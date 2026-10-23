„O palmă dată întregii lumi” Două legende ale sportului, despre relația SUA cu Rusia: „Legitimează campania sângeroasă a lui Putin”
Vladimir Putin conduce Rusia din 2000 ca președinte și prim-ministru. Foto: Imago
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„O palmă dată întregii lumi” Două legende ale sportului, despre relația SUA cu Rusia: „Legitimează campania sângeroasă a lui Putin”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 17:25
  • Garry Kasparov, unul dintre marii șahiști ai istoriei, și fostul hocheist ceh Dominik Hasek, campion olimpic, au reacționat vehement după ce emisarul american Steve Witkoff i-a spus dictatorului Putin că are „spirit umanitar”. 
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Două nume mari, faimoase în sportul mondial.

Garry Kasparov, 63 de ani, un simbol al istoriei șahului, născut în Baku într-o perioadă când Azerbaidjan era inclus în URSS.

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Și Dominik Hasek, 61 de ani, celebru portar de hochei, campion olimpic cu Cehia și 18 ani jucător în NHL.

Două voci puternice împotriva lui Vladimir Putin. Amândouă și mai vehemente după ce emisarul american Steve Witkoff i-a spus dictatorului rus la Sankt Petersburg că are „spirit umanitar”.

Kasparov: „Putin obține ce-și dorește și nu cedează nimic”

Legendarul șahist, care nu s-a oprit niciodată în conflictul său cu Putin, a scris pe X.

Garry Kasparov, feroce contestatar al lui Putin. Foto: Imago Garry Kasparov, feroce contestatar al lui Putin. Foto: Imago
Garry Kasparov, feroce contestatar al lui Putin. Foto: Imago

„Ce e mai rău: prostia strategică de a recompensa un dictator însetat de sânge cu miliarde de dolari pentru luarea de ostatici americani sau modul în care se umilește trimisul american în fața lui?

Ca întotdeauna în timpul acestor «negocieri» americano-ruse, Putin obține tot ce își dorește și nu cedează nimic din ceea ce este important pentru el”.

Hasek: „Numai rostirea unor astfel de cuvinte este o crimă. Îl legitimează pe Putin”

Hasek a protestat și el: „A-l numi pe Putin – criminal și terorist responsabil pentru moartea sau rănirea unui milion de ucraineni – «umanist» este o palmă dată tuturor ucrainenilor și întregii lumi democratice.

Dominik Hasek, într-un tricou cu simbolul Ucrainei. Foto: Imago Dominik Hasek, într-un tricou cu simbolul Ucrainei. Foto: Imago
Dominik Hasek, într-un tricou cu simbolul Ucrainei. Foto: Imago

Numai rostirea unor astfel de cuvinte este o crimă, deoarece legitimează campania sângeroasă a lui Putin.

«Putin este un umanist». Nu! Putin este un criminal în masă, un terorist! Acest trimis special al lui Trump și-a umilit propria țară - Statele Unite - ca nimeni altcineva în ultimii 80 de ani”.

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