„Am cam lungit-o, nu?” VIDEO. Lionel Messi a izbucnit în râs după propria gafă. Discursul său a devenit viral imediat

- Un discurs ținut de Lionel Messi (39 de ani) la Miami a devenit rapid viral, după ce starul argentinian a uitat complet că avea alături un traducător.
Pe 25 octombrie, aflat pe scenă în fața fotbaliștilor U16 veniți la turneul internațional Messi Cup 2026, atacantul lui Inter Miami a oferit un moment amuzant.
Lionel Messi, discurs viral: „Am cam lungit-o, nu?”
La ceremonia de deschidere, Messi a vorbit minute în șir în spaniolă despre bucuria de a juca fotbal.
„Sper să vă bucurați cu toții de acest turneu, nu doar pentru rezultate, ci și pentru ocazia de a concura și de a câștiga experiență. Sper să legați prietenii cu tineri din țări și culturi diferite. Sper să fie un turneu de neuitat”.
La final, Leo și-a dat seama că nu-i lăsase traducătorului nicio ocazie să-și facă treaba. A început să râdă de propria gafă, apoi s-a întors către acesta și i-a spus, zâmbind: „Am uitat că trebuie să traduci. Am cam lungit-o, nu?”.
Galerie foto (6 imagini)
Momentul a stârnit râsete în public și nu a trecut mult până când imaginile au început să circule pe rețelele de socializare.
Traducătorul a intrat și el în joc, cu o reacție spontană, amintindu-le celor prezenți că era timpul să scurteze discursurile, mai ales că tinerii fotbaliști stăteau deja în ploaie.
Messi Cup se desfășoară în Florida, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie, și aduce laolaltă echipe de juniori din unele dintre cele mai cunoscute cluburi ale lumii.
Ajunsă la a doua ediție, competiția a crescut la 16 cluburi participante, printre care Barcelona, Manchester City, Chelsea, River Plate și Boca Juniors.
De această dată, Messi a ales să fie prezent la Miami și să petreacă timp alături de tinerii jucători, în loc să participe la ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2026, organizată la Londra.