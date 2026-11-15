Lotul României pentru Euro 2026 Ovidiu Mihăilă a anunțat jucătoarele pe care se va baza la turneul final găzduit la Cluj și Oradea
Handbal

Lotul României pentru Euro 2026 Ovidiu Mihăilă a anunțat jucătoarele pe care se va baza la turneul final găzduit la Cluj și Oradea

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 15:00
  • Naționala feminină de handbal a României și-a stabilit lotul pentru Euro 2026, turneu găzduit de țara noastră, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.
  • „Tricolorele” vor evolua în grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.
  • Turneului final va avea loc în perioada 3-20 decembrie.
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Ovidiu Mihăilă a ales cele 18 handbaliste alături de care va aborda Euro 2026. Selecționerul a fost nevoit să renunțe la 17 jucătoare care s-au aflat pe lista preliminară de 35.

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Lotul României pentru Euro 2026 la handbal feminin

Țara noastră va organiza grupa A, la Oradea, precum și grupa B și grupa principală I, la Cluj-Napoca.

România va debuta pe 4 decembrie în duelul infernal cu Norvegia. Toate cele 3 meciuri din grupa preliminară ale „tricolorelor” vor fi găzduite la Cluj.

Lotul final:

  • Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska
  • Extreme: Eva Kerekeș, Mariam Mohamed, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea
  • Inter: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Andreea Popa, Elena Roșu
  • Coordonatori: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula
  • Pivoți: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase, Crina Pintea

Mihăilă a renunțat la cele 17 handbaliste care figuraseră pe lista preliminară: Daciana Hosu, Raluca Rădoi, Denisa Șandru, Ștefania Serfaciceanu, Sonia Vasiliu, Oana Borș, Gabriela Dumitrașcu, Corina Lupei, Ștefania Stoica, Alexia Niță, Anamaria Șerban, Alicia Gogîrlă, Teodora Damian, Asma Elghaoui, Ana Berbece, Elena Șerban, Andreea Țîrle.

Bianca Bazaliu (29 de ani) revine în lot după ce a lipsit la Mondialul de anul trecut. De asemenea, Crina Pintea (36 de ani), care se renunțase la națională după Mondialul din 2023, va participa la ultimul turneu final din carieră înainte de retragerea programată la finalul sezonului.

Programul României în grupa B

  • 4 decembrie, ora 21:00: Norvegia - România
  • 6 decembrie, ora 18:30: România - Macedonia de Nord
  • 8 decembrie, ora 18:30: Elveția - România

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale. România ar putea întâlni acolo reprezentativele calificate din grupele A și C, cel mai probabil Ungaria, Muntenegru, Spania și Danemarca.

Primele două echipe din fiecare grupă principală vor avansa în semifinale. Final Four-ul competiției se va desfășura la Katowice, în Polonia.

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