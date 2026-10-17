Superliga, etapa #12 LIVE de la 17:15, Petrolul - Sepsi. Urmează Rapid - Corvinul » Clasamentul actualizat

Petrolul o întâlnește astăzi pe Sepsi, de la ora 17:15, în etapa #12 din Superliga.

Runda continuă cu duelul dintre Rapid și Corvinul, programat la ora 21.30.

Meciurile din Superliga sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo este lider în acest moment în campionat, cu 29 de puncte. Rapid este ocupanta poziției secunde, cu 24 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Podiumul este completat de Universitatea Craiova, cu 23 de puncte acumulate.

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Sâmbătă, 17 octombrie

Petrolul - Sepsi, live de la 17:15

Stadion : „Ilie Oană”

: „Ilie Oană” Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Necula Mihăiță, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Rapid - Corvinul, live de la 21:30

Stadion : Giulești

: Giulești Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Bojan Cosmin, Iftode Florin Ionuț, VAR: Petrescu Radu Marian, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

Duminică, 18 octombrie

UTA Arad - CFR Cluj, live de la 18:15

Stadion: „Francisc Neumann”

U Craiova - Farul, live de la 21:00

Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 19 octombrie

U Cluj - FC Argeș, live de la 18:00

Stadion: Cluj Arena

FC Voluntari - FCSB, live de la 21:00

Stadion: „Anghel Iordănescu”

S-au jucat

Dinamo - FC Botoșani 2-0

Au marcat : Armstrong (min. 81, penalty), Cîrjan (min. 90+2, penalty)

: Armstrong (min. 81, penalty), Cîrjan (min. 90+2, penalty) 10.249 de suporteri pe Arena Națională

Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Karamoko, Zandbergen

Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Karamoko, Zandbergen Rezerve: Roșca, Ungureanu, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa

Roșca, Ungureanu, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa Antrenor: Nuno Campos

Nuno Campos Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, E. Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat

Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, E. Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat Rezerve: Gurău, M. Diarra, Sadiku, Petro, Gama, Bordeianu, Bodișteanu, Mitrov, Preda, Markovic, Kovtaliuk, Suchianu

Gurău, M. Diarra, Sadiku, Petro, Gama, Bordeianu, Bodișteanu, Mitrov, Preda, Markovic, Kovtaliuk, Suchianu Antrenor: Marius Croitoru

Marius Croitoru Stadion : Arena Naţională

: Arena Naţională Arbitru: Vidican Rareş George, Asistenți: Badea Marius, Bucsi Imre Laszlo, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Oțelul - Csikszereda 1-1

Au marcat: Brito (min. 23) / Kukovec (min. 52)

Oțelul Galați : Dur-Bozoancă - Zator, Christopoulos, Iacob, Gomes da Silva - Pedro, Lungu, Brito - Bălanică, Patrick Fernandes, Andrezinho

: Dur-Bozoancă - Zator, Christopoulos, Iacob, Gomes da Silva - Pedro, Lungu, Brito - Bălanică, Patrick Fernandes, Andrezinho Rezerve : Contra - Aftene, Bordun, Ciobanu, Cojoc, Frunză, Joao Paulino, C. Neicu, E. Neicu

: Contra - Aftene, Bordun, Ciobanu, Cojoc, Frunză, Joao Paulino, C. Neicu, E. Neicu Antrenor : Rui Duarte

: Rui Duarte Csikszereda : Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Veres, Csuros - Lima, Nyitra, Stahl - Eppel

: Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Veres, Csuros - Lima, Nyitra, Stahl - Eppel Rezerve : Karacsony, Bota, Czekus, Horvath, Jebari, Kukovec, Magyar, Novelli, Szabo, Szalay, Tajti, Vukovic

: Karacsony, Bota, Czekus, Horvath, Jebari, Kukovec, Magyar, Novelli, Szabo, Szalay, Tajti, Vukovic Antrenor : Valentin Suciu

: Valentin Suciu Stadion : Oțelul

: Oțelul Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Marica Mihai Marius, Tunyogi Ferencz, VAR: Dima Iulian, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 12 29 2 Rapid 11 24 3 U Craiova 11 23 4 Petrolul 11 19 5 U Cluj 11 18 6 Farul 11 17 7 Corvinul 11 16 8 CFR Cluj 11 16 9 FCSB 11 15 10 FC Botoșani 12 14 11 Sepsi 11 13 12 UTA Arad 11 12 13 Oțelul Galați 12 11 14 FC Argeș 11 11 15 FC Voluntari 11 8 16 Csikszereda 12 2

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