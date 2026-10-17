Superliga, etapa #12 LIVE de la 17:15, Petrolul - Sepsi. Urmează Rapid - Corvinul » Clasamentul actualizat

- Petrolul o întâlnește astăzi pe Sepsi, de la ora 17:15, în etapa #12 din Superliga.
- Runda continuă cu duelul dintre Rapid și Corvinul, programat la ora 21.30.
- Meciurile din Superliga sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Dinamo este lider în acest moment în campionat, cu 29 de puncte. Rapid este ocupanta poziției secunde, cu 24 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat.
Podiumul este completat de Universitatea Craiova, cu 23 de puncte acumulate.
Sâmbătă, 17 octombrie
Petrolul - Sepsi, live de la 17:15
- Stadion: „Ilie Oană”
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Necula Mihăiță, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
Rapid - Corvinul, live de la 21:30
- Stadion: Giulești
- Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Bojan Cosmin, Iftode Florin Ionuț, VAR: Petrescu Radu Marian, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu
Duminică, 18 octombrie
UTA Arad - CFR Cluj, live de la 18:15
- Stadion: „Francisc Neumann”
U Craiova - Farul, live de la 21:00
- Stadion: „Ion Oblemenco”
Luni, 19 octombrie
U Cluj - FC Argeș, live de la 18:00
- Stadion: Cluj Arena
FC Voluntari - FCSB, live de la 21:00
- Stadion: „Anghel Iordănescu”
S-au jucat
Dinamo - FC Botoșani 2-0
- Au marcat: Armstrong (min. 81, penalty), Cîrjan (min. 90+2, penalty)
- 10.249 de suporteri pe Arena Națională
- Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Karamoko, Zandbergen
- Rezerve: Roșca, Ungureanu, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa
- Antrenor: Nuno Campos
- Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, E. Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat
- Rezerve: Gurău, M. Diarra, Sadiku, Petro, Gama, Bordeianu, Bodișteanu, Mitrov, Preda, Markovic, Kovtaliuk, Suchianu
- Antrenor: Marius Croitoru
- Stadion: Arena Naţională
- Arbitru: Vidican Rareş George, Asistenți: Badea Marius, Bucsi Imre Laszlo, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
Galerie foto (34 imagini)
Oțelul - Csikszereda 1-1
- Au marcat: Brito (min. 23) / Kukovec (min. 52)
- Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Zator, Christopoulos, Iacob, Gomes da Silva - Pedro, Lungu, Brito - Bălanică, Patrick Fernandes, Andrezinho
- Rezerve: Contra - Aftene, Bordun, Ciobanu, Cojoc, Frunză, Joao Paulino, C. Neicu, E. Neicu
- Antrenor: Rui Duarte
- Csikszereda: Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Veres, Csuros - Lima, Nyitra, Stahl - Eppel
- Rezerve: Karacsony, Bota, Czekus, Horvath, Jebari, Kukovec, Magyar, Novelli, Szabo, Szalay, Tajti, Vukovic
- Antrenor: Valentin Suciu
- Stadion: Oțelul
- Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Marica Mihai Marius, Tunyogi Ferencz, VAR: Dima Iulian, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|12
|29
|2
|Rapid
|11
|24
|3
|U Craiova
|11
|23
|4
|Petrolul
|11
|19
|5
|U Cluj
|11
|18
|6
|Farul
|11
|17
|7
|Corvinul
|11
|16
|8
|CFR Cluj
|11
|16
|9
|FCSB
|11
|15
|10
|FC Botoșani
|12
|14
|11
|Sepsi
|11
|13
|12
|UTA Arad
|11
|12
|13
|Oțelul Galați
|12
|11
|14
|FC Argeș
|11
|11
|15
|FC Voluntari
|11
|8
|16
|Csikszereda
|12
|2