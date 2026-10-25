Fostul internațional român Adrian Mutu (47 de ani) a criticat evoluția lui Arnold Garita (31 de ani) din derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1, disputat în etapa #13 din Superliga.

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Fostul internațional consideră că Garita nu se potrivește stilului de joc al echipei pregătite de Laurențiu Reghecampf, în ciuda calităților sale fizice.

Adrian Mutu, critici pentru Arnold Garita: „E un corp străin în jocul FCSB-ului ”

Garita a început ca titular derby-ul cu Rapid, însă a avut o evoluție neconvingătoare. În minutul 38, atacantul a ratat o ocazie importantă, după ce a șutat slab dintr-o poziție favorabilă.

Patru minute mai târziu, a fost înlocuit cu Alexandru Stoian, după ce a acuzat probleme la genunchi.

„Garita, cum am spus… Nu am nimic cu el. Are forță fizică, dar e lipsit de tehnică, se vede. A ieșit cu mingea în afara terenului de două ori aseară.

E un corp străin, care nu face parte din jocul FCSB-ului. Mingea îl accidentează pe Garita.

Nu trebuie să fii foarte dur cu el. Nu se mulează pe jocul FCSB-ului, cel pe care l-am văzut în repriza a doua. Caută spații mici. Totul se joacă rapid. Lucrurile astea nu fac parte din calitățile lui Garita. Nu le are. E un jucător de contraatac”, a declarat Mutu, conform fanatik.ro.

Fostul selecționer al României U21 a vorbit și despre evoluția lui Alexandru Stoian (18 ani), care a fost introdus de Reghecampf în minutul 42.

„Stoian nu a strălucit aseară, dar mi-a plăcut. Intră în combinații. A dat și pasa de gol. E un jucător care, deși e foarte tânăr, are un mare potențial.

E mobil. Se mulează bine pe jocul de pase al FCSB-ului. Asta s-a văzut aseară. Pe Drăguș l-aș vedea în primul «11» în locul lui Stoian. Sunt pe același stil. Jucători mobili.

Drăguș e mai tehnic. Boutatou și Drăguș sunt doi jucători care nu au nevoie de indicații tactice. Trebuie lăsați să interpreteze cum vor ei faza ofensivă”, a mai spus Mutu.

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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