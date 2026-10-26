Mourinho s-a dezlănțuit! FOTO. Reacția portughezului de după golul victoriei din El Clasico a făcut înconjurul planetei +22 foto
Campionate

Mourinho s-a dezlănțuit! FOTO. Reacția portughezului de după golul victoriei din El Clasico a făcut înconjurul planetei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 00:58
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 00:58
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a avut o reacție spectaculoasă după golul marcat de Kylian Mbappe în minutul 88 al meciului cu Barcelona, câștigat cu 2-1, în etapa #10 din La Liga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mbappe a deschis scorul în minutul 41, iar Raphinha a egalat în minutul 61. Când meciul părea că se îndreaptă spre o remiză, francezul a marcat din nou.

De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal?
Citește și
De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal?
Citește mai mult
De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal?

Barcelona - Real 1-2. Mourinho s-a aruncat în genunchi după golul victoriei

În minutul 87, Eduardo Camavinga a câștigat un duel cu Pau Cubarsi în careul Barcelonei și i-a pasat lui Mbappe, care a înscris pentru 2-1.

Imediat după gol, Mourinho a pornit în fugă de pe marginea terenului, cu brațele larg deschise. Antrenorul s-a aruncat apoi în genunchi și a alunecat pe gazon, cu limba scoasă.

Jose Mourinho s-a aruncat în genunchi pe gazon după golul victoriei marcat de Kylian Mbappe în Barcelona - Real Madrid. Foto: Captură „X”
Jose Mourinho s-a aruncat în genunchi pe gazon după golul victoriei marcat de Kylian Mbappe în Barcelona - Real Madrid. Foto: Captură „X”

Galerie foto (22 imagini)

Jose Mourinho s-a aruncat în genunchi pe gazon după golul victoriei marcat de Kylian Mbappe în Barcelona - Real Madrid. Foto: Captură „X” Jose Mourinho s-a aruncat în genunchi pe gazon după golul victoriei marcat de Kylian Mbappe în Barcelona - Real Madrid. Foto: Captură „X” Jose Mourinho s-a aruncat în genunchi pe gazon după golul victoriei marcat de Kylian Mbappe în Barcelona - Real Madrid. Foto: Captură „X” Jose Mourinho s-a aruncat în genunchi pe gazon după golul victoriei marcat de Kylian Mbappe în Barcelona - Real Madrid. Foto: Captură „X” Jose Mourinho s-a aruncat în genunchi pe gazon după golul victoriei marcat de Kylian Mbappe în Barcelona - Real Madrid. Foto: Captură „X”
+22 Foto
labels.photo-gallery

Momentul a amintit de celebrările pline de energie ale portughezului din primul său mandat pe banca lui Real Madrid, între 2010 și 2013.

Madrilenii au deschis scorul în minutul 42, când Gerard Martin a respins mingea direct în Mbappe, iar balonul a ajuns în poarta lui Joan Garcia.

Barcelona a egalat în minutul 61, prin Raphinha, care a primit o pasă de la Pedri și a înscris cu un șut plasat din careu.

Când meciul părea să se îndrepte spre o remiză, Camavinga a câștigat un duel cu Cubarsi în careu și i-a pasat lui Mbappe, care a înscris în minutul 88.

Real Madrid a pus capăt seriei de nouă victorii consecutive a Barcelonei în La Liga și s-a apropiat la trei puncte de marea rivală.

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid FOTO Imago

Galerie foto (17 imagini)

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Real Madrid Jose Mourinho fc barcelona la liga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:33
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
20:00
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
20:00
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
21:43
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
14:40
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
10:43
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
11:30
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
B365
25.10
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
Citește mai mult
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 13 rapid 50 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share