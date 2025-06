Trent, prezentat la Real Madrid Numele care va apărea pe tricoul englezului:  „Explicația e ușoară” + Discurs în spaniolă și lacrimile mamei

Trent Alexander-Arnold (26 de ani) a fost prezentat oficial la Real Madrid.

Fundașul dreapta englez va purta numărul 12. A explicat de ce pe tricou va apărea prenumele său.

După ce a jucat întreaga carieră pentru Liverpool, Trent a ajuns pe „Santiago Bernabeu”. Va juca pentru echipă și la Mondialul Cluburilor.

Trent Alexander, discurs în spaniolă: „Am o mare responsabilitate”

„Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această oportunitate. Nu se întâmplă în fiecare zi să semnezi pentru un club ca Real Madrid nu se întâmplă. Sunt foarte fericit. Aștept cu nerăbdare să îmi arăt jocul madrilenilor.

Sunt conștient că am o mare responsabilitate, dar sunt gata să dau totul. Îmi doresc foarte mult să câștig multe titluri și să fiu campion, să cresc și să mă bucur să joc cu cei mai buni. Vă mulțumesc și «Hala Madrid!»”, a declarat Trent într-o spaniolă foarte bună, potrivit as.com.

💥 El perfecto castellano de Trent Alexander-Arnold que sorprendió a todos: "Jugar en el Real Madrid es un sueño hecho realidad..." pic.twitter.com/FEUqm3cUH5 — Diario AS (@diarioas) June 12, 2025

„În curând vei înțelege acest club”, i-a răspuns președintele Florentino Perez.

Suntem foarte mândri să avem un jucător de calibrul tău îmbrăcând tricoul lui Real Madrid. Suntem siguri că ne vei oferi multe bucurii, îți urăm toate cele bune. Emilio Butragueno, director Real Madrid

De ce „Trent” și numărul 12?

Alexander-Arnold va purta numărul 12. Pe rețelele de socializare au apărut teorii potrivit cărora alegerea sa este legată de numărul pe care îl avea la Liverpool, 66. Explicația e simplă: 6+6=12.

Conform regulamentului La Liga, jucătorii din prima echipă trebuie să aleagă un număr cuprins între 1 și 25, corespunzător numărului maxim de jucători permis pentru un sezon.

Doar jucătorii tineri sau rezervele, cum ar fi Raul Asencio de la Real Madrid, care poartă numărul 35, pot purta numere între 26 și 50.

Fundașul a explicat și de ce a ales ca pe tricou să apară doar prenumele său.

De ce voi avea doar „Trent” pe tricou? Explicația e ușoară. Situația cu 3 nume este foarte confuză pentru oameni. Îmi spun Arnold, Alex, Trent… M-am gândit să facem lucrurile mai simple. Doar Trent. Trent Alexander-Arnold, fundaș Real Madrid

Trent Alexander Arnold: „Doar câțiva englezi pot semna cu Real Madrid”

Alexander-Arnold a afirmat că nu s-a gândit niciodată că va ajunge la un club precum Real Madrid.

„Este o zi foarte emoționantă, pe care o așteptam de mult timp. Câteva săptămâni, nu ani. Sunt mândru să fiu aici, este un vis. Trebuie să respecți clubul. Am crescut uitându-mă la Madrid câștigând titluri consecutive în Liga Campionilor.

Vreau să fiu parte din toate succesele de acum înainte. Clubul are o mentalitate de învingător. Mergem în Statele Unite pentru a câștiga Cupa Mondială a Cluburilor.

Să semnezi cu Real nu este ceva la care poți visa. Este dincolo de realitate pentru mulți jucători, există doar o mână de jucători englezi care pot face asta.

Când eram mai tânăr, nu credeam că aș putea fi astăzi aici. Eram concentrat pe a învăța. Ziua de astăzi este un vis pentru mine”, a spus Trent.

Am vorbit cu Bellingham. Mulți oameni cred că el a jucat un rol important în venirea mea aici, dar Madridul nu are nevoie de introducere. Trent Alexander-Arnold, fundaș Real Madrid

Mama lui Trent nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care a văzut videoclipul de prezentare al fiului său.

Trent, despre plecarea de la Liverpool: „Toți m-au susținut”

Deși a fost huiduit de fanii lui Liverpool la ultimul său meci pentru „cormorani”, Trent spune că Anfield va rămâne casa sa.

„Sunt lucruri total diferite. Tot ce am realizat cu Liverpool a fost incredibil, nu voi uita niciodată. Dar am plecat într-un mod bun, sunt fericit de felul în care am făcut-o.

Nu aș putea spune nimic rău despre fani. Toți au fost minunați, m-au susținut atât de mult. A fost un ajutor incredibil.

Proprietarii clubului mi-au mulțumit pentru tot ce am făcut pentru club și mi-au spus că sunt întotdeauna binevenit. Să mi se spună toate astea este incredibil.

Cred că a fost momentul potrivit să plec. Simt că, la vârsta pe care o am, sunt pregătit să reușesc în altă parte. Această oportunitate a venit și asta am făcut”, a mai spus englezul.

Am fost destul de norocos să joc pentru cea mai mare echipă din Anglia și acum pentru cea mai mare echipă din Spania. Ambele au dominat și au câștigat campionatele lor. Este o onoare să le pot reprezenta pe amândouă. Au o mulțime de asemănări. La Liverpool se așteptau ca noi să câștigăm titluri, iar aici se așteaptă ca noi să câștigăm titluri. Trent Alexander-Arnold, fundaș Real Madrid

Trent Alexander-Arnold , 6 ani la Real Madrid

Real Madrid a anunțat transferul lui Trent în ultima zi din luna mai.

„Real Madrid și Liverpool au ajuns la un acord pentru a-l transfera pe Trent Alexander-Arnold pentru următoarele șase sezoane, de la 1 iunie 2025 până la 30 iunie 2031.

Internaționalul englez în vârstă de 26 de ani se alătură clubului după ce a câștigat nouă trofee cu Liverpool: Liga Campionilor (1), Cupa Mondială a Cluburilor (1), Supercupa Europei (1), Premier League (2), FA Cup (1), Cupa Ligii (2) și Community Shield (1).

Alexander-Arnold, care și-a petrecut întreaga carieră de jucător la Liverpool, este internațional cu drepturi depline din 2018 cu Anglia, jucând la două Cupe Mondiale (2018 și 2022) și un Campionat European (2024).

Alexander-Arnold va juca pentru Real Madrid la Mondialul Cluburilor, care va avea loc în Statele Unite începând cu 14 iunie”, a scris Real Madrid pe site-ul oficial.

