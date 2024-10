Un sportiv sârb a fost suspendat din toate competițiile timp de cinci luni după ce și-a făcut semnul crucii înaintea unui meci de la Jocurile Olimpice

Federația Internațională spune că nu doar gestul religios a dus la suspendare

Judoka Nemanja Majdov, campion mondial și european, a explicat pentru GOLAZO.ro ce s-a întâmplat și cum va proceda de acum înainte

Un moment ciudat al Jocurilor Olimpice s-a consumat mult după încheierea acestora. Judoka sârb Nemanja Majdov, cel care concurează la categoria -90 kg, a fost suspendat cinci luni de Federația Internațională de Judo (n.r. - FIJ).

Unul dintre motive? Și-a făcut semnul crucii înainte de partida cu grecul Theodoros Tselidis și, astfel, a încălcat regulamentul FIJ legat de Codul ce reglementează gesturile religioase.

Campion mondial în 2007 și european în 2023, Majdov a anunțat, pe conturile sale de social media, decizia FIJ, iar postarea sa a devenit virală. Zeci de mii de oameni și-au manifestat susținerea pentru cauza sârbului.

El a fost găsit vinovat de încălcarea codului religios al Federației Internaționale de Judo pentru că „a arătat un semn religios clar la intrarea pe terenul de joc” și i s-a interzis să participe la „toate turneele și cantonamentele de pregătire”.

Nemanja Majdov: „Cred în libertatea de expresie”

Pentru a afla cum stau lucrurile în acest caz care a zgândărit sensibilitățile oamenilor credincioși și nu numai, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Nemanja Majdov și cu Federația Internațională de Judo.

Bună ziua, domnule Majdov. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu cazul dvs., de ce v-a suspendat Federația Internațională de Judo?

Mi-au spus că am încălcat regulile, mai exact Codul care reglementează manifestările cu caracter religios, și acesta este motivul pentru care am primit cinci luni de pedeapsă. Am făcut semnul crucii, atât. Eu cred în libertatea de expresie.

Știați de această regulă? E suspendare meritată?

Da, cunoșteam regula. De două ori îmi trimiseseră avertismente cu privire la asta. Prima dată în 2018, când concuram în Antalya. Era ziua de Paște și, așa cum știi, e o sărbătoare foarte importantă pentru creștini. Am câștigat concursul, iar după finală mi-am făcut cruce.



A doua scrisoare de avertisment a venit după Mastersul de la Tel Aviv, din 2022. E un oraș special pentru orice creștin și am simțit că trebuie să fac semnul crucii după o luptă foarte strânsă. A fost ca un „mulțumesc”. Iar acum, a treia oară, după Jocurile Olimpice de la Paris.



Judo este meseria mea, e ocupația mea, dar credința în Isus este modul meu de viață. Așa că nu vreau să mă opresc din a-mi face cruce la competițiile sportive. Venim de la Dumnezeu și ne vom duce la el. Asta este regula mea numărul 1.

Credeți că toți oamenii, de orice credință, ar trebui să aibă voie să facă semne specifice religiei lor înainte de o competiție?

Trebuie să fim liberi să ne exprimăm. Nu numai creștinii, ci toți ceilalți credincioși. Fiecare religie trebuie să fie manifestată liber, așa cum crede fiecare de cuviință. Cred că judo este singurul sport în care asta nu e permis.



În fotbal, baschet, tenis, nu sunt restricții. Să ne uităm la Djokovic, de exemplu. Un sportiv de 1.000 de ori mai popular, făcând semnul crucii după victoria de la Paris. L-a suspendat cineva?

Dar acolo sunt alte reguli. Doar pentru încălcarea codului religios ați fost penalizat?

În motivarea suspendării mele, FIJ spune că am refuzat să mă înclin, așa cum e regulamentul, în fața adversarului meu. Și că mi-am dat Kimono-ul jos, dar nu am făcut asta. Doar centura mi-am desfăcut-o. Însă după meci.



Dar suspendarea a venit pentru că am făcut un semn religios. Avusesem două avertismente. Asta e adevărul. FIJ trebuie să-și amintească faptul că Isus este regele și nimeni nu e mai presus de el. Și nicio lege.

Ați jurat că nu vă veți cere scuze pentru că ați făcut semnul crucii. V-a cerut cineva să vă cereți scuze?

Eu nu am făcut niciodată semnul crucii ca o provocare, ci pentru este o nevoie. Mă lupt cu adversari foarte valoroși, foarte puternici, și se poate întâmpla orice. Așa că vreau să ies din luptă nu numai câștigător, dar și intact din punct de vedere al sănătății. De asta fac semnul crucii, ca un ajutor pe care-l primesc de la Dumnezeu.



Nu o să încetez să recurg la acest gest atâta vreme cât o să simt. Și niciodată nu o să-mi cer scuze pentru asta. Credința e cel mai important lucru din viața mea. Dumnezeu mi-a dăruit totul în viață. Am fost campion mondial și european la categoria mea. Acum lupt și pentru creștinism, pentru libertatea de a ne manifesta religiile. Deci nu am de ce să-mi cer scuze.

Ce părere aveți despre ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice? Nu a fost pe gustul tuturor.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice a fost foarte rea nu numai pentru creștini, ci pentru toți credincioșii. Nu am înțeles de a trebuit să fie așa. Care a fost scopul? Care a fost mesajul? Am fost supărat când am văzut-o. Niciun om cu adevărat religios nu a fost bucuros să vadă ceremonia de deschidere.



Jocurile Olimpice erau o competiție planetară, dar acum, după ce s-a întâmplat la Paris, nu cred că o să se mai uite la fel de multă lume la ea. Iar dacă vor continua așa, își va pierde din prestigiu și respect.

Nemanja Majdov: „Le mulțumesc și românilor”

După ce vă veți fi ispășit suspendarea, veți folosi gesturi specifice convingerilor dvs. religioase în competițiile viitoare?

Eu voi spune adevărul. Trebuie o schimbare în regulament. Toți avem nevoie de libertatea de expresie. Nu-mi e teamă de nimeni. Am o viață bună. Cred că Dumnezeu mă ajută pentru ca eu să-i pot ajuta pe alții, la rândul meu. Conducerea Federației Internaționale de Judo este benefică pentru sport.



Au făcut din judo un sport mai popular, vin mai mulți sponsori alături de noi. Dar nu știu de ce există această regulă. Vreau să le deschid mintea. Să schimbe regula. De ce există numai în sportul nostru? De ce să penalizăm oamenii religioși? Nu vreau să accept asta.

7 medalii a cucerit Nemanja Majdov la Campionatele Mondiale și Europene la categoria -90 de kg

Vă gândiți să dați în judecată Federația Internațională de Judo?

Nu știu, încă, dacă voi da în judecată Federația Internațională de Judo. Nu caut compensații. Nu este vorba despre asta. Dacă pot schimba regula cu ajutorul unui proces, atunci da. Încă mă sfătuiesc cu avocații mei pentru a vedea dacă e cea mai bună soluție. Pentru că, dacă nu pot schimba nimic, nu vreau să merg în această direcție, aceea a unui proces pentru compensații. Nu am nevoie de bani, de nimic. Să fie clar asta.

Ce reacții ați primit după ce ați anunțat suspendarea primită?

Să știi că am primit sprijin de la oameni din întreaga lume. Din Argentina până în Australia. Nu m-am așteptat la asta. De asemenea, și sportivi din judo, din alte discipline, mi-au trimis mesaje de încurajare. Mi-au mulțumit pentru că am fost „vocea” lor. Multora dintre luptători le e teamă să se manifeste conform credinței lor. Ar fi suspendați din sport, ca și mine. Dar nu se simt liberi. Le mulțumesc și românilor pentru sprijin. Primesc foarte multe mesaje din țara ta.

Ce spune Federația Internațională de Judo

Contactată de GOLAZO.ro, FIJ a oferit un răspuns care coincide cu ceea ce a declarat, în interviu, și Nemanja Majdov.

Federația Internațională de Judo vorbește despre o procedură disciplinară începută în conformitate cu Codul Disciplinar al forului internațional, pentru „faptul că Majdov a arătat un semn religios clar înainte de meci și a refuzat să se încline în fața adversarului său la sfârșitul luptei ”. Asta reprezintă o încălcare a Codului de etică al IJF, versiunea din 27 februarie 2023, articolul 3.

De asemenea, FIJ subliniază, în comunicatul trimis GOLAZO.ro, că sportivul a avut incidente similare în trecut. Acestea au încălcat Codul de Etică al FIJ, iar Majdov a fost atenționat cu privire la ele.

În scrisoarea de avertizare din februarie 2022, domnului Majdov i-a fost comunicat că: „În cazul oricărei încălcări viitoare și al unei încălcări clare a Regulamentului de organizare sportivă sau a Codului de etică al IJF, IJF va convoca o sesiune disciplinară”.

O întrebare adresată de GOLAZO.ro Federației Internaționale de Judo a rămas, însă, fără răspuns. De ce FIJ are această regulă în Codul ei, iar alte sporturi, unde manifestările religioase sunt mai vizibile, precum fotbalul sau tenisul, de exemplu, nu?

Pe lângă Novak Djokovic, care poartă aproape mereu o cruce la gât, un alt sportiv extrem de cunoscut care recurge la gesturi religioase pe terenul de joc este Mohamed Salah. Musulmanul, după fiecare gol, atinge gazonul cu fruntea, făcând o plecăciune (n.r. - sujud) în fața lui Allah.

Simona Halep este altă sportivă extrem de cunoscută ce mulțumește, făcându-și semnul crucii, Divinității după meciurile câștigate.