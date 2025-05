„Valoarea a făcut diferența” Ștefănescu, decisiv cu U Cluj: „Nu s-a pus problema de cine va fi campioană ” + Tănase și Radunovic, obiectiv comun

U CLUJ - FCSB 0-2. Marius Ștefănescu (26 de ani) a marcat ambele goluri ale partidei de pe Cluj Arena: „Îmi doream foarte mult să înscriu”.

Risto Radunovic (33 de ani) și Florin Tănase (30 de ani) se gândesc deja la Liga Campionilor: „Valoarea și pregătirea foarte bună au făcut diferența”.

Ștefănescu a fost criticat de multe ori de patronul Gigi Becali de-a lungul sezonului, însă fotbalistul transferat de la Sepsi a impresionat în repriza secundă a meciului cu U Cluj și a adus victoria pentru gruparea bucureșteană.

U CLUJ - FCSB 0-2 . Marius Ștefănescu: „Mă bucur pentru aceste goluri”

„Cred că am jucat foarte bine în seara asta, am demonstrat de ce suntem campioni, ne-am respectat pe noi și mă bucur foarte mult că am reușit să ajut echipa.

M-am bucurat, n-am mai înscris de mult, îmi doream foarte mult, dar nu e cel mai important cine înscrie, echipa e primordială, s-a văzut în acest sezon. Dar mă bucur pentru aceste două goluri.

Am fost foarte bine mobilizați, am știut de ce venim aici, chiar dacă eram campioni de aseara. Am venit să câștigăm acest meci și s-a văzut că nu s-a pus problema cine va câștiga acest campionat.

Nu avem cum să o lăsăm mai moale, trebuie să ne facem treaba cei care intrăm pe teren și sunt singur că vom da tot ce avem mai bun din noi”, a declarat Ștefănescu, la Digi Sport.

VIDEO. Marius Ștefănescu, decisiv în meciul cu U Cluj. A marcat două goluri

Risto Radunovic: „Trebuie să facem mai bine și în Europa”

Radunovic a oferit o pasă sclipitoare la primul gol marcat de Ștefănescu. Spune că vrea să ajungă în Liga Campionilor cu FCSB.

„E un lucru foarte, foarte important pentru noi, că am respectat competiția și am câștigat fără gol primit. Mă bucur foarte mult pentru Ștefi (n.r. - Marius Ștefănescu), care a dat două goluri.

Mă bucur pentru toți jucătorii care au depus eforturi mari pentru sezonul acesta formidabil. Mă bucur pentru fani și pentru toți oamenii care iubesc clubul nostru.

Trebuia să încerc să aduc un avantaj (n.r. - pasa de la primul gol). Am gestionat bine, mă bucur că am ajutat echipă și cel mai important lucru este că am câștigat acest sezon.

Am gestionat foarte bine și în campionat și în Europa. Cum am zis și anul trecut, după câștigarea campionatului, trebuie să construim pe rezultatele pe care le obținem. Acum trebuie să facem și mai bine, pentru Europa, pentru Champions League”, a afirmat Radunovic.

Florin Tănase: „Vrem să terminăm play-off -ul neînvinși”

Deși era deja campioană, FCSB nu s-a relaxat la meciul cu U Cluj și rămâne neînvinsă în play-off (6 victorii și 2 remize). Tănase spune că jucătorii vor fi la fel de concentrați și în ultimele două etape.

„Suntem neînvinși în play-off, trebuia să ne respectăm în primul rând pe noi, așa fac jucătorii valoroși. Trebuie să joace fiecare meci la victorie, cu aceeași motivație de a câștiga.

E normal să te bucuri după ce ești matematic campion. Am stat până după 1 noaptea, până nu foarte târziu, dar trebuia să jucăm, să ne respectăm pe noi.

Cu siguranță vom juca la fel, vrem să terminăm play-off-ul neînvinși, mai avem două meciuri, cu Craiova și CFR, pe care ne dorim să le câștigăm.

Valoarea (n.r. - a făcut diferența în lupta pentru titlu), fără valoare e greu să poți să duci ritmul acesta pe care l-am dus noi în acest an, din 3 în 3 zile, să joci în Europa cu adversari foarte buni, meciuri care te consumă mult mai mult decât un meci de Liga 1. După aceea, o pregătire foarte bună.

Gândul nostru este acolo (n.r. - Liga Campionilor), ne focusăm pe acest lucru, o spunem mereu, asta e în capul nostru, trebuie să facem totul pentru a ajunge în Champions League, pentru a demonstra încă o dată, ca anul acesta, că putem să ne batem cu cei mai buni.

Le mulțumim fanilor, suntem mândri că ne susțin în număr așa de mare în deplasare, cred că i-am făcut fericiți de multe ori în acest an”, a afirmat Tănase.

VIDEO. Bucuria campionilor de la FCSB

