost La Liga (Barcelona) și Cupa Mondială (Spania)

Lista celor de 30 de nominalizați la Balonul de Aur

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Pe lângă cele două trofee Balonul de Aur, masculin și feminin, în cadrul ceremoniei vor mai fi acordate următoarele premii: Trofeul Kopa, Trofeul Yashin, Trofeul Gerd Muller, Trofeul Johan Cruyff, premiul pentru antrenorul anului, premiul pentru Clubul anului și Premiul Socrates.

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