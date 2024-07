Fundașul dreapta Cristi Manea (26 de ani) a dezvăluit cum au stat lucrurile în negocierile cu patronul celor de la CFR Cluj, Nelu Varga, în vederea prelungirii contractului scadent în această vară.

Într-un final, cele două părți au convenit că cea mai bună soluție este despărțirea.

După patru ani și jumătate la CFR Cluj, Cristi Manea a simțit că are nevoie de o schimbare în carieră, mai ales că în Gruia nu era remunerat așa cum spera.

Fundașul dreapta a afirmat că, la negocierile pentru prelungirea contractului, CFR îi oferea un salariu mai mic decât cel aflat în vigoare, ceea ce l-a dezamăgit profund.

Cristi Manea, desconsiderat de CFR?

În plus, Manea a afirmat că, uneori, salariile nu erau virate la timp, iar acest lucru devenea problematic.

Cele două aspecte nu au făcut decât să aprindă mai tare dorința lui Manea de a prinde un transfer „afară”.

Momentan nu a semnat niciun angajament, însă nu duce lipsă de oferte. Cel mai probabil, va semna imediat după terminarea Campionatului European.

„Ei (n.r. - șefii CFR-ului), când am fost la negocieri, îmi dădeau mai puțin decât aveam înainte . Nu mi s-a părut OK.

Asta după ce că nu ne luam banii la timp, câteodată. Dar, chiar dacă mi-ar fi dat foarte mult, tot nu rămâneam, pentru că vreau să joc și afară și cred că e momentul potrivit să fac un nou pas.

Cred că am realizat multe lucruri la CFR, sunt respectat de suporteri și m-a dezamăgit, pentru că eu am dat totul pentru acest club și am câștigat trofee ”, a declarat Cristian Manea, conform prosport.ro.