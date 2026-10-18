Haos în Paris! Vandalism la sediul unei organizații de top și un trofeu furat: „O parte din mine se face scrum”

Sediul Team Vitality din Paris, cunoscut sub numele de V.Hive, a fost vandalizat și jefuit sâmbătă, în timpul protestelor violente din capitala Franței.

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Team Vitality este una dintre cele mai mari și populare organizații de eSports. S-a remarcat în jocuri video precum Counter-Strike, Rocket League, League of Legends, VALORANT și Fortnite.

Sediul Team Vitality, vandalizat în timpul revoltelor din Paris

Atacatorii au spart geamurile clădirii, au scos scaune de gaming în stradă și le-au dat foc. În interior, mai multe echipamente au fost distruse, iar tricouri oficiale și periferice pentru PC au fost furate, scrie hltv.org.

Printre obiectele dispărute se numără și trofeul StarLadder StarSeries, câștigat de echipa de Counter-Strike.

Conducerea Team Vitality a decis să închidă temporar complexul V.Hive, fără să anunțe o dată pentru redeschidere. Nimeni nu a fost rănit, deoarece clădirea era goală în momentul atacului.

Team Vitality, membrii echipei de VALORANT (FOTO: vitality.gg)

Incidentele au avut loc în timpul unor proteste organizate în mai multe zone ale Franței, pe fondul nemulțumirilor legate de inflație, costul vieții și problemele din sistemul de învățământ, scrie hotnews.ro.

Unele grupuri de manifestanți au provocat distrugeri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Președintele Emmanuel Macron a condamnat violențele și a cerut ca persoanele responsabile să fie identificate și trase la răspundere.

Peste 1.200 de persoane au fost arestate în urma incidentelor de sâmbătă, iar mai mult de 150 de polițiști au fost răniți

Neo, CEO Team Vitality: „O parte din mine se face scrum”

V.Hive nu este doar sediul organizației. Spațiul a fost gândit ca un loc în care fanii jocurilor video se pot întâlni și juca împreună, fără să plătească prea mult.

Fabien „Neo” Devide, CEO-ul și cofondatorul Team Vitality, se afla la Shanghai pentru a-și susține echipa la o competiție internațională atunci când a aflat despre distrugeri.

„Ca o reamintire, V.Hive s-a născut din visul unui copil care a crescut descoperind și iubind eSports-ul în internet café-uri, într-o perioadă în care internetul era încă prea scump pentru a-l avea acasă.

De la deschidere, sesiunile de joc sunt de 3,50 euro pe oră. Nu este o coincidență. Ne-am dorit întotdeauna ca adolescenții și persoanele cu venituri modeste să poată veni să se joace, să se întâlnească și să-și împărtășească pasiunea la un cost redus. În ciuda inflației, nu ne-am crescut niciodată tarifele.

V.Hive este, de asemenea, simbolul maturității noastre. Dorința de a arăta că eSports-ul nu se trăiește doar în spatele unui ecran, ci că aduce oamenii împreună, creează întâlniri, amintiri și legături umane.

Tocmai am trăit un vis cu ochii deschiși prin performanța noastră de la Shanghai, iar astăzi, de la mii de kilometri depărtare, văd cum o parte din mine se face scrum”, a scris Devide pe platforma X.

Dreptul de a protesta este o libertate fundamentală pe care o voi apăra toată viața mea. Mulțumesc celor care se mobilizează pentru convingerile lor. Dar jefuirea și distrugerea nu ar trebui să își aibă niciodată locul în aceste lupte. În această seară, am pur și simplu o mare durere în suflet. Fabien „Neo” Devide, CEO Team Vitality

Team Vitality a obținut rezultate remarcabile în mai multe jocuri. În Counter-Strike, echipa a câștigat competiții Major și alte trofee importante.

Organizația s-a remarcat și în Rocket League, unde a devenit campioană mondială în 2019 și 2023, dar este prezentă și în League of Legends, VALORANT și Fortnite.

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