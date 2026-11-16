LPF a publicat programul rundelor #17 și #18 din Liga 1

Toate meciurile sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cel mai interesant duel al etapei cu numărul 17 le va aduce față în față pe Universitatea Craiova și Dinamo, echipe aflate în prezent pe primele poziții ale clasamentului, la egalitate de puncte. Cele două se vor întâlni luni, 30 noiembrie.

Derby-ul „feroviar” dintre CFR Cluj și Rapid este programat în etapa a 18-a. Meciul va avea loc sâmbătă, 5 decembrie.

Programul etapei #17 din Liga 1

Vineri, 27 noiembrie 2026

17:00 Universitatea Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe

Universitatea Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe 20:00 Petrolul Ploiești - FC Argeș

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

14:30 FC Voluntari - CFR Cluj

FC Voluntari - CFR Cluj 17:00 Corvinul Hunedoara - Farul Constanța

Corvinul Hunedoara - Farul Constanța 20:00 FCSB - Csikszereda

Duminică, 29 noiembrie

15:00 Oțelul Galați - UTA Arad

Oțelul Galați - UTA Arad 20:00 Rapid - FC Botoșani

Luni, 30 noiembrie

20:00 Universitatea Craiova - Dinamo

Programul etapei #18 din Liga 1

Vineri, 4 decembrie 2026

20.00 Farul Constanța - FCSB

Sâmbătă, 5 decembrie 2026

17:00 Csikszereda - FC Argeș

Csikszereda - FC Argeș 20:00 CFR Cluj - Rapid

Duminică, 6 decembrie 2026

14:00 UTA Arad - FC Voluntari

UTA Arad - FC Voluntari 17:00 FC Botoșani - Universitatea Cluj

FC Botoșani - Universitatea Cluj 20:00 Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova

Luni, 7 decembrie 2026

17:00 Sepsi Sf. Gheorghe - Corvinul Hunedoara

Sepsi Sf. Gheorghe - Corvinul Hunedoara 20:00 Dinamo - Oțelul Galați.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 15 33 2 Dinamo 15 33 3 Rapid 15 31 4 Petrolul 15 27 5 U Cluj 15 26 6 Farul 15 24 7 Corvinul 15 22 8 FCSB 15 21 9 CFR Cluj 15 19 10 UTA Arad 15 18 11 Sepsi 15 18 12 FC Botoșani 15 15 13 FC Argeș 15 15 14 Oțelul Galați 15 13 15 FC Voluntari 15 8 16 Csikszereda 15 6

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport