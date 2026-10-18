„V-am mai spus, vreți să mă repet?” Șumudică, iritat la interviu după eșecul cu UTA: „Nu pot peste noapte”
Marius Șumudică. Foto: Sport Pictures
Superliga

„V-am mai spus, vreți să mă repet?” Șumudică, iritat la interviu după eșecul cu UTA: „Nu pot peste noapte”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 21:23
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Antrenorul ardelenilor a recunoscut că adversarul a fost mai bun în partida de duminică, însă a fost enervat la momentul în care s-a vorbit despre bilanțul echipei în actualul sezon.

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Marius Șumudică: „Eu v-am spus, vreți să mă repet? Au plecat 18 jucători”

„Rezultat meritat. A fost o victorie meritată a celor de la UTA. Am pierdut toate duelurile din punct de vedere al forței, al puterii. Au calitate de la mijloc în sus, se vede că joacă de mult timp împreună.

O echipă sudată, cu același antrenor, cu jucători care joacă de mult timp împreună. Și au fost peste noi. Nu cu ocazii foarte, foarte mari, decât atunci când ne-am deschis noi.

Aveam ocazia să facem 1-0, clară, prin Biliboc. Dacă nu dai gol, asta e. Cât am putut, am stat în 0-0. Dacă tu nu marchezi, e foarte greu. Nu numai în deplasare, ci și acasă. Dacă nu marchezi, e foarte greu să reziști.

E același lucru care s-a întâmplat la Pitești. Prima repriză, nu știu, jucăm cu frică. Ne e frică să construim, ne e frică să facem orice. Toată săptămâna am lucrat la asta. Nu știu de ce apare frica asta.

La Pitești s-a întâmplat același lucru. A doua repriză am marcat. Aici n-am mai reușit să marcăm, fiindcă dacă marcam primii, era alt joc”, a declarat Șumudică, la Digi Sport.

În momentul în care reporterul a întrebat dacă sună ciudat șase înfrângeri în 12 etape pentru o echipă precum CFR, tehnicianul a răspuns:

„De ce sună ciudat? Păi, noi suntem umbra CFR-ului din anii trecuți. Despre ce vorbim? Trebuie să vedem unde ne aflăm. Eu v-am spus, vreți să mă repet? Au plecat 18 jucători.

Nu pot peste noapte, nu putem să ne transformăm. Sunt 18 jucători plecați față de anul trecut.

(n.r. - Și vă mai așteptați să mai plece și alții?) Nu știu, nu este problema mea. Eu sunt antrenor. Nu știu ce să spun”.

  • După eșecul de la Arad, CFR Cluj ocupă locul 8 în Liga 1, cu 16 puncte adunate după primele 12 etape.

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