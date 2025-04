Rapid - Dinamo. Marius Șumudică (54 de ani), tehnicianul giuleștenilor, a avut, sâmbătă, un discurs-manifest la adresa propriilor suporteri, înaintea derby-ului.

Rapid - Dinamo se joacă duminică, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Giuleștenii s-au săturat să tot plătească amenzi din cauza fanilor, iar meciurile importante să le joace cu sectoare închise sau doar cu copii pe stadion.

Rapid - Dinamo. Marius Șumudică: „Ne simțim singuri!”

„Săptămâna aceasta am făcut un apel către suporteri. Rapidul are nevoie de ei. Nu poate să joace cu tribunele goale. Eu sunt antrenor, conduc un grup de jucători. Cum pot să pregătesc un meci când tribunele sunt goale? Dacă vom mai fi suspendați, nu vom mai putea aduce nici copii.

Rapid, fără fani, nu se identifică. Rapid nu are nevoie de așa ceva. Dacă vor să înțeleagă... Mai departe, problemele cu cei din conducere nu mă privesc. Eu spun ce simte Șumudică, ce simte echipa mea. Eu, dacă aveam suporteri cu Craiova, două lucruri se întâmplau: 1. nu pierdeam niciodată meciul. 2. la faultul lui Burmaz, la presiunea publicului, asistentul era cu steagul sus și nu se mai marca. Atunci, nu pierdeam și făceam două rezultate de egalitate cu două pretendente la titlu.

Toată lumea spune că pretendentele sunt Craiova, CFR și FCSB. Noi de ce ne facem rău? Acei câțiva facem rău Rapidului. Aveți ceva cu Șumudică? Cu conducerea? Nu e nicio problemă. Dar de ce trebuie să suferim toți. Aduceți-vă aminte ce însemna Giuleștiul. Cum e cu spectatori. Nu ne lăsați singuri! Nu ne lăsați singuri, pentru că ne-ați lăsat singuri. Ne simțim singuri! Și nu este momentul ”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Marius Șumudică: „ Eliminați-i pe cei care vor răul clubului”

De asemenea, Marius Șumudică le-a cerut suporterilor giuleșteni să-i elimine din grupuri pe suporteri care fac rău clubului, provocând incidente în timpul meciurilor..

„Dacă vreți să continuați și să faceți astfel de gesturi, este decizia voastră. Și vă spune asta un rapidist. Rapidiști, treziți-vă! V-o spune unul dintre voi. Unul care a crescut cu voi și care va muri alături de această echipă. Când am fost la un pas de altă echipă, a trebuit să fug din București, din dragoste pentru Rapid.

Spuneți ce aveți de spus, dar susțineți echipa. Șumudică, domnul Dan Șucu, domnul Angelescu, Săpunaru, jucătorii am atins obiectivul de anii trecuți - play-off-ul și semifinalele Cupei României. Haideți să nu ne faultăm între noi.

Vă rog din suflet și v-o spun aproape cu lacrimi în ochi. Veniți, fiindcă eu atunci mă simt precum peștele în apă. Echipa are nevoie de voi. Iar cei care vor să facă rău, eliminați-i. Aveți datoria, cei care formați familia Rapid, să-i eliminați pe cei care vor rău acestul club. Eu nu pot să accept, ca antrenor, să văd tribunele goale ”, a adăugat Marius Șumudică.

Pe mine mă interesează locul 4. Să avem șansa acelui baraj, în condițiile în care, cu tot respectul pentru Farul sau Hermannstadt.... Va fi greu, dar ei știu ce au de făcut, își fac și ei planuri. Trebuie să facă parte din istoria Rapidului. Noi suntem în semifinalele Cupei după 13 ani, cu șanse de a câștiga un trofeu. Marius Șumudică, despre obiectivele Rapidului

Marius Șumudică: „ N-am văzut conferința lui Dinamo. Am cumpărat verdeață”

Întrebat dacă a urmărit conferința de presă a celor de la Dinamo, Șumudică a răspuns ironic: „Spune-mi tu care-s problemele de la Dinamo. Nu mă întreba pe mine problemele de la Rapid. Dinamo a făcut conferință? Spune-mi tu problemele și le spun și eu. Când să văd conferința? Am fost la cumpărături, am luat verdeață pentru nevastă-mea” .

Apoi, tehnicianul giuleștenilor a abordat mai multe subiecte:

...despre meciul cu Dinamo: „Un nou meci de play-off. Sper să-l câștigăm. Ne-am pregătit bine. Întâlnim o echipă bună, care are continuitate.

În play-off se poate întâmpla orice, ați văzut. Nu sunt surprize din punctul meu de vedere. Îmi doresc foarte mult să facem prima victorie.

Am jucat bine cele două meciuri din play-off, cu FCSB și Craiova. Consider că că nu meritam să pierdem acel meci, dacă stadionul nostru era plin cu suporterii noștri, nu-l pierdeam. Un meci deschis oricărui rezultat, dar în doresc foarte mult victoria

Da, cred că va fi un meci spectaculos. Vom aborda meciul victorie. Și Dinamo este o echipă deschisă, care joacă. În final, sper să marcăm un gol mai mult decât adversarul. Au și ei fisurile lor. Vedem care vom fi mai inspirați. Eu consider că suntem într-un moment bun. Am trecut peste șocul de la Hermannstadt. Acolo nu mi-a plăcut. De atunci, suntem în creștere. Chiar am jucat bine”.

...despre mutarea pe Arena Națională: „Mergem acolo pentru că este un protocol semnat. Îl respectăm. Cu FCSB vom juca aici. Și v-am promis asta. Din ce înțeleg li s-a aprobat și celor de la Dinamo un număr însemnat de bilete.

Dacă jucam cu FCSB era un handicap pentru că ei joacă majoritatea partidelor de acasă acolo. Dinamo sau Rapid merg ocazional pe Arenă. Pe Giulești era altceva, cum și pentru ei era altceva pe Arcul de Triumf. E un meci care pornește de la 0-0 și în care se poate întâmpla orice”.

Pentru mine, cu Dinamo nu e o rivalitate aparte. Mie suporterii lui Dinamo chiar îmi plac. La scenografii sunt buni, sunt șmecheri. Ok, suntem rivali pentru că suntem din același oraș. Rivalitatea știți în ce parte se îndreaptă. O ia pe linia lui 41. Marius Șumudică, despre rivalitatea cu Dinamo

...despre Cristi Săpunaru și legendele Rapidului: „E «dulău» la fel ca mine, când e lângă mine. El știe ce înseamnă Rapid. Cu siguranță va mai juca, dar nu știu exact când. Dacă va fi nevoie mâine vom apela la el. Îi doresc pe această cale La mulți ani.

Am fost și colegi de echipă într-un cantonament. El știa de unde vin, că sunt rapidist. El era rapidist. Eu îl știu foarte bine. E unul din simbolurile Rapidului. E legendă, alături de Coe, Baratky, Puiu Ionescu. Eu nu mă consider o legendă. Legendele sunt altele, jucătorii gen Săpunaru. Eu, mai în spate. Nae Manea”.