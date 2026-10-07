România se prăbușește după 0-1 ANALIZĂ. Record negativ pentru Hagi. El, Bölöni și Rădoi sunt singurii din acest secol

Cea mai neagră serie din istoria naționalei, cele patru înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor, readuce în discuție o problemă care traversează mandatele ultimilor selecționeri: România câștigă foarte rar meciurile în care adversarul deschide scorul.

Din 2000 și până în 2026, „tricolorii” au fost conduși cu 1-0 în 101 meciuri și au reușit să câștige doar 10 dintre ele , adică 9,90% .

și au reușit să câștige doar , adică . Hagi, Bölöni și Rădoi sunt singurii selecționeri ai României din ultimii 26 de ani care nu au câștigat niciun meci în care adversarul a deschis scorul.

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România a încheiat primele patru meciuri din Liga Națiunilor cu zero puncte și un golaveraj de 3-13. Între 25 septembrie și 5 octombrie, naționala lui Gică Hagi a pierdut toate partidele disputate: 1-2 cu Suedia, la Solna, 2-4 cu Bosnia, la București, 0-6 cu Polonia, la Varșovia, și 0-1 cu Suedia, pe teren propriu.

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România câștigă rar după ce adversarul deschide scorul

Există un element comun în toate cele patru partide: adversarii au deschis scorul.

Nu este însă o problemă cu care s-a confruntat doar Gică Hagi. Numai din 2020 , România a fost condusă cu 1-0 în 32 de meciuri și a reușit să câștige doar trei.

Mircea Lucescu, reveniri cu Lituania și San Marino

Două dintre victorii au venit în mandatul lui Mircea Lucescu, în ambele cazuri împotriva unor adversari inferiori ca valoare celor întâlniți acum în Liga Națiunilor: 2-1 cu Lituania și 7-1 cu San Marino.

Lituania - România 1-2 , pe 15 octombrie 2024, în Liga Națiunilor. Lituanienii au deschis scorul în minutul 7, din penalty. Răzvan Marin a egalat în minutul 18, tot de la punctul cu var, iar Denis Drăguș a marcat golul victoriei în minutul 65.

, pe 15 octombrie 2024, în Liga Națiunilor. Lituanienii au deschis scorul în minutul 7, din penalty. Răzvan Marin a egalat în minutul 18, tot de la punctul cu var, iar Denis Drăguș a marcat golul victoriei în minutul 65. România - San Marino 7-1, pe 18 noiembrie 2025, în preliminariile CM 2026. Oaspeții au înscris surprinzător după numai două minute. România a întors însă complet partida și a marcat de șapte ori.

În cele 18 meciuri din cel de-al doilea mandat al lui Mircea Lucescu ca selecționer, România a fost condusă cu 1-0 în șapte partide.

Diferența apare în meciurile cu adversari puternici. România nu a reușit să revină în niciuna dintre cele cinci partide în care aceștia au deschis scorul: 0-1 cu Bosnia, pe teren propriu, 1-2 cu Austria, în deplasare, 0-3 cu Canada, acasă, 0-1 cu Turcia, în deplasare, și 0-2 cu Slovacia, în deplasare.

Edi Iordănescu: România a fost condusă în 12 meciuri, dar a câștigat unul singur

În mandatul lui Edi Iordănescu, România a primit primul gol în 12 dintre cele 28 de partide. A câștigat doar una.

A fost meciul cu Israel, din 18 noiembrie 2023, când România a întors de la 0-1 la 2-1 și și-a asigurat calificarea la EURO 2024.

Israel a deschis scorul în minutul 2. George Pușcaș a egalat în minutul 10, iar Ianis Hagi a marcat golul victoriei în minutul 63.

În alte patru partide, „tricolorii” au reușit să evite înfrângerea: 1-1 cu Slovacia la EURO 2024, 1-1 cu Irlanda de Nord într-un meci amical, 1-1 cu Finlanda în preliminariile EURO 2024 și 2-2 cu Elveția, după ce elvețienii au condus cu 2-0.

FOTO. România - Suedia 0-1: Stările lui Gică Hagi

Mirel Rădoi: 7 înfrângeri și un egal după 0-1 . Niciun meci întors

În mandatul lui Mirel Rădoi, România a primit primul gol în opt dintre cele 20 de partide și nu a câștigat niciuna.

Șapte dintre aceste meciuri s-au încheiat cu înfrângeri: 0-1 cu Anglia și 1-2 cu Georgia, în amicale, respectiv 2-3 cu Armenia, 0-1 cu Germania, 0-1 cu Austria, 0-4 cu Norvegia și 1-2 cu Islanda, în meciuri oficiale.

Singurul rezultat pozitiv după ce România a fost condusă cu 0-1 a fost 1-1 cu Irlanda de Nord, la Belfast, în Liga Națiunilor.

2000-2019 : România a câștigat doar 7 din 69 de meciuri în care a primit primul gol

Statisticile din perioada 2000-2019 arată că dificultatea României de a reveni după ce primește primul gol este o problemă veche, care se întinde pe mai multe generații ale echipei naționale.

În acest interval, „tricolorii” au fost conduși cu 1-0 în 69 de meciuri. Au câștigat doar șapte dintre ele, adică 10,14%, în timp ce alte 15 partide s-au încheiat la egalitate.

Cele șapte victorii au fost obținute sub șase selecționeri: două în mandatele lui Victor Pițurcă și câte una cu Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Răzvan Lucescu, Christoph Daum și Cosmin Contra.

2000: România - Georgia 5-3 (după loviturile de departajare), amical. Selecționer Emeric Ienei.

(după loviturile de departajare), amical. Selecționer Emeric Ienei. 2003: România - Slovacia 2-1 , amical. Selecționer Anghel Iordănescu;

, amical. Selecționer Anghel Iordănescu; 2008: România - Georgia 2-1 , amical. Selecționer Victor Pițurcă;

, amical. Selecționer Victor Pițurcă; 2011: România - Luxemburg 3-1 , preliminariile EURO 2012. Selecționer Răzvan Lucescu;

, preliminariile EURO 2012. Selecționer Răzvan Lucescu; 2012: România - Belgia 2-1 , amical. Selecționer Victor Pițurcă;

, amical. Selecționer Victor Pițurcă; 2017: România - Chile 3-2 , amical. Selecționer Christoph Daum;

, amical. Selecționer Christoph Daum; 2018: Israel - România 1-2, amical. Selecționer Cosmin Contra.

Dintre selecționerii care au condus România în perioada 2000-2019, doar Ladislau Bölöni și Gică Hagi nu au reușit să câștige niciun meci în care „tricolorii” au primit primul gol.

Gică Hagi: trei egaluri 1-1 după ce adversarul a deschis scorul

În cele 11 meciuri din cele două mandate ale lui Gică Hagi, România a fost condusă cu 1-0 în șase partide. Nu a câștigat niciuna dintre ele: trei s-au încheiat la egalitate, iar trei au fost pierdute.

În primul mandat, au fost două remize:

Pe 6 octombrie 2001, România - Georgia s-a terminat 1-1, în preliminariile CM 2002. Iashvili a deschis scorul în minutul 54, iar Gheorghe Popescu a egalat în minutul 88.

Pe 14 noiembrie 2001, România - Slovenia s-a încheiat tot 1-1. Era returul barajului pentru calificarea la CM 2002. Rudonja a înscris primul, în minutul 55, iar Contra a egalat în minutul 65. Cum în tur a fost 2-1 pentru Slovenia, România a ratat calificarea, iar Hagi și-a dat demisia.

Cea de-a treia astfel de remiză a fost înregistrată la începutul celui de-al doilea mandat. Pe 2 iunie, în amicalul de la Tbilisi, Georgia a deschis scorul în minutul 46, prin Kvilitaia, iar România a egalat pentru 1-1 zece minute mai târziu, prin Louis Munteanu.

11 meciuri a condus Gică Hagi România în cele două mandate ca selecționer: două victorii, 4 egaluri și 5 înfrângeri, golaveraj 13-21

Bölöni: două înfrângeri clare cu Italia

Ladislau Bölöni a condus România în 13 meciuri, în perioada 2000-2001. În mandatul său, „tricolorii” au fost conduși cu 1-0 în două partide și le-au pierdut pe ambele, de fiecare dată împotriva Italiei, în preliminariile CM 2002: 0-3 în deplasare și 0-2 pe teren propriu.

Italia era atunci vicecampioana Europei, după finala pierdută la EURO 2000 în fața Franței.

Bilanțul lui Bölöni ca selecționer al României: 8 victorii, două egaluri și 3 înfrângeri.

FOTO. România - Suedia 0-1

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