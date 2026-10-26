Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a avut o reacție spectaculoasă după golul marcat de Kylian Mbappe în minutul 88 al meciului cu Barcelona, câștigat cu 2-1, în etapa #10 din La Liga.

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Mbappe a deschis scorul în minutul 41, iar Raphinha a egalat în minutul 61. Când meciul părea că se îndreaptă spre o remiză, francezul a marcat din nou.

Barcelona - Real 1-2 . Mourinho s-a aruncat în genunchi după golul victoriei

În minutul 87, Eduardo Camavinga a câștigat un duel cu Pau Cubarsi în careul Barcelonei și i-a pasat lui Mbappe, care a înscris pentru 2-1.

Imediat după gol, Mourinho a pornit în fugă de pe marginea terenului, cu brațele larg deschise. Antrenorul s-a aruncat apoi în genunchi și a alunecat pe gazon, cu limba scoasă.

Momentul a amintit de celebrările pline de energie ale portughezului din primul său mandat pe banca lui Real Madrid, între 2010 și 2013.

Madrilenii au deschis scorul în minutul 42, când Gerard Martin a respins mingea direct în Mbappe, iar balonul a ajuns în poarta lui Joan Garcia.

Barcelona a egalat în minutul 61, prin Raphinha, care a primit o pasă de la Pedri și a înscris cu un șut plasat din careu.

Când meciul părea să se îndrepte spre o remiză, Camavinga a câștigat un duel cu Cubarsi în careu și i-a pasat lui Mbappe, care a înscris în minutul 88.

Real Madrid a pus capăt seriei de nouă victorii consecutive a Barcelonei în La Liga și s-a apropiat la trei puncte de marea rivală.

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