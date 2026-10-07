România se prăbușește după 0-1 ANALIZĂ. Record negativ pentru Hagi. El, Bölöni și Rădoi sunt singurii din acest secol +10 foto
Gică Hagi, descumpănit
Nationala

România se prăbușește după 0-1 ANALIZĂ. Record negativ pentru Hagi. El, Bölöni și Rădoi sunt singurii din acest secol

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 06:45
  • Cea mai neagră serie din istoria naționalei, cele patru înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor, readuce în discuție o problemă care traversează mandatele ultimilor selecționeri: România câștigă foarte rar meciurile în care adversarul deschide scorul.
  • Din 2000 și până în 2026, „tricolorii” au fost conduși cu 1-0 în 101 meciuri și au reușit să câștige doar 10 dintre ele, adică 9,90%.
  • Hagi, Bölöni și Rădoi sunt singurii selecționeri ai României din ultimii 26 de ani care nu au câștigat niciun meci în care adversarul a deschis scorul.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

România a încheiat primele patru meciuri din Liga Națiunilor cu zero puncte și un golaveraj de 3-13. Între 25 septembrie și 5 octombrie, naționala lui Gică Hagi a pierdut toate partidele disputate: 1-2 cu Suedia, la Solna, 2-4 cu Bosnia, la București, 0-6 cu Polonia, la Varșovia, și 0-1 cu Suedia, pe teren propriu.

Dan Udrea Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc și cum e explicat de relația invers proporțională dintre susținerea lui Burleanu și traseul naționalei
Citește și
Dan Udrea Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc și cum e explicat de relația invers proporțională dintre susținerea lui Burleanu și traseul naționalei
Citește mai mult
Dan Udrea Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc și cum e explicat de relația invers proporțională dintre susținerea lui Burleanu și traseul naționalei

România câștigă rar după ce adversarul deschide scorul

Există un element comun în toate cele patru partide: adversarii au deschis scorul.

Nu este însă o problemă cu care s-a confruntat doar Gică Hagi. Numai din 2020 , România a fost condusă cu 1-0 în 32 de meciuri și a reușit să câștige doar trei.

Mircea Lucescu, reveniri cu Lituania și San Marino

Două dintre victorii au venit în mandatul lui Mircea Lucescu, în ambele cazuri împotriva unor adversari inferiori ca valoare celor întâlniți acum în Liga Națiunilor: 2-1 cu Lituania și 7-1 cu San Marino.

  • Lituania - România 1-2, pe 15 octombrie 2024, în Liga Națiunilor. Lituanienii au deschis scorul în minutul 7, din penalty. Răzvan Marin a egalat în minutul 18, tot de la punctul cu var, iar Denis Drăguș a marcat golul victoriei în minutul 65.
  • România - San Marino 7-1, pe 18 noiembrie 2025, în preliminariile CM 2026. Oaspeții au înscris surprinzător după numai două minute. România a întors însă complet partida și a marcat de șapte ori.

În cele 18 meciuri din cel de-al doilea mandat al lui Mircea Lucescu ca selecționer, România a fost condusă cu 1-0 în șapte partide.

Diferența apare în meciurile cu adversari puternici. România nu a reușit să revină în niciuna dintre cele cinci partide în care aceștia au deschis scorul: 0-1 cu Bosnia, pe teren propriu, 1-2 cu Austria, în deplasare, 0-3 cu Canada, acasă, 0-1 cu Turcia, în deplasare, și 0-2 cu Slovacia, în deplasare.

Edi Iordănescu: România a fost condusă în 12 meciuri, dar a câștigat unul singur

În mandatul lui Edi Iordănescu, România a primit primul gol în 12 dintre cele 28 de partide. A câștigat doar una.

A fost meciul cu Israel, din 18 noiembrie 2023, când România a întors de la 0-1 la 2-1 și și-a asigurat calificarea la EURO 2024.

Israel a deschis scorul în minutul 2. George Pușcaș a egalat în minutul 10, iar Ianis Hagi a marcat golul victoriei în minutul 63.

În alte patru partide, „tricolorii” au reușit să evite înfrângerea: 1-1 cu Slovacia la EURO 2024, 1-1 cu Irlanda de Nord într-un meci amical, 1-1 cu Finlanda în preliminariile EURO 2024 și 2-2 cu Elveția, după ce elvețienii au condus cu 2-0.

FOTO. România - Suedia 0-1: Stările lui Gică Hagi

Galerie foto (10 imagini)

Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

Mirel Rădoi: 7 înfrângeri și un egal după 0-1. Niciun meci întors

În mandatul lui Mirel Rădoi, România a primit primul gol în opt dintre cele 20 de partide și nu a câștigat niciuna.

Șapte dintre aceste meciuri s-au încheiat cu înfrângeri: 0-1 cu Anglia și 1-2 cu Georgia, în amicale, respectiv 2-3 cu Armenia, 0-1 cu Germania, 0-1 cu Austria, 0-4 cu Norvegia și 1-2 cu Islanda, în meciuri oficiale.

Singurul rezultat pozitiv după ce România a fost condusă cu 0-1 a fost 1-1 cu Irlanda de Nord, la Belfast, în Liga Națiunilor.

2000-2019: România a câștigat doar 7 din 69 de meciuri în care a primit primul gol

Statisticile din perioada 2000-2019 arată că dificultatea României de a reveni după ce primește primul gol este o problemă veche, care se întinde pe mai multe generații ale echipei naționale.

În acest interval, „tricolorii” au fost conduși cu 1-0 în 69 de meciuri. Au câștigat doar șapte dintre ele, adică 10,14%, în timp ce alte 15 partide s-au încheiat la egalitate.

Cele șapte victorii au fost obținute sub șase selecționeri: două în mandatele lui Victor Pițurcă și câte una cu Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Răzvan Lucescu, Christoph Daum și Cosmin Contra.

  • 2000: România - Georgia 5-3 (după loviturile de departajare), amical. Selecționer Emeric Ienei.
  • 2003: România - Slovacia 2-1, amical. Selecționer Anghel Iordănescu;
  • 2008: România - Georgia 2-1, amical. Selecționer Victor Pițurcă;
  • 2011: România - Luxemburg 3-1, preliminariile EURO 2012. Selecționer Răzvan Lucescu;
  • 2012: România - Belgia 2-1, amical. Selecționer Victor Pițurcă;
  • 2017: România - Chile 3-2, amical. Selecționer Christoph Daum;
  • 2018: Israel - România 1-2, amical. Selecționer Cosmin Contra.

Dintre selecționerii care au condus România în perioada 2000-2019, doar Ladislau Bölöni și Gică Hagi nu au reușit să câștige niciun meci în care „tricolorii” au primit primul gol.

Gică Hagi: trei egaluri 1-1 după ce adversarul a deschis scorul

În cele 11 meciuri din cele două mandate ale lui Gică Hagi, România a fost condusă cu 1-0 în șase partide. Nu a câștigat niciuna dintre ele: trei s-au încheiat la egalitate, iar trei au fost pierdute.

În primul mandat, au fost două remize:

  • Pe 6 octombrie 2001, România - Georgia s-a terminat 1-1, în preliminariile CM 2002. Iashvili a deschis scorul în minutul 54, iar Gheorghe Popescu a egalat în minutul 88.
  • Pe 14 noiembrie 2001, România - Slovenia s-a încheiat tot 1-1. Era returul barajului pentru calificarea la CM 2002. Rudonja a înscris primul, în minutul 55, iar Contra a egalat în minutul 65. Cum în tur a fost 2-1 pentru Slovenia, România a ratat calificarea, iar Hagi și-a dat demisia.

Cea de-a treia astfel de remiză a fost înregistrată la începutul celui de-al doilea mandat. Pe 2 iunie, în amicalul de la Tbilisi, Georgia a deschis scorul în minutul 46, prin Kvilitaia, iar România a egalat pentru 1-1 zece minute mai târziu, prin Louis Munteanu.

11 meciuri
a condus Gică Hagi România în cele două mandate ca selecționer: două victorii, 4 egaluri și 5 înfrângeri, golaveraj 13-21

Bölöni: două înfrângeri clare cu Italia

Ladislau Bölöni a condus România în 13 meciuri, în perioada 2000-2001. În mandatul său, „tricolorii” au fost conduși cu 1-0 în două partide și le-au pierdut pe ambele, de fiecare dată împotriva Italiei, în preliminariile CM 2002: 0-3 în deplasare și 0-2 pe teren propriu.

Italia era atunci vicecampioana Europei, după finala pierdută la EURO 2000 în fața Franței.

Bilanțul lui Bölöni ca selecționer al României: 8 victorii, două egaluri și 3 înfrângeri.

FOTO. România - Suedia 0-1

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
echipa nationala a romaniei Mirel Radoi romania gica hagi liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:05
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
22:20
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
21:40
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
20:53
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
17:53
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
19:08
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
14:10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
B365
06.10
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
Citește mai mult
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 13 rapid 7 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share