FC Botoșani - Rapid 0-2. Marius Șumudică (53 de ani) s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale la debutul în grupele Cupei României.

Tehnicianul s-a lăudat cu decizia de a trece la sistemul 3-4-3, pe care giuleștenii l-au folosit pentru al treilea meci consecutiv și n-au primit încă gol.

Giuleștenii au luat toate cele 3 puncte în deplasarea din prima etapă a Cupei României și pare cu totul altă echipă față de cea dinaintea pauzei competiționale.

FC Botoșani - Rapid 0-2. Șumudică: „Am tratat competiția ca atare”

Antrenorul Rapidului a spus încă de săptămâna trecută că nu va odihni prea mulți jucători și că va trata meciul din Cupă exact ca pe unul important din Liga 1.

„Un meci bun, am tratat competiția ca atare, am încercat după prima repriză să dau minute și celor care nu prea au jucat, dar îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Importante sunt cele 3 puncte. Într-o grupă ca asta trebuie să faci cât mai multe puncte.

Am schimbat sistemul, am mai legitimat niște jucători, practic, pentru noi, campionatul a început de la meciul cu Farul, din momentul în care am adus jucători noi și au început să se înțeleagă.

Nu e ușor să schimbi sistemul de joc, dar l-am schimbat și funcționează, este un sistem în care avem 3 meciuri fără să luăm gol ”, a declarat Marius Șumudică după meci, pentru Digi Sport.

Șumudică: „Toți parametrii care vin sunt buni”

Tehnicianul a declarat că vede o evoluție la jucători după fiecare meci.

„Îmi place să construiesc de jos și asta înseamnă să pleci cu defensiva. V-am spus că o să creștem din punct de vedere fizic și o să tot creștem. Toți parametrii care vin de la meci la meci sunt mai buni și nu pot decât să mă bucur.

Cu Hermannstadt va fi greu, chiar dacă suferă. Îl cunosc bine pe Măldărășanu. Dacă noi vom fi fresh la ora meciului, cu siguranță plecăm cu prima șansă, dar este timpul scurt. Cred că sunt unul dintre puținii antrenori care au schimbat maxim 1-2 jucători, pentru că chiar vrem să ne calificăm mai departe”, a mai adăugat Șumudică.