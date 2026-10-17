Superliga, etapa #12 LIVE de la 17:15, Petrolul - Sepsi. Urmează Rapid - Corvinul » Clasamentul actualizat +34 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Superliga, etapa #12 LIVE de la 17:15, Petrolul - Sepsi. Urmează Rapid - Corvinul » Clasamentul actualizat

alt-text George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 08:56
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 08:57
  • Petrolul o întâlnește astăzi pe Sepsi, de la ora 17:15, în etapa #12 din Superliga.
  • Runda continuă cu duelul dintre Rapid și Corvinul, programat la ora 21.30.
  • Meciurile din Superliga sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Dinamo este lider în acest moment în campionat, cu 29 de puncte. Rapid este ocupanta poziției secunde, cu 24 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Podiumul este completat de Universitatea Craiova, cu 23 de puncte acumulate.

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Sâmbătă, 17 octombrie

Petrolul - Sepsi, live de la 17:15

  • Stadion: „Ilie Oană”
  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Necula Mihăiță, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Rapid - Corvinul, live de la 21:30

  • Stadion: Giulești
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Bojan Cosmin, Iftode Florin Ionuț, VAR: Petrescu Radu Marian, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

Duminică, 18 octombrie

UTA Arad - CFR Cluj, live de la 18:15

  • Stadion: „Francisc Neumann”

U Craiova - Farul, live de la 21:00

  • Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 19 octombrie

U Cluj - FC Argeș, live de la 18:00

  • Stadion: Cluj Arena

FC Voluntari - FCSB, live de la 21:00

  • Stadion: „Anghel Iordănescu”

S-au jucat

Dinamo - FC Botoșani 2-0

  • Au marcat: Armstrong (min. 81, penalty), Cîrjan (min. 90+2, penalty)
  • 10.249 de suporteri pe Arena Națională
  • Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Karamoko, Zandbergen
  • Rezerve: Roșca, Ungureanu, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa
  • Antrenor: Nuno Campos
  • Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, E. Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat
  • Rezerve: Gurău, M. Diarra, Sadiku, Petro, Gama, Bordeianu, Bodișteanu, Mitrov, Preda, Markovic, Kovtaliuk, Suchianu
  • Antrenor: Marius Croitoru
  • Stadion: Arena Naţională
  • Arbitru: Vidican Rareş George, Asistenți: Badea Marius, Bucsi Imre Laszlo, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Oțelul - Csikszereda 1-1

  • Au marcat: Brito (min. 23) / Kukovec (min. 52)
  • Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Zator, Christopoulos, Iacob, Gomes da Silva - Pedro, Lungu, Brito - Bălanică, Patrick Fernandes, Andrezinho
  • Rezerve: Contra - Aftene, Bordun, Ciobanu, Cojoc, Frunză, Joao Paulino, C. Neicu, E. Neicu
  • Antrenor: Rui Duarte
  • Csikszereda: Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Veres, Csuros - Lima, Nyitra, Stahl - Eppel
  • Rezerve: Karacsony, Bota, Czekus, Horvath, Jebari, Kukovec, Magyar, Novelli, Szabo, Szalay, Tajti, Vukovic
  • Antrenor: Valentin Suciu
  • Stadion: Oțelul 
  • Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Marica Mihai Marius, Tunyogi Ferencz, VAR: Dima Iulian, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu
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Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo 1229
2Rapid 1124
3U Craiova1123
4Petrolul 1119
5U Cluj1118
6Farul 1117
7Corvinul1116
8CFR Cluj1116
9FCSB1115
10FC Botoșani1214
11Sepsi 1113
12UTA Arad1112
13Oțelul Galați1211
14FC Argeș1111
15FC Voluntari118
16Csikszereda122

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