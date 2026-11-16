CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. Sergej Barbarez, selecționerul „dragonilor”, a făcut o pledoarie pentru naționala României și Gică Hagi la întrebările GOLAZO.ro în timpul conferinței de la Sarajevo.

Într-o analiză extinsă, antrenorul Bosniei a spus: „Se vede că Hagi are drumul lui, viziunea lui, stă în spatele proiectului și nu există capitulare”.

Ce apreciază Barbarez la selecționata noastră: „Prețuiesc mult mentalitatea echipei României. Mi-aș dori să o avem și noi permanent”.

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La Sarajevo, plouă și e frig, cu ceața lăsată mult. Dar atmosfera aceasta sumbră dispare odată ce începe conferința Bosniei, la sediul federației.

Pentru că și selecționerul Sergej Barbarez, și internaționalul Tarik Muharemovic alternează explicațiile serioase, analizele, cu glume, zâmbete. E plăcut să vorbești cu ei.

Barbarez, despre Hagi și România: „ Ne-am văzut pe noi în români”

Sergej Barbarez a avut un dialog cu reporterul GOLAZO.ro.

I s-a amintit tehnicianului bosniac ce a spus înaintea jocului de la București, „Vreau să-l supăr pe Hagi”, dar și după 4-2 pe Arena Națională: „Am un mesaj pentru Hagi. Să continue, să insiste, să persevereze, să-și ducă planul la capăt”.

„Ce credeți despre Gică Hagi ca antrenor?”, a fost întrebat acesta.

„Nu-mi trece prin cap să dau sfaturi, dar a fost doar experiența lucrurilor prin care am trecut și noi, în Bosnia.

Ceea ce văd că se întâmplă la români: un selecționer nou, mulți jucători noi, o schimbare pentru că nu au fost mulțumiți de ce s-a întâmplat în trecut”, a răspuns el.

„Pur și simplu am observat asta și am spus-o pentru că ne-am văzut pe noi în români sau pe ei în noi, cum vreți, și am văzut că sunt lucruri foarte asemănătoare”.

Întotdeauna este vorba despre acea perseverență și despre a crede în ceea ce faci, adică să crezi în mod realist că poți progresa. Eu am crezut în mod realist în ceea ce facem și am recunoscut calitatea pe care o avem și viziunea de a face pasul înainte. În loc de patru ani, l-am făcut în doi ani, iar acum am mers și mai departe cu Liga Națiunilor. Sergej Barbarez, selecționer Bosnia

Barbarez: „Chiar respect România. Dar știm și cum să o învingem. Am făcut-o de trei ori”

Nu s-a oprit cu explicația: „Când spun că respect foarte mult naționala României, chiar o cred, pentru că le cunosc jucătorii, le cunosc tipul de jucători și știu cum știu să joace. Până la urmă s-a dovedit că știm și cum să-i învingem, pentru că i-am bătut de trei ori.

Dar fiecare meci este diferit, iar acest antrenor (n.r. Hagi) se vede că are drumul lui, viziunea lui, stă în spatele proiectului și nu există capitulare, ceea ce este cel mai important”.

Noi suntem un exemplu pentru ei, îi spun mereu lui Tarik Muharemovic ce gândesc, și împreună pe acest drum sunt convins că România se va întoarce foarte repede, sper nu mâine, dar foarte repede pe drumul pe care îl merită o astfel de țară și o astfel de națiune fotbalistică. Sergej Barbarez, selecționer Bosnia

Barbarez: „Prețuiesc mult mentalitatea echipei României. Aș dori să o avem și noi permanent”

Altă întrebare GOLAZO.ro: „Care credeți că e adevărata Românie acum, cea de la 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia sau cea cu un joc foarte bun, intens și eficace, de la 2-1 cu Polonia?”.

„Vedeți, acestea sunt lucrurile despre care vorbim. Și noi am avut exact aceeași experiență în prima noastră Ligă a Națiunilor și acea înfrângere în Germania cu 0-7.

Dar am spus de 100 de ori că tocmai acel meci mi-a dat de înțeles multe, deși a fost cea mai grea înfrângere din istoria Bosniei și Herțegovinei. Mi-a deschis ochii asupra a ceea ce este și cum este. Și poate exact asta s-a întâmplat acum în ultimul meci al nostru, unde am avut pur și simplu prea mult respect și nu am intrat în meci așa cum stabilisem (n.r. 2-3 cu Suedia)”, a afirmat Barbarez.

Nu s-a oprit: „Este foarte important să privești nu doar ce funcționează, ci și ce poate fi îmbunătățit.

Asta se întâmplă în România: nu este o întâmplare că au câștigat acel meci împotriva Poloniei în modul în care au făcut-o, pentru că acea mentalitate pe care o are naționala voastră este ceva ce eu prețuiesc mult și mi-aș dori să ajungem și noi la acel nivel permanent”.

„Îi urmăresc pe jucători cum iau prânzul, cum țin lingura, cum se comportă, cum vorbesc între ei”

Încă o dată, a mers mai departe cu pledoaria: „Totul ține de drum și progres, viziune și perseverență.

Se spune adesea că succesul vine întâmplător sau dintr-o dată, dar nu se cunoaște munca din spate. Noi analizăm fiecare situație pe care ne putem baza pentru a construi lucruri mai mari.

Eu îi urmăresc pe jucători cum iau prânzul, cum țin lingura, cum se comportă, cum vorbesc între ei, cum se comportă în lift, acestea sunt lucrurile care îmi oferă imaginea de ansamblu, pentru că nu avem timp să ne antrenăm în fiecare zi.

Pe baza acestor lucruri le construiesc forța mentală și cred că am făcut o treabă foarte bună”.

Barbarez: „Sunt convins 1.000% că Lukic poate juca în Top 5 Europa”

A vorbit și despre Jovo Lukic pentru Digi Sport. „Chiar trebuie să-mi aleg cu grijă cuvintele când vorbesc despre Jovo, pentru că mi-a intrat cu adevărat la inimă.

Îl simt incredibil, nu doar fotbalistic, ci și uman, vorbind de caracter spun că este o persoană minunată, mereu bine dispusă. Este atât de zâmbitor în fiecare zi când intră la micul dejun, prânz, cină, doar râde. Și asta este exact ce am nevoie, acel zâmbet când vin la lot este cel mai important”, a început Barbarez.

S-a referit și la valoarea lui: „În ceea ce privește calitatea lui, el este aici pentru că are valoare. Deviza noastră este că fiecare este aici cu un motiv. Și nu sunt 100%, ci 1000% convins că poate juca în primele cinci campionate europene, și asta fără probleme.

Este un jucător care are abilități, calitate și cu mingea, și fără minge, și în aer, și la firul ierbii, aducându-ne o doză mare de calitate. De aceea este un jucător de bază la noi, pe care îl prețuim foarte mult și de care avem nevoie”.

Jovo este pregătit 100% pentru meciul de mâine. A avut mici probleme cu spatele, motiv pentru care nu am vrut să riscăm împotriva Suediei la Stockholm, dar este apt, se antrenează normal și va fi marți în lot, ca toți ceilalți 23 de jucători, apt de joc. Sergej Barbarez, selecționer Bosnia

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