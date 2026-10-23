„Plângea cu lacrimi de crocodil” Îl atacă dur pe Chiricheș: „Dacă erai bărbat, vorbeai atunci!”

Impresarul Victor Becali (65 de ani) l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș (36 de ani), după declarațiile făcute de fostul căpitan al naționalei României.

Chiricheș a vorbit despre transferul său de la FCSB la Tottenham, din 2013, și despre colaborarea cu frații Becali.

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Chiricheș a susținut că agentul italian Pietro Chiodi a fost cel care s-a ocupat de transferul său în Premier League, deși la vremea respectivă avea un contract de reprezentare cu frații Becali.

Declarațiile l-au deranjat pe Victor Becali, care susține că fostul internațional îl suna plângând pentru a-l ruga să rezolve mutarea la Tottenham.

Victor Becali, replică pentru Vlad Chiricheș: „Dacă ar fi tăcut acest băiat, filosof rămânea”

„Chiricheș a spus că nu Becali l-a dus la Tottenham, ci Chiodi. Dom’ne, pe mine, pe cuvânt, când taci, să taci. Poate s-a supărat că l-a făcut Giovanni trădător.

Mă rog, hai să spunem o semi-trădare, nu chiar trădare. Mie nu prea-mi place să intru în polemică cu jucătorii, dar, dacă ar fi tăcut acest băiat, filosof rămânea.

Vă dau cuvântul meu de onoare, băiatul ăsta plângea cu lacrimi de crocodil. De ce nu se ducea să plângă la Chiodi?

Mi-o dădea pe maică-sa la telefon, în birou la mine, să vorbesc cu dânsa, plângea ca un copil, vă dau cuvântul: «Vă rog, nea Victor, ajutați-mă, vorbiți cu nea Gigi, ajutați-mă, ajutați-mă, ajutați-mă!»

De ce nu te-ai dus la Chiodi? Într-adevăr, el era un colaborator al nostru. Probabil că i-am dat voie să mai vorbească cu el, dar vorbea el cu Pietro Chiodi. De unde-l cunoștea el pe Chiodi?”, a declarat Victor Becali, conform fanatik.ro.

Eu, înainte de a semna cu frații Becali, vorbeam foarte des cu Pietro. Cumva știam că în perioada aceea puteai să pleci de la FCSB doar prin intermediul fraților Becali. Dar transferul meu la Tottenham este făcut prin intermediul lui Pietro, transferul de la FCSB la Tottenham. Doar că ei au câștigat de pe seama asta Vlad Chiricheș, conform gsp.ro

Victor Becali susține că l-a confruntat pe Chiricheș: „Era o pisicuță. Iar acum te dai zmeu”

Impresarul a povestit și despre o întâlnire întâmplătoare cu Chiricheș, în care i-a reproșat că nu a vorbit despre problemele de la FCSB cât timp s-a aflat acolo.

„Eu m-am întâlnit cu el prin pădure, plimba cățelul. M-a salutat, dar i-am zis: «Bărbat ești, acum că ai plecat și nu mai ai treabă, vorbești de Gigi, de FCSB.

Dacă erai bărbat, vorbeai atunci, când încă erai aici. Fii, mă, bărbat!»

Dar era o pisicuță. În momentul ăla mă și gândeam: «Cum să fii tu mare fotbalist dacă plângi în felul ăsta? Iar acum te dai zmeu»”, a mai spus impresarul.

9,5 milioane de euro a plătit Tottenham pentru transferul lui Vlad Chiricheș de la FCSB, în august 2013

Victor Becali neagă că jucătorii FCSB erau obligați să semneze cu frații Becali

Chiricheș a afirmat că, în perioada în care evolua la FCSB, colaborarea cu frații Becali era practic necesară pentru fotbaliștii care își doreau să se transfere în străinătate.

„Cică jucătorii la vremea aia erau obligați să semneze cu noi. Atunci de ce nu a semnat, spre exemplu, Bourceanu cu noi? Sau alții de la FCSB. De asta am vrut să vorbesc despre subiectul Chiricheș.

A uitat când îi trimiteam mașina la aeroport, să plece la părinți sau eu știu unde. Îi dădea Chiodi ceva?

Să știți că recunoștința e povară grea. Oamenii nu știu să aibă recunoștință. Nu era treaba mea să-i dau mașină, să-i trimit om să-l ia de la aeroport. Nu mai spunem toate detaliile”, a încheiat Victor Becali.

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