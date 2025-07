Ce se întâmplă cu Elvir Koljic Reacția atacantului de la Rapid, după accidentarea de la meciul cu FC Argeș: „Nu e ceva grav”

FC ARGEȘ - RAPID 0-2 . Elvir Koljic (30 de ani) s-a lovit chiar în prima partidă a sezonului 2025-2026.

Atacantul giuleștenilor spune că accidentarea nu este gravă și va fi disponibil pentru următoarele partide.

În minutul 47, în timp ce urmărea o minge, Koljic a fost luat cu totul de o alunecare a fundașului Sadriu de la FC Argeș.

FC ARGEȘ - RAPID 0-2 . Koljic, după accidentarea din meciul cu Argeș: „Am simțit o durere mare”

„Sunt bine, a fost doar o lovitură pe piciorul meu operat, cu care am avut probleme mari. Sper ca în câteva zile să fiu bine. Acum simt puțină durere, dar simt că nu e ceva grav.

În momentul acela am simțit o durere mare, mai ales că am plăcuța la picior și doare. Am încercat să revin, să joc, dar am resimțit durerea mai puternic și am vrut să intre cineva mai sănătos.

Sunt sănătos, am intrat sănătos, sper ca în câteva zile să-mi treacă și să fiu mai bine”, a declarat atacantul, după meci.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 3, prin Dobre, care avea să înscrie și cel de-al doilea gol, în minutul 34.

„E foarte importantă victoria, să începem cu dreptul. Am făcut un cantonament foarte bun, avem așteptări mari. Vreau să câștig un trofeu cu Rapid și sper ca anul ăsta să reușesc ”, a mai spus Koljic.

Rapid urmează să joace cu CFR Cluj, pe 20 iulie, de la 21:30.

Înainte de meciul cu Rapid, CFR va juca în calificările pentru Europa League, împotriva celor de la Paksi, pe 17 iulie, de la 20:30.

Cel mai important e ce facem noi. Le urez multă baftă, sper să treacă mai departe, dar contează ce facem noi. CFR e o echipă bună, cu un lot numeros, un lot valoros. Sper să facem un meci bun și să luăm puncte Elvir Koljic

Detalii din dosarul medical al lui Koljic

Cariera lui Koljic a fost măcinată de accidentări dure de-a lungul timpului:

Fractură gravă de gleznă, cu ruptură completă și a ligamentelor, dar și a sindesmozei. Practic, glezna lui a fost făcut-o praf și a trebuit reconstruită printr-o intervenție chirurgicală, care a avut loc acum 4 ani și 4 luni

Fractură apofiză transversală, mai precis la vertebrele lombare L3 și L4. Recuperarea s-a făcut în mod clasic, fără intervenție

Ruptură la adductor, care a necesitat o operație în Spania

Ruptură a meniscului, în toamna lui 2023. A fost operat

Ruptură a tendonului la piciorul drept. A suferit o intervenție chiurgicală, tot în Spania

Apariție de chisturi în jurul plăcii de titan, care i-a fost introdusă în gleznă, atunci când i s-a intervenit chirugical pentru reconstrucția ei. Operația a avut loc tot în Spania

