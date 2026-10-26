„Am cam lungit-o, nu?” VIDEO. Lionel Messi a izbucnit în râs după propria gafă. Discursul său a devenit viral imediat +6 foto
Lionel Messi, discurs viral (FOTO: captură ESPN)
Campionate

„Am cam lungit-o, nu?” VIDEO. Lionel Messi a izbucnit în râs după propria gafă. Discursul său a devenit viral imediat

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 10:01
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 10:02
  • Un discurs ținut de Lionel Messi (39 de ani) la Miami a devenit rapid viral, după ce starul argentinian a uitat complet că avea alături un traducător.
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Pe 25 octombrie, aflat pe scenă în fața fotbaliștilor U16 veniți la turneul internațional Messi Cup 2026, atacantul lui Inter Miami a oferit un moment amuzant.

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Lionel Messi, discurs viral: „Am cam lungit-o, nu?”

La ceremonia de deschidere, Messi a vorbit minute în șir în spaniolă despre bucuria de a juca fotbal.

„Sper să vă bucurați cu toții de acest turneu, nu doar pentru rezultate, ci și pentru ocazia de a concura și de a câștiga experiență. Sper să legați prietenii cu tineri din țări și culturi diferite. Sper să fie un turneu de neuitat”.

La final, Leo și-a dat seama că nu-i lăsase traducătorului nicio ocazie să-și facă treaba. A început să râdă de propria gafă, apoi s-a întors către acesta și i-a spus, zâmbind: „Am uitat că trebuie să traduci. Am cam lungit-o, nu?”.

Lionel Messi, discurs viral la Messi Cup (FOTO: captură ESPN)
Lionel Messi, discurs viral la Messi Cup (FOTO: captură ESPN)

Galerie foto (6 imagini)

Lionel Messi, discurs viral la Messi Cup (FOTO: captură ESPN) Lionel Messi, discurs viral la Messi Cup (FOTO: captură ESPN) Lionel Messi, discurs viral la Messi Cup (FOTO: captură ESPN) Lionel Messi, discurs viral la Messi Cup (FOTO: captură ESPN) Lionel Messi, discurs viral la Messi Cup (FOTO: captură ESPN)
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Momentul a stârnit râsete în public și nu a trecut mult până când imaginile au început să circule pe rețelele de socializare.

Traducătorul a intrat și el în joc, cu o reacție spontană, amintindu-le celor prezenți că era timpul să scurteze discursurile, mai ales că tinerii fotbaliști stăteau deja în ploaie.

Messi Cup se desfășoară în Florida, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie, și aduce laolaltă echipe de juniori din unele dintre cele mai cunoscute cluburi ale lumii.

Ajunsă la a doua ediție, competiția a crescut la 16 cluburi participante, printre care Barcelona, Manchester City, Chelsea, River Plate și Boca Juniors.

De această dată, Messi a ales să fie prezent la Miami și să petreacă timp alături de tinerii jucători, în loc să participe la ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2026, organizată la Londra.

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