„Am cam lungit-o, nu?” VIDEO. Lionel Messi a izbucnit în râs după propria gafă. Discursul său a devenit viral imediat

Un discurs ținut de Lionel Messi (39 de ani) la Miami a devenit rapid viral, după ce starul argentinian a uitat complet că avea alături un traducător.

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Pe 25 octombrie, aflat pe scenă în fața fotbaliștilor U16 veniți la turneul internațional Messi Cup 2026, atacantul lui Inter Miami a oferit un moment amuzant.

Lionel Messi, discurs viral: „Am cam lungit-o , nu?”

La ceremonia de deschidere, Messi a vorbit minute în șir în spaniolă despre bucuria de a juca fotbal.

„Sper să vă bucurați cu toții de acest turneu, nu doar pentru rezultate, ci și pentru ocazia de a concura și de a câștiga experiență. Sper să legați prietenii cu tineri din țări și culturi diferite. Sper să fie un turneu de neuitat”.

La final, Leo și-a dat seama că nu-i lăsase traducătorului nicio ocazie să-și facă treaba. A început să râdă de propria gafă, apoi s-a întors către acesta și i-a spus, zâmbind: „Am uitat că trebuie să traduci. Am cam lungit-o, nu?”.

Momentul a stârnit râsete în public și nu a trecut mult până când imaginile au început să circule pe rețelele de socializare.

Traducătorul a intrat și el în joc, cu o reacție spontană, amintindu-le celor prezenți că era timpul să scurteze discursurile, mai ales că tinerii fotbaliști stăteau deja în ploaie.

"ME OLVIDÉ QUE TENÉS QUE TRADUCIR, LA HICE RE LARGA, ¿NO?" El IMPERDIBLE momento de Leo Messi en la ceremonia inaugural de la #MessiCup.¡TIPAZO! 📺 Mirá TODA la 🏆 #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/8E0pWnHSMu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Messi Cup se desfășoară în Florida, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie, și aduce laolaltă echipe de juniori din unele dintre cele mai cunoscute cluburi ale lumii.

Ajunsă la a doua ediție, competiția a crescut la 16 cluburi participante, printre care Barcelona, Manchester City, Chelsea, River Plate și Boca Juniors.

De această dată, Messi a ales să fie prezent la Miami și să petreacă timp alături de tinerii jucători, în loc să participe la ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2026, organizată la Londra.

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