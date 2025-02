„Mamă, ce bătaie a ieșit!” Episod violent cu Hagi și Lăcătuș , povestit de Gică Mihali

Gheorghe Mihali, fost campion cu Dinamo și jucător la Mondiale cu naționala, rememorează episoade spectaculoase din cariera sa.

Printre ele, o încăierare de pomină, cu Hagi și Lăcătuș protagoniști: "I-a dat un pumn de l-a băgat in plasă, n-a mai mișcat".

Gheorghe Mihali (59 de ani) a fost recent invitat la „Un podcast la alt nivel”, realizat de jurnalistul TVR Costin Deșliu, unde a povestit trei episoade memorabile din cariera sa de fotbalist.

Episodul 1: bătaie cruntă cu steliștii în '89

Pe 10 decembrie 1989, Gheorghe Mihali juca la Scornicești într-un meci tensionat cu Steaua la care jucau Hagi, Lăcătuș etc.

FC Olt, antrenată la acea vreme de Cornel Dinu, se afla într-o situație critică în clasament, la retrogradare, și aștepta ca Steaua să-i cedeze meciul. Nu s-a întâmplat așa, roș-albaștrii s-au impus cu 1-0, iar în finalul meciului evenimentele au degenerat.

După un gol marcat de Hagi în minutul 25, Mihali și colegii săi au început să preseze pentru a egala. Dar în minutul 80, un conflict major a izbucnit pe teren, pornit de la o altercație între Mihali și Marius Lăcătuș.

Gică își amintește: „Marius m-a scuipat, eu am sărit la el și ne-am bătut rău de tot atunci. Au sărit si spectatorii din tribună, de la oficială, a sărit și Hagi cu picioarele pe niște spectatori, Nae Ungureanu la fel.

Gherasim, care era împrumutat de Steaua la Olt, s-a dus la Lăcătuș: «Băi, Lăcă, stați, mă, cuminți». Când i-a dat Lăcă un pumn lui Gherasim, l-a băgat in plasă! N-a mai mișcat, ziceai că e pui de găină !”.

Conflictul nu s-a încheiat decât când au apărut forțele de ordine: „Până la urmă a intervenit Miliția, au intervenit jandarmii și ne-au despărțit. Arbitrul a fluierat direct sfârșitul meciului. Sancțiunile? Lăcătuș 3 etape, Mihali 3 etape, Ungureanu 3 etape, Hagi 3 etape”.

În mod surprinzător, Mihali și Lăcătuș au devenit prieteni apropiați după acel incident.

În 1995, când s-a transferat la Guingamp, Mihai a trecut la un salariu lunar triplu, față de cel de 3.500 de dolari de la Dinamo. Foto: SportPictures

Episodul 2: meciul Dinamo - Foresta 4-5

Unul dintre cele mai șocante momente din cariera lui Mihali a fost meciul Dinamo – Foresta 4-5, pe 11 noiembrie 2000. Dinamo a condus cu 4-0, dar a pierdut în mod incredibil pe final.

Mihali a ieșit de pe teren la scorul de 4-1, înlocuit de Cernat. „Îmi reproșez că am ieșit atunci. Trebuia să mai trag nițel de mine și nu se mai întâmpla niciodată ce s-a întâmplat. Oricum, la 4-0 am avut penalty clar, din 10 arbitri 11 dădeau penalty, dar n-a mai dat Salomir, a zis că e prea mult”.

Mihali își amintește și cum a trăit finalul incendiar: „După înlocuire am plecat la vestiar, să mă schimb. Am auzit țipete și am ieșit afară. Era 4-3, apoi s-a făcut 4-4 și, în final, 4-5. Nu se mai întâmpla asta dacă rămâneam pe teren. Nu-i mai dădeam eu ocazia lui Robert Niță să se laude acum cum ne-a dat el două goluri și a stabilit scorul ăla incredibil”.

„Maradona era idolul meu. Pe vremea când eram antrenor secund în Arabia Saudită, m-am întâlnit cu el la Dubai. Îmi pare așa de rău că nu i-am pupat piciorul stâng. Dar îmi era frică să nu zică bodyguarzii ăia că cine știe ce vreau să-i fac. E inegalabil, n-o să mai existe niciodată un jucător ca el!” Gheorghe Mihali

Episodul 3: despre sacrificiile din copilărie

Mihali e acum antrenor la Dinamo, la grupele de copii născuți în 2013, și a vorbit despre motivele pentru care tinerii fotbaliști de astăzi ajung greu la nivel înalt.

El consideră că dorințele lor sunt nerealiste: „Toți au acum în cap doar două lucruri: vor la Barcelona și să câștige foarte mulți bani, fără să înțeleagă sacrificiile necesare. Păi eu, când eram copil, vara mă trezeam la 5:30, mă duceam cu tata la coasă, apoi la 9:30-10 eram la antrenament, mă întorceam acasă, o oră jumătate de somn, apoi mă duceam iar la coasă până seara la 7-8!”.

Mihali crede că aceste experiențe l-au călit și l-au pregătit pentru viața de sportiv. „La 14 ani, am plecat singur de acasă la București pentru a juca la Luceafărul, călătorind 12 ore cu trenul din Vișeu, având doar un geamantan de placaj. Noi nu aveam tentațiile astea de acum”.

Din primii bani câștigați în fotbal, 24.000 de lei de la Scornicești, caștigați la finalul unui an de zile, i-am dat tatei 10.000 de lei ca să-și ia o drujbă Gheorghe Mihali

Echipele la care a jucat Mihali

1984-1990 FC Olt Scornicești

1990-1991 Inter Sibiu

1991-1995 Dinamo

1995-1999 Guingamp

1999-2001 Dinamo

Reperele carierei lui Gică Mihali

31 de selecții la națională

2 titluri de campion cu Dinamo

2 Cupe ale României cu Dinamo

Cupa Intertoto câștigată cu Guingamp