- LPF a publicat programul rundelor #17 și #18 din Liga 1
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Cel mai interesant duel al etapei cu numărul 17 le va aduce față în față pe Universitatea Craiova și Dinamo, echipe aflate în prezent pe primele poziții ale clasamentului, la egalitate de puncte. Cele două se vor întâlni luni, 30 noiembrie.
Derby-ul „feroviar” dintre CFR Cluj și Rapid este programat în etapa a 18-a. Meciul va avea loc sâmbătă, 5 decembrie.
Programul etapei #17 din Liga 1
Vineri, 27 noiembrie 2026
- 17:00 Universitatea Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe
- 20:00 Petrolul Ploiești - FC Argeș
Sâmbătă, 28 noiembrie 2026
- 14:30 FC Voluntari - CFR Cluj
- 17:00 Corvinul Hunedoara - Farul Constanța
- 20:00 FCSB - Csikszereda
Duminică, 29 noiembrie
- 15:00 Oțelul Galați - UTA Arad
- 20:00 Rapid - FC Botoșani
Luni, 30 noiembrie
- 20:00 Universitatea Craiova - Dinamo
Programul etapei #18 din Liga 1
Vineri, 4 decembrie 2026
- 20.00 Farul Constanța - FCSB
Sâmbătă, 5 decembrie 2026
- 17:00 Csikszereda - FC Argeș
- 20:00 CFR Cluj - Rapid
Duminică, 6 decembrie 2026
- 14:00 UTA Arad - FC Voluntari
- 17:00 FC Botoșani - Universitatea Cluj
- 20:00 Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova
Luni, 7 decembrie 2026
- 17:00 Sepsi Sf. Gheorghe - Corvinul Hunedoara
- 20:00 Dinamo - Oțelul Galați.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|15
|33
|2
|Dinamo
|15
|33
|3
|Rapid
|15
|31
|4
|Petrolul
|15
|27
|5
|U Cluj
|15
|26
|6
|Farul
|15
|24
|7
|Corvinul
|15
|22
|8
|FCSB
|15
|21
|9
|CFR Cluj
|15
|19
|10
|UTA Arad
|15
|18
|11
|Sepsi
|15
|18
|12
|FC Botoșani
|15
|15
|13
|FC Argeș
|15
|15
|14
|Oțelul Galați
|15
|13
|15
|FC Voluntari
|15
|8
|16
|Csikszereda
|15
|6